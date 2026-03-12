Kishan Reddy: అన్నదాతలకు అండగా మోదీ సర్కార్: తెలంగాణ రైతులకు రూ. 894 కోట్ల ‘మద్దతు’.. కిషన్ రెడ్డి ట్వీట్!

Home తెలంగాణKishan Reddy: అన్నదాతలకు అండగా మోదీ సర్కార్: తెలంగాణ రైతులకు రూ. 894 కోట్ల ‘మద్దతు’.. కిషన్ రెడ్డి ట్వీట్!

Kishan Reddy: తెలంగాణలోని రైతన్నలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది.

Arun Chilukuri
Published on: 12 March 2026 3:12 PM IST
Kishan Reddy: తెలంగాణలోని రైతన్నలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. రాష్ట్రంలో పప్పుధాన్యాలు, నూనెగింజల కొనుగోలుకు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈ మేరకు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ట్విట్టర్ (X) వేదికగా వివరాలను వెల్లడించారు. కనీస మద్దతు ధర (MSP) వద్ద సుమారు రూ. 894 కోట్ల విలువైన పంటను కొనుగోలు చేయాలని మోదీ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

1.25 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల కొనుగోలు

రాష్ట్రంలోని రైతుల నుంచి మొత్తం 1,25,855 మెట్రిక్ టన్నుల ఉత్పత్తులను సేకరించనున్నారు. ప్రధానంగా కింది పంటలను మద్దతు ధరకు కేంద్రం సేకరిస్తుంది.

పప్పుధాన్యాలు: శనగలు, మినుములు.

నూనెగింజలు: వేరుశనగ, పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలు.

రైతులకు రక్షణ - ఆదాయం పెంపు

మార్కెట్‌లో ధరల హెచ్చుతగ్గుల వల్ల రైతులు నష్టపోకుండా ఉండేందుకు కేంద్రం ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రైతులకు అండగా నిలుస్తూ వారి ఆదాయాన్ని పెంచడమే లక్ష్యంగా మోదీ ప్రభుత్వం పని చేస్తోందని కిషన్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు భారీ ఊతమిచ్చినట్లు అవుతుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

ప్రభుత్వ నిబద్ధత

"రైతుల అభివృద్ధికి కేంద్రం కట్టుబడి ఉంది. మద్దతు ధరతో పంటను సేకరించడం ద్వారా అన్నదాతలకు ఆర్థిక భరోసా కలుగుతుంది" అని కిషన్ రెడ్డి తన ట్వీట్‌లో స్పష్టం చేశారు. ఈ నిర్ణయంతో వేలాది మంది తెలంగాణ రైతులకు నేరుగా లాభం చేకూరనుంది.

