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Ponguleti Srinivas Reddy: కులమతాలకు అతీతంగా ఇందిరమ్మ పాలన సాగుతోంది

Ponguleti Srinivas Reddy: రాష్ట్రంలో కులమతాలకు అతీతంగా ఇందిరమ్మ పాలన సాగుతోందని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్‌రెడ్డి తెలిపారు. జనగామలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పట్టాలను పంపిణీ చేశారు.

Arun Chilukuri
Published on: 26 Sept 2026 3:22 PM IST
Ponguleti Srinivas Reddy
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Ponguleti Srinivas Reddy: కులమతాలకు అతీతంగా ఇందిరమ్మ పాలన సాగుతోంది

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Ponguleti Srinivas Reddy: రాష్ట్రంలో కులమతాలకు అతీతంగా, పూర్తిగా పారదర్శకంగా ఇందిరమ్మ పాలన సాగుతోందని తెలంగాణ గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్‌రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. జనగామ జిల్లాలో నిర్వహించిన ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పంపిణీ కార్యక్రమంలో మంత్రి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని, అర్హులైన పేదలకు నూతన ఇళ్ల పట్టాలను పంపిణీ చేశారు.

ఈ సందర్భంగా మంత్రి పొంగులేటి మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిర్మిస్తున్న ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు సంబంధించి స్పష్టమైన లక్ష్యాలను వెల్లడించారు. వచ్చే దసరా నాటికి రాష్ట్రంలో మొత్తం 2,18,000 ఇళ్ల నిర్మాణాలు పూర్తిగా పూర్తికానున్నాయని ఆయన తెలిపారు. పేదల కళ్లలో ఆనందం చూడటమే ప్రభుత్వ ధ్యేయమని పేర్కొన్నారు.

బీఆర్‌ఎస్‌ పదేళ్ల పాలనపై మంత్రి పొంగులేటి తీవ్ర ఆరోపణలు గుప్పించారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో కేవలం కొన్ని నియోజకవర్గాలకే ఇళ్లు పరిమితం చేశారని, అర్హులైన పేదలకు అన్యాయం జరిగిందని విమర్శించారు. కానీ కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం మాత్రం నిరంతరం పేదల సంక్షేమం కోసమే పనిచేస్తోందని చెప్పారు. రాజకీయాలకు అతీతంగా, గత ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన మంచి పథకాలను కూడా తాము నిరంతరం కొనసాగిస్తున్నామని మంత్రి శ్రీనివాస్‌రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.

Ponguleti Srinivas ReddyJangaonIndiramma houses
Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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