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Tragedy : హైదరాబాద్‌లో విషాదం.. 'SIR' జాబితాలో పేరు లేదని వ్యక్తి ఆత్మహత్య..

Tragedy : హైదరాబాద్‌లోని బోరబండ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఒక విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. ‘సర్‌’ (SIR) జాబితాలో తన పేరు లేదనే తీవ్ర మనస్తాపంతో, త్వరలోనే

G Krishna
Published on: 29 Jun 2026 11:56 AM IST
suicide
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suicide

Tragedy : హైదరాబాద్‌లోని బోరబండ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఒక విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. ‘సర్‌’ (SIR) జాబితాలో తన పేరు లేదనే తీవ్ర మనస్తాపంతో, త్వరలోనే పోలీసులు తనను జైలుకు పంపుతారేమోనన్న భయంతో ఒక కారు డ్రైవర్ ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. భరత్‌నగర్ లంబగుండు ప్రాంతంలో జరిగిన ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.

జైలుకు పంపుతారనే ఆందోళనతో..

మృతుడి కుటుంబ సభ్యులు , పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. భరత్‌నగర్ ప్రాంతానికి చెందిన షేక్ ముజీబుర్ రహ్మాన్ (51) కారు డ్రైవర్‌గా జీవనం సాగిస్తున్నాడు. అయితే, ఇటీవల ఎస్‌ఐఆర్‌ (SIR) లిస్టులో తన పేరు లేకపోవడాన్ని గమనించిన ముజీబుర్ తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యాడు. లిస్టులో పేరు లేనందున పోలీసులు తనను అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపుతారేమోనని భయపడ్డాడు. ఒకవేళ తను జైలుకు వెళ్తే తన ముగ్గురు పిల్లలను ఎవరు చూసుకుంటారు? వారి భవిష్యత్తు ఏంటని గత కొన్ని రోజులుగా తీవ్రంగా మదనపడ్డాడు.

భార్య నచ్చజెప్పినా వినకుండా బలవన్మరణం

ఈ విషయమై శనివారం రాత్రి ముజీబుర్ రహ్మాన్ భార్య ఇస్మాయిల్‌బీ అతనికి ఎంతో నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేసింది. ఎలాంటి ఇబ్బంది రాదని, అధైర్యపడవద్దని అనునయించినప్పటికీ అతనిలో ఆందోళన తగ్గలేదు. తీవ్ర మనస్తాపంతో రాత్రంతా మదనపడిన ముజీబుర్.. ఆదివారం తెల్లవారుజామున అందరూ నిద్రిస్తున్న సమయంలో ఒక ఘోర నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. తన ఇంటి బయట ఉన్న షెడ్డు ఇనుప రాడ్‌కు ఉరివేసుకుని బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు.

గాంధీ మార్చురీకి మృతదేహం.. కేసు నమోదు

ఉదయాన్నే ముజీబుర్ రహ్మాన్ ఉరికి వేలాడుతుండటం గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు బోరున విలపించారు. స్థానికుల సమాచారం మేరకు బోరబండ పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. అనంతరం మృతదేహాన్ని పోస్ట్‌మార్టం నిమిత్తం సికింద్రాబాద్‌లోని గాంధీ ఆసుపత్రి మార్చురీకి తరలించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని, ఆత్మహత్యకు గల పూర్తి కారణాలపై దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు. తండ్రి ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో ఆ ముగ్గురు పిల్లలు అనాథలుగా మారి కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు.

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G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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