Telangana: స్కూల్స్, కాలేజీల్లో టీచర్లకు బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్.. ఇది కదా గుడ్ న్యూస్.!
Telangana: తెలంగాణలోని ప్రభుత్వ స్కూళ్లు, జూనియర్ కాలేజీల్లో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయులకు రాష్ట్ర సర్కార్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది.
Telangana: తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ బడులు, జూనియర్ కళాశాలల్లో విధులు నిర్వర్తిస్తున్న ఉపాధ్యాయులకు, ఇతర సిబ్బందికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శుభవార్తను అందించింది. ఇప్పటివరకు కేవలం విద్యార్థులకే పరిమితమైన బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్ సదుపాయాన్ని ఇకపై సిబ్బందికి కూడా వర్తింపజేయాలని తెలంగాణ క్యాబినెట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, జూనియర్ కళాశాలల్లో చదివే విద్యార్థుల కోసం ప్రభుత్వం ఇటీవల 'బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కీమ్' ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. దీనితో పాటు మధ్యాహ్న భోజనం కూడా అందిస్తున్నారు. అయితే, విద్యార్థులకు పాఠాలు చెప్పే టీచర్లు, పాఠశాల నిర్వహణ చూసుకునే ఇతర సిబ్బందికి కూడా ఈ టిఫిన్, భోజనం అందించాలని గత కొంతకాలంగా ప్రభుత్వానికి పలు విజ్ఞప్తులు వచ్చాయి.
ఉపాధ్యాయ సంఘాల నుంచి వచ్చిన ఈ అభ్యర్థనలను సానుకూలంగా పరిశీలించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం.. తాజాగా జరిగిన క్యాబినెట్ భేటీలో ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రభుత్వ స్కూళ్లు, జూనియర్ కాలేజీల్లోని విద్యార్థులతో పాటే అక్కడి ఉపాధ్యాయులు, సిబ్బందికి కూడా ప్రతిరోజూ అల్పాహారం, మధ్యాహ్న భోజనం అందించాలని తీర్మానించింది. ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం పట్ల ఉపాధ్యాయ సంఘాలు, సిబ్బంది హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.