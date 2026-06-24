Rice Price Hike: గ్యాస్, పెట్రోల్ బాదాయి.. ఇప్పుడు ‘బియ్యం’ వంతు! సామాన్యుడిపై బిగ్ బాంబ్!
Rice Price Hike: పేద, మధ్యతరగతి వర్గాలకు సన్నబియ్యం ధరలు బిగ్ షాక్ ఇస్తున్నాయి. గత 20 రోజుల్లోనే సన్నబియ్యం ధరలు 15% నుంచి 20% వరకు పెరిగాయి.
Rice Price Hike: పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా ఇప్పటికే గ్యాస్, ఇంధనం, నిత్యావసర సరకుల ధరలు పెరిగి పేద, మధ్యతరగతి వర్గాలు ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతుండగా.. తాజాగా వారిపై మరో భారీ భారం పడింది. నిత్యం ప్రతి ఇంట్లో వాడే సన్నబియ్యం ధరలు మార్కెట్లో ఒక్కసారిగా ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. గడిచిన కేవలం ఇరవై రోజుల్లోనే సన్నబియ్యం ధరలు ఏకంగా 15 శాతం నుంచి 20 శాతం వరకు పెరిగినట్లు హోల్సేల్, రిటైల్ వ్యాపార వర్గాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువ మంది ఇష్టపడే జేఎస్ఆర్ (JSR), ఆర్ఎన్ఆర్ (RNR), హెచ్ఎంటీ (HMT), బీపీటీ (BPT) వంటి సన్నబియ్యం రకాలపై ఈ ధరల పెరుగుదల ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. గతంలో నాణ్యతను బట్టి కిలో రూ. 46 నుంచి రూ. 55 వరకు విక్రయించిన బియ్యం.. ఇప్పుడు స్టీం, రారైస్ తక్కువ రకం, ప్రీమియం క్వాలిటీల ఆధారంగా కిలోకు రూ. 55 నుంచి ఏకంగా రూ. 63 వరకు చేరింది. దీనివల్ల 25 కిలోల బియ్యం బ్యాగ్పై సుమారు రూ. 180 నుంచి రూ. 200 వరకు అదనపు భారం పడుతోంది.
సన్నబియ్యం ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే:
మార్కెట్లో సన్నబియ్యం ధరలు ఈ స్థాయిలో పెరగడానికి మరియు కృత్రిమ కొరత ఏర్పడటానికి వ్యాపారులు, మిల్లర్లు కొన్ని కీలక కారణాలను విశ్లేషిస్తున్నారు.
ప్రభుత్వ బోనస్ కొనుగోళ్లు: తెలంగాణ ప్రభుత్వం సన్న వడ్లకు రూ. 500 బోనస్ ఇచ్చి కొనుగోలు చేస్తుండటంతో.. ఖరీఫ్లో సాగైన పంట ఉత్పత్తులు చాలా వరకు ప్రభుత్వ కొనుగోలు కేంద్రాలకే వెళ్లాయి. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం వద్ద అవసరానికి మించి సుమారు 10 లక్షల టన్నుల సన్నధాన్యం నిల్వలు ఉన్నాయి. గత కొన్ని నెలలుగా ఈ ధాన్యం ఓపెన్ మార్కెట్లోకి రాకపోవడంతో ఓపెన్ మార్కెట్లో బియ్యం కొరత ఏర్పడింది.
ఇతర రాష్ట్రాల్లో తగ్గిన సాగు: ఉత్తర ప్రదేశ్, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, పశ్చిమ బెంగాల్ వంటి పలు రాష్ట్రాల్లో గతంకంటే సన్నాల సాగు తగ్గడమే కాకుండా.. కొన్ని ప్రాంతాల్లో దిగుబడులు కూడా భారీగా దెబ్బతిన్నాయి.
తుంగభద్ర ఎఫెక్ట్ - ధాన్యం తరలింపు: తుంగభద్ర డ్యాంకు జరిగిన మరమ్మతుల కారణంగా కర్ణాటక ప్రభుత్వం ఆయా ఆయకట్టు ప్రాంతాల్లో యాసంగి పంటకు విరామం ప్రకటించింది. దీంతో అక్కడి వ్యాపారులు తెలంగాణలోని నిజామాబాద్, బాన్సువాడ, బోధన్, నారాయణపేట, గద్వాల ప్రాంతాల నుంచి పెద్దమొత్తంలో సన్నధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేసి కర్ణాటకకు తరలించారు. ఇది స్థానికంగా కొరతను మరింత పెంచింది.
ఎల్నినో భయాలు.. మిల్లర్ల నిల్వలు: ఈ ఏడాది ఎల్నినో ప్రభావం ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేయడంతో, రాబోయే రోజుల్లో కొరత వస్తుందనే నెపంతో కొందరు మిల్లర్లు పెద్దమొత్తంలో సన్నధాన్యాన్ని గోడౌన్లలో నిల్వ చేస్తూ కృత్రిమ కొరత సృష్టిస్తున్నారనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.
ధరలు ఎప్పుడు తగ్గుతాయి?
తెలంగాణ ప్రభుత్వం వద్ద ఉన్న నిల్వలలో దాదాపు 5 లక్షల టన్నుల సన్న ధాన్యం వేలం (Auction) ప్రక్రియ ఇప్పటికే పూర్తయింది. ఈ నిల్వలు గనుక త్వరగా మిల్లింగ్ పూర్తి చేసుకుని మార్కెట్లోకి వస్తే.. రాబోయే రోజుల్లో సన్నబియ్యం ధరలు తిరిగి అదుపులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని బియ్యం ఎగుమతిదారులు, నిపుణులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.