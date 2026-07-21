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Car Accident : సంగారెడ్డి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం...నాలుగేళ్ల చిన్నారితో సహా ముగ్గురు మృతి

Car Accident : సంగారెడ్డి జిల్లా బాచుపల్లి వద్ద కారు డివైడర్‌ను ఢీకొన్న ప్రమాదంలో నాలుగేళ్ల చిన్నారితో సహా ముగ్గురు మృతి చెందారు. ఐదుగురికి గాయాలు కాగా, కల్హేర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

CR Reddy
Published on: 21 July 2026 7:31 AM IST
Car Accident
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Car Accident

Car Accident : తెలంగాణలోని సంగారెడ్డి జిల్లాలో మంగళవారం తెల్లవారుజామున ఒక తీవ్ర విషాదకర ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. కల్హేర్‌ మండలం బాచుపల్లి గ్రామం సమీపంలో వేగంగా వెళ్తున్న ఒక కారు హఠాత్తుగా అదుపుతప్పి రోడ్డు డివైడర్‌ను బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాద ధాటికి కారు తీవ్రంగా ధ్వంసమైంది. ఈ ఘటనలో నాలుగేళ్ల పసికందుతో సహా మొత్తం ముగ్గురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, మరో ఐదుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

ప్రమాదం ఎలా జరిగింది?

సమాచారం ప్రకారం, బాధితులంతా మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్ నుంచి హైదరాబాద్‌కు కారులో బయలుదేరారు. తెల్లవారుజామున ప్రయాణం సాగుతుండగా, కల్హేర్ మండలం బాచుపల్లి వద్దకు రాగానే డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోవడంతో కారు వేగంగా డివైడర్‌ను గుద్దింది. కారులో ఉన్న ప్రయాణికుల్లో నాలుగేళ్ల చిన్నారితో పాటు మరొక ఇద్దరు తీవ్ర గాయాలపాలై ఘటనా స్థలంలోనే ప్రాణాలు విడిచారు.

పోలీసుల దర్యాప్తు మరియు క్షతగాత్రుల పరిస్థితి

ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్థానికులు గమనించి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. కల్హేర్ పోలీసులు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. గాయపడిన ఐదుగురిని వెంటనే సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించి అత్యవసర వైద్య చికిత్స అందిస్తున్నారు. మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ దవాఖానకు తరలించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న కల్హేర్ పోలీసులు ప్రమాదానికి గల కారణాలపై దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.

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CR Reddy

CR Reddy

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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