మూసీ పునరుజ్జీవ ప్రాజెక్టుకు లైన్ క్లియర్.. మొదటి దశకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్!
మూసీ పునరుజ్జీవ ప్రాజెక్టు మొదటి దశకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.
హైదరాబాద్ నగర రూపురేఖలను మార్చే ప్రతిష్టాత్మక 'మూసీ పునరుజ్జీవ ప్రాజెక్టు'కు సంబంధించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ ప్రాజెక్టు మొదటి దశ పనులకు అనుమతినిస్తూ ప్రభుత్వం అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇందులో భాగంగా రూ.7,345 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో జోన్-1 పనులను చేపట్టేందుకు ప్రభుత్వం పరిపాలనా అనుమతులు మంజూరు చేసింది. మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ బోర్డు ఆధ్వర్యంలో ఈ మెగా ప్రాజెక్టు పనులు జరగనున్నాయి. ఇందుకోసం నిధులను కింది విధంగా సమీకరించనున్నారు.
ఆసియా డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ (ADB) నుంచి రూ.4,500 కోట్ల రుణంతో మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ బోర్డు ఈ ప్రాజెక్టును ముందుకు తీసుకెళ్తుంది. మిగిలిన రూ.2,845 కోట్ల నిధుల కోసం హెచ్ఎండీఏ (HMDA) లేదా టీజీఐఐసీ (TGIIC) నుంచి రుణం తీసుకునేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది.
రెండు విభాగాలుగా జోన్-1 పనులు
మొదటి దశలో భాగంగా జోన్-1 పరిధిలోని పనులను రెండు విభాగాలుగా (Zone-1A & Zone-1B) విభజించి అభివృద్ధి చేయనున్నారు:
జోన్-1ఏ (హిమాయత్సాగర్ నుంచి బాపూఘాట్):
ఈ విభాగంలో రూ.3,104 కోట్ల వ్యయంతో మొత్తం 9.20 కిలోమీటర్ల మేర మూసీ నది పరివాహక ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
జోన్-1బీ (ఉస్మాన్ సాగర్ నుంచి బాపూఘాట్):
ఈ విభాగంలో రూ.3,950 కోట్ల భారీ అంచనాతో 11.80 కిలోమీటర్ల మేర పునరుజ్జీవన మరియు సుందరీకరణ పనులు చేపట్టనున్నారు.
కన్సల్టెన్సీ నియామకానికి గ్రీన్ సిగ్నల్
ప్రాజెక్టు పనులు పారదర్శకంగా, అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో వేగంగా సాగేందుకు వీలుగా.. ప్రాజెక్టు మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెన్సీ (PMC) నియామకానికి ఎంఆర్డీసీఎల్ (MRDCL)కు ప్రభుత్వం స్పష్టమైన అనుమతులు ఇచ్చింది. ఈ ఉత్తర్వులతో త్వరలోనే మూసీ నది ప్రక్షాళన, ల్యాండ్స్కేపింగ్ మరియు రివర్ఫ్రంట్ పనులు గ్రౌండ్ లెవెల్లో ప్రారంభం కానున్నాయి.