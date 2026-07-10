టీజీ పీజీఈసెట్ 2026 రిజిస్ట్రేషన్ గడువు జూలై 16 వరకు
టీజీ పీజీఈసెట్ 2026లో ఎంఈ, ఎంటెక్, ఎం.ఆర్క్ ప్రవేశాలకు రిజిస్ట్రేషన్, సర్టిఫికెట్ అప్లోడ్ గడువు జూలై 16 వరకు పొడిగించారు.
వరుస ఒత్తిడికి గురైన భారత రూపాయి గురువారం స్వల్పంగా కోలుకుంది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) జోక్యం, ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల డాలర్ విక్రయాల మద్దతుతో రూపాయి అమెరికా డాలర్తో పోలిస్తే 7 పైసలు బలపడి 95.41 వద్ద (తాత్కాలికంగా) ముగిసింది.
ఇంటర్బ్యాంక్ విదేశీ మారక మార్కెట్లో రూపాయి 95.52 వద్ద ప్రారంభమై, ట్రేడింగ్ సమయంలో 95.58 నుంచి 95.28 మధ్య కదలాడింది. చివరకు 95.41 వద్ద ముగిసి, గత ముగింపుతో పోలిస్తే 7 పైసలు లాభపడింది. అంతకుముందు బుధవారం రూపాయి 52 పైసలు బలహీనపడి 95.48 వద్ద ముగిసింది.
మార్కెట్ నిపుణుల ప్రకారం, ఆర్బీఐ జోక్యం రూపాయికి ప్రధాన మద్దతుగా నిలిచింది. ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు డాలర్లను విక్రయించడం కూడా రూపాయి కోలుకోవడానికి దోహదపడిందని వారు తెలిపారు. ఈ డాలర్ విక్రయాలు ఆర్బీఐ తరఫున జరిగినవేననే అభిప్రాయం మార్కెట్ వర్గాల్లో వ్యక్తమవుతోంది.
అయితే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో అమెరికా డాలర్ బలపడటం, అలాగే ముడి చమురు ధరలు పెరగడం రూపాయిపై ఒత్తిడిని కొనసాగించాయి. పశ్చిమాసియా (West Asia)లో తాజా ఉద్రిక్తతలు పెరగడంతో విదేశీ మారక మార్కెట్లో ఒడిదుడుకులు కూడా అధికమయ్యాయి.
మరోవైపు దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు కోలుకోవడం రూపాయికి సానుకూలంగా మారింది. ఈ పరిణామాల మధ్య ఆర్బీఐ జోక్యంతో రూపాయి నష్టాల నుంచి బయటపడి స్వల్ప లాభాలతో ముగిసిందని విశ్లేషకులు పేర్కొంటున్నారు.