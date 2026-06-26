కాంగ్రెస్ది కక్ష సాధింపు చర్య.. ప్రవీణ్ కుమార్ సెక్యూరిటీ తొలగింపుపై శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఫైర్!
Srinivas Goud: ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ సెక్యూరిటీ తొలగింపుపై మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
Srinivas Goud: తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కక్ష సాధింపు రాజకీయాలకు పాల్పడుతోందని భారాస (BRS) సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి, బీఆర్ఎస్ నేత ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ సెక్యూరిటీని తొలగించడంపై ఆయన తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా, అసహనంతో ఈ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తోందని మండిపడ్డారు.
శ్రీనివాస్ గౌడ్ ప్రెస్ మీట్లో మాట్లాడిన ముఖ్యమైన అంశాలు:
సమర్థుడైన అధికారి: ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఎన్నో అవార్డులు అందుకున్న గొప్ప ఐపీఎస్ అధికారి. కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు, అంతకుముందు కాంగ్రెస్ హయాంలోనూ గురుకుల సెక్రటరీగా ఆయన అత్యంత సమర్థవంతంగా పనిచేశారు.
ప్రాణాపాయం ఉంది: సమర్థవంతంగా పనిచేసినందుకే ఆయనకు ప్రాణభయం (Thret) ఉంది. ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ బ్రతికినంత కాలం సెక్యూరిటీ కల్పించాలని గతంలో ఇంటెలిజెన్స్ నివేదికలు కూడా ఇచ్చాయి.
కుట్ర దాగుందా?: మావోయిస్టు ప్రాబల్యం ఉన్న సిర్పూర్ కాగజ్ నగర్ లాంటి నియోజకవర్గంలో తిరిగే ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ సెక్యూరిటీని తీసేయడం చూస్తుంటే.. ఆయన్ని చంపడానికి ఏమైనా కుట్ర జరుగుతోందా అనే అనుమానం కలుగుతోంది.
రాజ్యాంగ ఉల్లంఘన: రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 14, ఆర్టికల్ 21 ప్రకారం త్రెట్ ఉన్న అధికారులకు భద్రత కల్పించాలి. కానీ ఈ ప్రభుత్వం రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తూ ప్రవీణ్ కుమార్ సెక్యూరిటీని తొలగించింది.
"ఎటువంటి నివేదికలు లేకుండానే అనేకమందికి ఈ ప్రభుత్వం సెక్యూరిటీలు కల్పించింది. కానీ ప్రాణభయం ఉన్న మాజీ మంత్రులు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలకు ఇష్టానుసారంగా సెక్యూరిటీ తీసేస్తే కోర్టులు ఊరుకోవు."
– శ్రీనివాస్ గౌడ్, మాజీ మంత్రి
ఐపీఎస్ అధికారుల సంఘం ఏం చేస్తోంది?
కొంతమంది ఐపీఎస్ అధికారుల తీరుపై కూడా శ్రీనివాస్ గౌడ్ మండిపడ్డారు. "ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ సెక్యూరిటీ తీసేస్తుంటే ఐపీఎస్ అధికారుల సంఘం ఎందుకు మౌనంగా ఉంది? హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల కొంతమంది ఐపీఎస్ అధికారులు ఇష్టానుసారంగా భూములు కొనుగోలు చేశారు. అలాంటి వారి వల్ల మొత్తం వ్యవస్థకే చెడ్డపేరు వస్తోంది" అని ఆరోపించారు.
100% మళ్లీ కేసీఆర్ ప్రభుత్వమే వస్తుంది:
ఏ సర్వే చూసినా వచ్చే ఎన్నికల్లో 100కు 100 శాతం భారాస (BRS) అధికారంలోకి రాబోతుందని, కేసీఆర్ మళ్లీ ముఖ్యమంత్రి అవుతారని శ్రీనివాస్ గౌడ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. "మేము అధికారంలోకి రాగానే కాంగ్రెస్ నాయకుల సెక్యూరిటీ తీసేస్తే.. వాళ్లు భవిష్యత్తులో ఊళ్లలో తిరగలేరు, ఇళ్లలో కూడా ఉండలేరు" అని హెచ్చరించారు. పొలిటికల్ ఇంటెన్షన్తోనే ప్రవీణ్ కుమార్ భద్రతను తగ్గించారని, ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం ఆయనకు కొత్త వాహనం కేటాయించి, అడిషనల్ సెక్యూరిటీ పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు.