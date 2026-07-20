రిజర్వాయర్లలో నీళ్లు లేవు.. తక్కువ నీటి పంటలే వేసుకోవాలి: ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి
Uttam Kumar Reddy: తెలంగాణలో ఎల్నినో ప్రభావం తీవ్రంగా ఉందని, ఈ తరుణంలో వరి సాగు చేస్తే రైతులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారని రాష్ట్ర మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి హెచ్చరించారు.
Uttam Kumar Reddy: రాష్ట్రంలో ఎల్నినో ప్రభావం తీవ్రంగా ఉందని, దీనివల్ల వరి సాగు చేసే రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే ప్రమాదం ఉందని రాష్ట్ర నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. నల్గొండ కలెక్టరేట్లో ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా పరిధిలోని నల్గొండ, సూర్యాపేట, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాల అధికారులతో మంత్రులు ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి, కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి, ప్రభుత్వ విప్ అడ్లూరి లక్ష్మణ్కుమార్లు కలిసి ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై అధికారులకు కీలక దిశానిర్దేశం చేశారు.
ఈ సందర్భంగా మంత్రి ఉత్తమ్ మాట్లాడుతూ.. ప్రస్తుత సీజన్లో వర్షాలు ఆశించిన స్థాయిలో కురవడం లేదని, ఫలితంగా రాష్ట్రంలోని ప్రధాన ప్రాజెక్టులు, రిజర్వాయర్లలో నీటి నిల్వలు అడుగంటాయని తెలిపారు. ఇలాంటి కరవు పరిస్థితుల్లో ఎక్కువ నీరు అవసరమయ్యే వరి పంటను సాగు చేయడం ఏమాత్రం శ్రేయస్కరం కాదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. నీటి లభ్యత తక్కువగా ఉన్నందున, రైతులు నష్టపోకుండా ఉండేందుకు వ్యవసాయ అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలోకి వెళ్లాలని సూచించారు.
వర్షాభావ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని రైతులు సంప్రదాయ వరి సాగుకు దూరంగా ఉండి, తక్కువ నీటితో పండే ప్రత్యామ్నాయ పంటల వైపు మొగ్గు చూపేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఎల్నినో పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా యంత్రాంగం పూర్తిగా సిద్ధం కావాలని పిలుపునిచ్చారు. ఏయే ప్రాంతాల్లో ఏ ప్రత్యామ్నాయ పంటలు వేస్తే లాభసాటిగా ఉంటుందో రైతులకు పూర్తిస్థాయిలో అవగాహన కల్పించి, వారిని సరైన మార్గంలో నడిపించాల్సిన బాధ్యత అధికారులపైనే ఉందని మంత్రులు స్పష్టం చేశారు.