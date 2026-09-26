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Kavitha: ఖైరతాబాద్ బై-పోల్ బరిలో తెలంగాణ రక్షణ సేన.. స్పష్టం చేసిన కవిత!

Kavitha: వచ్చే ఖైరతాబాద్ ఉప ఎన్నికలో తెలంగాణ రక్షణ సేన పార్టీ తరఫున పోటీ చేస్తామని ఆ పార్టీ అధ్యక్షురాలు కవిత ప్రకటించారు.

Arun Chilukuri
Published on: 26 Sept 2026 3:52 PM IST
Kavitha
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Kavitha: ఖైరతాబాద్ బై-పోల్ బరిలో తెలంగాణ రక్షణ సేన.. స్పష్టం చేసిన కవిత!

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Kavitha: తెలంగాణలో రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రభుత్వం కేవలం మాటల ప్రభుత్వమేనని, చేతలు మాత్రం శూన్యమని తెలంగాణ రక్షణ సేన అధ్యక్షురాలు కవిత తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రజల దృష్టి నుంచి మళ్లించేందుకే కేటీఆర్‌ ఫామ్‌హౌస్‌ పేరిట రకరకాల డ్రామాలు ఆడుతున్నారని ఆమె ఎద్దేవా చేశారు. ఇదంతా కేవలం లోపాయికారీ ఒప్పందాల భాగమేనని, ఫామ్‌హౌస్‌లపై ఎలాంటి నిజమైన చర్యలు ఉండవని ఆమె స్పష్టం చేశారు.

ఈ సందర్భంగా రాబోయే రాజకీయ పరిణామాలపై స్పష్టంచేసిన కవిత.. వచ్చే ఖైరతాబాద్‌ ఉప ఎన్నికలో తమ పార్టీ 'తెలంగాణ రక్షణ సేన' తరఫున అభ్యర్థిని బరిలోకి దించుతున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాడేందుకే ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నామని, ప్రజలు తమ పార్టీకి మద్దతు ఇవ్వాలని ఆమె కోరారు. ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను ఎండగట్టడంలో తాము ఎప్పుడూ ముందుంటామని కవిత స్పష్టం చేశారు.

Telangana Rakshana SenaKavithaKhairatabadTRS
Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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