Kavitha: ఖైరతాబాద్ బై-పోల్ బరిలో తెలంగాణ రక్షణ సేన.. స్పష్టం చేసిన కవిత!
Kavitha: వచ్చే ఖైరతాబాద్ ఉప ఎన్నికలో తెలంగాణ రక్షణ సేన పార్టీ తరఫున పోటీ చేస్తామని ఆ పార్టీ అధ్యక్షురాలు కవిత ప్రకటించారు.
Kavitha: తెలంగాణలో రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కేవలం మాటల ప్రభుత్వమేనని, చేతలు మాత్రం శూన్యమని తెలంగాణ రక్షణ సేన అధ్యక్షురాలు కవిత తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రజల దృష్టి నుంచి మళ్లించేందుకే కేటీఆర్ ఫామ్హౌస్ పేరిట రకరకాల డ్రామాలు ఆడుతున్నారని ఆమె ఎద్దేవా చేశారు. ఇదంతా కేవలం లోపాయికారీ ఒప్పందాల భాగమేనని, ఫామ్హౌస్లపై ఎలాంటి నిజమైన చర్యలు ఉండవని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
ఈ సందర్భంగా రాబోయే రాజకీయ పరిణామాలపై స్పష్టంచేసిన కవిత.. వచ్చే ఖైరతాబాద్ ఉప ఎన్నికలో తమ పార్టీ 'తెలంగాణ రక్షణ సేన' తరఫున అభ్యర్థిని బరిలోకి దించుతున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాడేందుకే ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నామని, ప్రజలు తమ పార్టీకి మద్దతు ఇవ్వాలని ఆమె కోరారు. ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను ఎండగట్టడంలో తాము ఎప్పుడూ ముందుంటామని కవిత స్పష్టం చేశారు.