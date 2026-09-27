Jadal Biryani Party : హైదరాబాద్లో రాపిడో ఓన్లీ.. బిర్యానీ ఆర్డర్ చేస్తే సినిమా టికెట్లు గెలిచే ఛాన్స్..
Jadal Biryani Party : హైదరాబాద్లో బిర్యానీ అంటే ఓ ఎమోషన్. ఇక అదే బిర్యానీకి సినిమా కాంబినేషన్ తోడైతే? ఫుడ్ లవర్స్కు పండగే. నగరంలో ఫుడ్ డెలివరీ మార్కెట్లోకి
Jadal Biryani Party : హైదరాబాద్లో బిర్యానీ అంటే ఓ ఎమోషన్. ఇక అదే బిర్యానీకి సినిమా కాంబినేషన్ తోడైతే? ఫుడ్ లవర్స్కు పండగే. నగరంలో ఫుడ్ డెలివరీ మార్కెట్లోకి రాపిడో తన కొత్త ఫుడ్ డెలివరీ యాప్ ఓన్లీ (Ownly)తో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. బెంగళూరు తర్వాత రెండో నగరంగా హైదరాబాద్లో సేవలను ప్రారంభించిన ఓన్లీ.. తొలి అడుగులోనే జడల్ బిర్యానీ పార్టీ పేరుతో స్పెషల్ క్యాంపెయిన్ను తీసుకొచ్చింది.
బిర్యానీ ఆర్డర్.. సినిమా టికెట్ ఛాన్స్
హైదరాబాద్ ఫుడ్ లవర్స్ను టార్గెట్ చేస్తూ ఓన్లీ తీసుకొచ్చిన జడల్ బిర్యానీ పార్టీ ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది. ఈ క్యాంపెయిన్లో భాగంగా నగరంలోని వివిధ రెస్టారెంట్ల నుంచి ప్రత్యేక ధరలకు బిర్యానీ ఆర్డర్ చేసే అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. అంతేకాదు, ఆర్డర్ చేసే కస్టమర్లకు ‘ప్యారడైజ్’ సినిమా ప్రత్యేక ప్రైవేట్ స్క్రీనింగ్కు టికెట్లు గెలుచుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అంటే.. బిర్యానీ కోసం ఆర్డర్ పెట్టడం ఒక పని అయితే, ఆ ఆర్డర్తో సినిమా ప్రైజ్ గెలిచే ఛాన్స్ రావడం మరో అదనపు బోనస్ అన్నమాట.
ఎంట్రీ కూడా చాలా సింపుల్
జడల్ బిర్యానీ పార్టీకి ఎంటర్ కావడానికి ప్రత్యేకంగా పెద్దగా ఏమీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. క్యాంపెయిన్ జరిగే సమయంలో ఓన్లీ యాప్ ద్వారా లేదా రాపిడో యాప్లోని ఓన్లీ ఫుడ్ డెలివరీ ఆప్షన్ ద్వారా బిర్యానీ ఆర్డర్ చేస్తే సరిపోతుంది. అలా ఆర్డర్ చేసే కస్టమర్లు ఆటోమేటిక్గా సినిమా టికెట్లు, ఇతర ప్రైజ్ల కోసం పోటీలోకి వస్తారు. రోజూ చేసే బిర్యానీ ఆర్డర్ను కాస్త ఫన్గా మార్చడమే ఈ క్యాంపెయిన్ ఉద్దేశం.
అసలు ఓన్లీ ఏంటి?
రాపిడో తీసుకొచ్చిన ఓన్లీ సాధారణ ఫుడ్ డెలివరీ ప్లాట్ఫామ్లకు భిన్నమైన మోడల్తో వస్తోంది. ముఖ్యంగా జీరో కమిషన్ మోడల్ను ఫాలో అవుతున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది. అంటే రెస్టారెంట్ల నుంచి కమిషన్ వసూలు చేయకుండా, కస్టమర్ల నుంచి డెలివరీ ఫీజు మాత్రమే తీసుకుంటామని చెబుతోంది. దీంతో రెస్టారెంట్లకు ఛార్జీల భారం తగ్గడంతో పాటు, కస్టమర్లకు కూడా ఫుడ్ ధరలు మరింత పారదర్శకంగా ఉండేలా చేయాలన్నది ఓన్లీ లక్ష్యంగా పేర్కొంది.
బెంగళూరులో ఇప్పటికే భారీ రెస్పాన్స్
ఓన్లీ ఈ ఏడాది మార్చిలో బెంగళూరులో తన సేవలను ప్రారంభించింది. కంపెనీ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. అక్కడ ఇప్పటికే 25,000కు పైగా రెస్టారెంట్ పార్ట్నర్లు, రోజుకు సుమారు 50,000 ఆర్డర్లు నమోదవుతున్నాయి. హైదరాబాద్లో కూడా రాపిడోకు ఇప్పటికే ఉన్న క్యాప్టెన్ నెట్వర్క్, నగరంలోని బలమైన ఫుడ్ కల్చర్ తమకు కలిసొస్తాయని రాపిడో, ఓన్లీ కో-ఫౌండర్ అరవింద్ సాంకా తెలిపారు.
త్వరలో అన్ని మెట్రో నగరాలకు
హైదరాబాద్తో రెండో నగరంలో అడుగుపెట్టిన ఓన్లీ.. ఇక్కడితో ఆగే ఆలోచనలో లేదు. అక్టోబర్ నుంచి ప్రారంభమయ్యే తదుపరి క్వార్టర్లో దేశంలోని అన్ని ప్రధాన మెట్రో నగరాలకు సేవలను విస్తరించేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. అంటే.. హైదరాబాద్లో బిర్యానీతో మొదలైన ఓన్లీ ఫుడ్ డెలివరీ జర్నీ.. త్వరలో దేశంలోని మరిన్ని ఫుడ్ లవింగ్ సిటీలకు చేరబోతోందన్నమాట.
బిర్యానీకి సినిమా టచ్..
హైదరాబాద్లో తొలి అడుగులోనే బిర్యానీని ఎంచుకోవడం ద్వారా ఓన్లీ స్థానిక ఫుడ్ కల్చర్ను టచ్ చేసే ప్రయత్నం చేసింది. జడల్ బిర్యానీ పార్టీతో బిర్యానీ, డిస్కౌంట్ ధరలు, సినిమా టికెట్లు, ప్రైజ్లను ఒకే క్యాంపెయిన్లో కలిపింది. ఇక హైదరాబాద్ ఫుడ్ లవర్స్కు ఇప్పుడు ప్రశ్న ఒక్కటే.. బిర్యానీ ఆర్డర్ చేస్తే ఈసారి ప్లేట్లోకి వచ్చేది కేవలం బిర్యానీనా.. లేక సినిమా టికెట్ కూడా పడుతుందా? అని..