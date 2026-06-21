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Weather Update : తెలంగాణ ప్రజలకు చల్లని కబురు.. ఎండలకు బ్రేక్ జోరందుకున్న వానలు

Weather Update : తెలంగాణలో జూన్ 22 నుంచి 26 వరకు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేస్తూ ప్రజలను అప్రమత్తం చేసింది.

CR Reddy
Published on: 21 Jun 2026 7:55 AM IST
Weather Update
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Weather Update

Weather Update : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గత కొన్ని రోజులుగా ఎండలు, తీవ్రమైన వడగాల్పులతో ఇబ్బంది పడుతున్న సామాన్య ప్రజలకు హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ఉపశమనం కలిగించే వార్త చెప్పింది. రాబోయే రోజుల్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వాతావరణం పూర్తిగా చల్లబడనుందని అధికారులు వెల్లడించారు. నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావం, వాతావరణంలో ఏర్పడిన ఆకస్మిక మార్పుల కారణంగా రాగల 24 గంటల నుంచి ఐదు రోజుల పాటు తెలంగాణలో విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని స్పష్టం చేసింది.

ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా తగ్గే సూచనలు

ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎండల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, రానున్న నాలుగు రోజుల్లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా 2 నుంచి 5 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు తగ్గే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. అయితే, జూన్ 21వ తేదీ ఉదయం వరకు ఆదిలాబాద్, కొమురంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హనుమకొండ, మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో కొన్ని చోట్ల వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉంది. అదే సమయంలో గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తూ, తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలు పడతాయని తెలిపారు.

జూన్ 22 నుంచి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు షురూ

జూన్ 22వ తేదీ ఉదయం 8:30 గంటల నుంచి జూన్ 23వ తేదీ ఉదయం వరకు రాష్ట్రంలో వర్షాల ప్రభావం మరింత పెరగనుంది. ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్, కొమురంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు. దాదాపు అన్ని జిల్లాల్లో గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. జూన్ 23 నుండి 24 వరకు కూడా ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని పేర్కొన్నారు.

హైదరాబాద్ సహా అన్ని జిల్లాలకు విస్తరించనున్న వానలు

జూన్ 24 నుంచి జూన్ 25వ తేదీ మధ్య వర్షాల ప్రభావం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మరింత విస్తరించనుంది. ఈ కాలంలో ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలతో పాటు దక్షిణ, మధ్య తెలంగాణ జిల్లాలైన ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, వరంగల్, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, మేడ్చల్-మల్కాజ్‌గిరి, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి. జూన్ 25 నుంచి జూన్ 26వ తేదీ వరకు కూడా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతుందని, నగర వాసులు, గ్రామీణ ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ సూచించింది.

పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ

రాగల 24 గంటల్లో రాష్ట్రంలో ఉరుములు, మెరుపులు, గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున వాతావరణ శాఖ అప్రమత్తమైంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హనుమకొండ, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, మేడ్చల్ మల్కాజ్‌గిరి, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మహబూబ్‌నగర్, నాగర్‌కర్నూల్ జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు. ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప ఉరుములు వచ్చే సమయంలో చెట్ల కింద, కరెంట్ స్తంభాల వద్ద నిలబడకూడదని అధికారులు హెచ్చరించారు.

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CR Reddy

CR Reddy

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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