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Danam Nagender: సుప్రీంకోర్టు తీర్పును స్వాగతిస్తున్నా.. ప్రజాక్షేత్రంలో తేల్చుకుంటా..!

Danam Nagender: సుప్రీంకోర్టు తీర్పును స్వాగతిస్తున్నట్లు ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ తెలిపారు. ప్రజాక్షేత్రంలో తనకు బలముందని, ఖైరతాబాద్‌లో గెలుపు తనదేనని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

Arun Chilukuri
Published on: 24 Sept 2026 2:33 PM IST
Danam Nagender
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Danam Nagender: సుప్రీంకోర్టు తీర్పును స్వాగతిస్తున్నా.. ప్రజాక్షేత్రంలో తేల్చుకుంటా..!

Short News

Danam Nagender: పార్టీ ఫిరాయింపులు మరియు అనర్హత అంశంపై సుప్రీంకోర్టు వెలువరించిన తీర్పును ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ స్వాగతించారు. హైకోర్టు తీర్పును సవాల్ చేస్తూ ఆయన దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను గురువారం సుప్రీంకోర్టు డిస్మిస్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో మీడియాతో మాట్లాడిన దానం నాగేందర్ పలు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఎంపీగా పోటీ చేసినప్పుడే ఈ పరిణామాన్ని ఊహించానని, లీగల్‌గా పోరాడటంలో ఎలాంటి తప్పులేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. పదో షెడ్యూల్ ప్రకారం తనకు రిలీఫ్ దొరుకుతుందని ఆశించానని, అయితే మళ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసుకోవచ్చని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసిందని తెలిపారు.

తాను ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి ప్రజలకు సేవ చేశానని, తానేంటో ప్రజలను అడిగితే స్పష్టంగా తెలుస్తుందని దానం ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ప్రజాక్షేత్రంలో తనకు పూర్తి బలముందని చెప్పారు.

ఉప ఎన్నికల్లో పోటీ అంశంపై ముఖ్యమంత్రి స్పష్టత ఇస్తారని తెలిపారు. గతంలో తాను మూడుసార్లు గెలిచానని, ఒకసారి కేవలం 1,600 ఓట్లతోనే ఓడిపోయానని గుర్తుచేశారు. ప్రస్తుతం పరిస్థితులు చాలా అనుకూలంగా ఉన్నాయని, జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక ఫలితాలే ఖైరతాబాద్‌లోనూ రిపీట్ అవుతాయని పేర్కొన్నారు. "ఖైరతాబాద్ దానం నాగేందర్ అడ్డా.. అందరం కలిసికట్టుగా పనిచేసి తప్పకుండా గెలుస్తాం" అని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.

Danam NagenderSupreme CourtKhairatabad
Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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