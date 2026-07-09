Urea Booking : తెలంగాణ రైతులకు సర్కార్ భారీ శుభవార్త.. ఇకపై రూ.10కే యూరియా బుకింగ్
Urea Booking : ఇకపై స్మార్ట్ఫోన్, యాప్ లేకపోయినా సరే.. కేవలం రూ. 10 ఖర్చుతో మీ సేవ కేంద్రాల ద్వారా సులభంగా యూరియా బుక్ చేసుకునే కొత్త విధానాన్ని అమల్లోకి తెచ్చింది.
Urea Booking : తెలంగాణలోని అన్నదాతలకు రేవంత్ సర్కార్ సరికొత్త ఊరటనిచ్చింది. పంట సీజన్ వస్తే చాలు యూరియా కోసం రైతులు పడే కష్టాలకు శాశ్వతంగా చెక్ పెట్టేందుకు ప్రభుత్వం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. స్మార్ట్ఫోన్లు లేని, చదువురాని రైతులకు టెక్నాలజీతో ఇబ్బంది కలగకూడదనే ఉద్దేశంతో ఇకపై మీ సేవ కేంద్రాల ద్వారా కూడా యూరియా బుకింగ్ చేసుకునే సులభతరమైన సదుపాయాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఇప్పటివరకు కేవలం మొబైల్ యాప్ ద్వారా మాత్రమే ఉన్న ఈ ఆప్షన్ను మరింత సరళీకరిస్తూ ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేసింది.
కేవలం రూ.10 నామమాత్రపు రుసుముతో యూరియా బుకింగ్
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండే చాలామంది రైతులకు స్మార్ట్ఫోన్లలో యాప్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలో, దాన్ని ఎలా వాడాలో తెలియడం లేదు. దీంతో వారు యూరియా కొనుగోలు చేయడంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ సమస్యను గుర్తించిన రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం.. రైతులు తమ సమీపంలోని మీ సేవ కేంద్రానికి వెళ్లి కేవలం రూ.10 నామమాత్రపు ఫీజు చెల్లించి యూరియాను బుక్ చేసుకునే అవకాశం కల్పించింది. మీ సేవలో వివరాలు నమోదు చేయగానే రైతు మొబైల్ నెంబర్కు ఒక ఓటీపీ వస్తుంది. ఆ ఓటీపీని ధృవీకరించిన వెంటనే ఒక ప్రత్యేకమైన బుకింగ్ ఐడీ జనరేట్ అవుతుంది.
48 గంటల పాటు ఐడీ వాలిడిటీ
మీ సేవ కేంద్రం ద్వారా రైతులకు లభించే ఈ బుకింగ్ ఐడీ మొత్తం 48 గంటల పాటు (రెండు రోజులు) చెల్లుబాటు అవుతుంది. రైతులు తాము బుక్ చేసుకునే సమయంలోనే తమకు దగ్గర్లో ఉన్న అధికారిక ఎరువుల డీలరును ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఆ 48 గంటల వ్యవధిలో ఎప్పుడైనా సరే.. ఎంపిక చేసిన సదరు డీలర్ వద్దకు వెళ్లి బుకింగ్ ఐడీని చూపించి, డబ్బులు చెల్లించి తమకు కావలసిన యూరియాను నేరుగా లోడ్ చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల రైతులకు సమయం కలిసిరావడమే కాకుండా దళారుల బెడద తప్పుతుంది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లోనూ అందుబాటులోకి
వాస్తవానికి, యూరియా కోసం రైతులు ఫెర్టిలైజర్ షాపుల ముందు గంటల తరబడి ఎండలో లైన్లలో నిలబడి ఇబ్బంది పడకూడదనే మంచి ఉద్దేశంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది ప్రారంభంలోనే యూరియా బుకింగ్ యాప్ను డిజైన్ చేసింది. తొలుత కొన్ని జిల్లాల్లో ప్రయోగాత్మకంగా ప్రారంభించిన ఈ యాప్ సేవలను.. ఇప్పుడు రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాలకు విస్తరించారు. యాప్ వాడడం తెలిసిన వారు మొబైల్ ద్వారా లాగిన్ అయి, కావాల్సిన యూరియా పరిమాణాన్ని ఎంచుకుని బుక్ చేసుకుంటున్నారు. టెక్నాలజీ రాని వారి కోసం ఇప్పుడు మీ సేవ ద్వారా కూడా అనుసంధానం చేశారు.
పారదర్శక విధానం.. అక్రమ నిల్వలపై ఉక్కుపాదం
ఈ సరికొత్త ఆన్లైన్, మీ సేవ బుకింగ్ విధానం ద్వారా యూరియా పంపిణీలో సరికొత్త పారదర్శకత రానుంది. ప్రతి ఏటా సాగే యూరియా అక్రమ రవాణా, బ్లాక్ మార్కెట్ దందా, కృత్రిమ కొరత సృష్టించే ప్రైవేట్ వ్యాపారుల అక్రమాలకు ఈ డిజిటల్ విధానం పూర్తిగా చెక్ పెట్టనుంది. ఏ రైతుకు ఎంత యూరియా సరఫరా అవుతోంది, ఏ డీలర్ వద్ద ఎంత స్టాక్ నిల్వ ఉందనే వివరాలు ఎప్పటికప్పుడు ప్రభుత్వ రికార్డుల్లో నమోదవుతాయి. కాబట్టి అధికారులు నిరంతరం పర్యవేక్షించే అవకాశం కలగడమే కాకుండా, రైతులకు సకాలంలో ఎరువులు అందుతాయి.