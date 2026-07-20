రేషన్ కార్డుదారులకు అలర్ట్.. ఆగస్టు 1 నుంచి ఒకేసారి 3 నెలల బియ్యం పంపిణీ!
Ration Card: తెలంగాణ రేషన్ కార్డుదారులకు అలర్ట్. రాష్ట్రంలో ఆగస్టు 1 నుంచి ఒకేసారి 3 నెలల రేషన్ బియ్యాన్ని పంపిణీ చేయనున్నారు.
Ration Card: తెలంగాణలోని రేషన్ లబ్ధిదారులకు పౌరసరఫరాల శాఖ కీలక సమాచారం అందించింది. దేశంలో ఎల్ నినో (El Nino) ప్రభావంతో నెలకొన్న వర్షాభావ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ (PDS) విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇందులో భాగంగా రాష్ట్రంలో రాబోయే మూడు నెలల రేషన్ బియ్యాన్ని ఒకే విడతలో పంపిణీ చేయనున్నారు.
ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ నెలలకు సంబంధించిన రేషన్ బియ్యాన్ని ఒకేసారి లబ్ధిదారులకు అందజేయనున్నారు. కేంద్రం ఆదేశాల మేరకు ఆగస్టు 1వ తేదీ నుంచే ఈ మూడు నెలల బియ్యం పంపిణీ ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. గతంలో ఏప్రిల్, మే, జూన్ నెలల్లో కూడా ప్రభుత్వం ఇలాగే ఒకేసారి బియ్యాన్ని పంపిణీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ భారీ పంపిణీ నేపథ్యంలో సాధారణంగా ప్రతి నెల మొదటి 15 రోజులు మాత్రమే నడిచే రేషన్ దుకాణాలు, ఆగస్టు నెలలో మాత్రం 31 రోజుల పాటు పూర్తిస్థాయిలో తెరిచి ఉంచనున్నారు.
కార్డుదారులు మూడు నెలల బియ్యాన్ని పొందేందుకు గాను వరుసగా మూడు సార్లు ఈ-పోస్ (e-Pos) యంత్రంలో వేలిముద్రలు వేయాల్సి ఉంటుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 1.05 కోట్ల రేషన్ కార్డుల ద్వారా దాదాపు 3.20 కోట్ల మంది లబ్ధిదారులకు 2.15 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల సన్నబియ్యాన్ని పంపిణీ చేయడానికి అధికారులు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. రవాణా ఇబ్బందులు లేకుండా చిన్న దుకాణాలకు ఒకేసారి, పెద్ద దుకాణాలకు రెండు లేదా మూడు విడతల్లో బియ్యం చేరవేసేలా రవాణా ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు.
ఎవరికి ఎంత రేషన్ అందుతుందంటే?
కార్డు రకాలను బట్టి లబ్ధిదారులకు అందే కోటా వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కార్డు (FSC): ప్రతి వ్యక్తికి నెలకు 6 కిలోల చొప్పున (మూడు నెలలకు కలిపి ఒకేసారి 18 కిలోలు) అందజేస్తారు.
అంత్యోదయ కార్డు: 35 కిలోల బియ్యంతో పాటు కిలో చక్కెర అందిస్తారు.
అన్నపూర్ణ కార్డు: 10 కిలోల సన్నబియ్యంతో పాటు 5 కిలోల గోధుమలను అందజేస్తారు.
ఈ రేషన్ బియ్యం పొందడానికి ఈ-కేవైసీ (e-KYC) అప్డేట్ చేసుకోవడం అత్యంత తప్పనిసరి అని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. కేవైసీ పూర్తయిన వారికి మాత్రమే రేషన్ అందేలా సాఫ్ట్వేర్ను అప్డేట్ చేస్తున్నారు. కొత్తగా కార్డుల్లో పేర్లు నమోదైన వారు ఈ జులై 31వ తేదీలోగా కేవైసీ ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వలస కూలీలు, ఇతర ప్రాంతాల్లో ఉన్న లబ్ధిదారులు కేవైసీ కోసం సొంతూర్లకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదని, రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా తమకు సమీపంలోని రేషన్ దుకాణానికి వెళ్లి ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకోవచ్చని పౌరసరఫరాల అధికారులు స్పష్టం చేశారు.