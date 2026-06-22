Uttam Kumar Reddy: కేంద్రం తెచ్చిన ‘వీబీజీ రాంజీ’ చట్టంపై తెలంగాణ సర్కార్ యుద్ధం.. సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లేందుకు సిద్ధం!
Uttam Kumar Reddy: కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన కొత్త ‘వీబీజీ రాంజీ చట్టం’పై తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది.
Uttam Kumar Reddy: కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకు వచ్చిన వీబీజీ రాంజీ చట్టంపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అధ్యక్షతన జరిగిన కేబినెట్ సబ్ కమిటీలో గ్రామీణ ఉపాధి, రాష్ర్టాల పరిరక్షణే ధ్యేయంగా కేంద్ర నిర్ణయాన్ని న్యాయపరంగా, రాజ్యాంగపరంగా సవాల్ చేయాలని ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయించింది. కొత్త చట్టంలో ప్రతిపాదించిన 60 రోజుల ఉపాధి విరామం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రాక్టికల్ గా సాధ్యం కాదని సబ్ కమిటీ అభిప్రాయపడింది. కూలీలకు ఉపాధి అవకాశాలు తగ్గిపోవడంతో పాటు, వ్యవసాయ కార్మికుల జీవన భద్రత తీవ్రంగా దెబ్బతింటుందని కేబినెట్ సబ్ కమిటీ సభ్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
ఉపాధి హామీ పనులను వ్యవసాయ రంగానికి అనుసంధానం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని సభ్యుల అభిప్రాయపడ్డారు. జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం నుంచి మహాత్మాగాంధీ పేరు తొలగించడం సముచితం కాదని కమిటీ స్పష్టం చేసింది. ఈ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా విడివిడిగా కాకుండా అన్ని రాష్ట్రాలను కలుపుకొని ఉమ్మడి కార్యాచరణ చేపట్టాలని సబ్ కమిటీ నిర్ణయించింది. అవసరమైతే అన్ని రాష్ట్రాలు కలిసి సంయుక్తంగా సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించే అంశాన్ని కూడా పరిశీలిస్తామని కమిటీ స్పష్టం చేసింది. త్వరలోనే న్యాయ నిపుణుల అభిప్రాయాలు సేకరించి మరో రెండు, మూడు రోజుల్లో సబ్ కమిటీ రెండోసారి సమావేశం కానుంది. గ్రామీణ సంక్షేమం, ఉపాధి భద్రతను కాపాడే విధంగా సమగ్ర నివేదిక రూపొందించి ప్రభుత్వానికి సమర్పించనున్నట్టు కమిటీ వెల్లడించింది.