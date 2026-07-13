బీబీనగర్లో కేటుగాళ్ల ఘరానా మోసం.. పుస్తెలతాడు ఉంటే రేషన్ బియ్యం రాదంటూ..!
Yadadri Bhongir: యాదాద్రి జిల్లా బీబీనగర్లో దారుణం జరిగింది. ఓటర్ సర్వే పేరుతో వచ్చిన ఇద్దరు కేటుగాళ్లు..
Yadadri Bhongir: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఓటర్ నమోదు కార్యక్రమం జోరుగా సాగుతున్న తరుణాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని కొందరు దుండగులు ఘరానా మోసాలకు తెగబడుతున్నారు. తాము ఎన్నికల అధికారులమంటూ నమ్మించి, నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్న వృద్ధ దంపతుల నుంచి 3 తులాల బంగారు పుస్తెలతాడును దోచుకెళ్లిన దిగ్భ్రాంతికర ఘటన యాదాద్రి జిల్లా బీబీనగర్ లోని గౌడ కాలనీలో చోటుచేసుకుంది.
స్థానిక గౌడ కాలనీకి చెందిన కుక్కదువ్వు ఆండాలు, స్వామి దంపతులు వృద్ధాప్య భారంతో ఇక్కడే నివసిస్తున్నారు. కాగా, పక్షవాతం (Paralysis) బారిన పడిన స్వామి కదల్లేని స్థితిలో కుర్చీకే పరిమితమయ్యారు. ఈ క్రమంలో ఇద్దరు గుర్తుతెలియని దుండగులు వీరి ఇంటికి వచ్చారు. తాము ఎన్నికల అధికారులమని, ఇంకా 'SIR' ఓటర్ సర్వే ఫారం నింపనందునే ఇక్కడికి వచ్చామని నమ్మబలికారు.
సర్వే కోసం ముందుగా ఫొటో తీసుకుంటామని చెప్పడంతో వృద్ధురాలు ఆండాలు సరేనంది. అయితే, ఆమె ఫొటో దిగేందుకు సిద్ధమవగా.. "ఒంటిపై బంగారు పుస్తెల తాడు ఉంటే రేషన్ బియ్యం రాదు" అంటూ ఆ దుండగులు ఒక అబద్ధాన్ని సృష్టించి చెప్పారు. వారి మాటలను నిజమని నమ్మిన ఆండాలు.. వెంటనే తన మెడలోని 3 తులాల పుస్తెలతాడును తీసి, కుర్చీలో ఉన్న భర్త స్వామి చేతికి ఇచ్చింది.
ఆ తర్వాత దుండగులు ఫొటో తీసినట్లు నటించి, ఇక్కడ ఫొటో సరిగ్గా రావడం లేదని నాటకమాడారు. ఇంటికి కొద్ది దూరంలో ఉన్న హనుమాన్ దేవాలయం వద్ద మెయిన్ అధికారులు ఉన్నారని, అక్కడికి వస్తే సర్వే ఫారం నింపుతారని నమ్మించి ఆండాలును వెంటబెట్టుకుని బయలుదేరారు. ఆమెను ఆలయం వద్దే ఉండమని చెప్పి.. తాము మరో ఇంటికి సర్వే చేసి వస్తామని నమ్మించి, తిరిగి వేగంగా ఆండాలు ఇంటికి చేరుకున్నారు. అక్కడ కుర్చీలో నిస్సహాయంగా కూర్చుని ఉన్న భర్త స్వామి చేతిలో ఉన్న 3 తులాల బంగారు పుస్తెల తాడును బలవంతంగా లాక్కుని అక్కడి నుంచి రప్పన పారిపోయారు.
కళ్ల ముందే తమ కష్టార్జితమైన పుస్తెలతాడును దొంగలు అపహరించుకుపోతుంటే, పక్షవాతం వల్ల కదల్లేని స్థితిలో ఉన్న స్వామి ఏమీ చేయలేక నిస్సహాయంగా ఉండిపోయారు. ఈ ఘోర వంచనపై సమాచారం అందుకున్న బీబీనగర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఘటనా స్థల పరిసరాల్లోని సీసీటీవీ కెమెరాల ఆధారంగా దుండగుల కోసం గాలింపు చర్యలను ముమ్మరం చేశారు.
ఈ ఘటన నేపథ్యంలో పోలీసులు ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు. గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఎవరైనా ఓటర్ సర్వే లేదా ఇతర ప్రభుత్వ సర్వేల పేరుతో ఇళ్లకు వస్తే వెంటనే నమ్మవద్దని సూచించారు. వారి గుర్తింపు కార్డులను అడిగి పూర్తిగా ధ్రువీకరించుకున్నాకే ఇంట్లోకి అనుమతించాలని హెచ్చరించారు. త్వరలోనే నిందితులను పట్టుకుంటామని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.