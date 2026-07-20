Malla Reddy: బీఆర్ఎస్కు మల్లారెడ్డి గుడ్ బై.. బీజేపీలోకి మల్లారెడ్డి.. ముహూర్తం ఫిక్స్?
Malla Reddy: మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి, ఆయన అల్లుడు మర్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి బీజేపీలో చేరడానికి రంగం సిద్ధం చేసుకున్నారు.
Malla Reddy: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరో భారీ చేరికకు రంగం సిద్ధమైంది. బీఆర్ఎస్ ఫైర్ బ్రాండ్, మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి గులాబీ పార్టీకి పూర్తిగా గుడ్ బై చెప్పేసినట్లేనని సంకేతాలు అందుతున్నాయి. గత కొంతకాలంగా పార్టీ కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉంటున్న మల్లారెడ్డి, ఆయన అల్లుడు మల్కాజిగిరి ఎమ్మెల్యే మర్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి త్వరలోనే కమల తీర్థం పుచ్చుకోనున్నారనే ప్రచారం పొలిటికల్ సర్కిల్స్లో జోరుగా సాగుతోంది.
ఇటీవల మేడ్చల్ జిల్లా నాయకుల సమావేశంలో బీఆర్ఎస్ కీలక నేత ఒకరు కేడర్కు దిశా నిర్దేశం చేస్తూ.. మల్లారెడ్డి ఫ్యామిలీని ఇక వదిలేయండి.. వారికి ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వద్దు, పార్టీ మీటింగ్లకు పిలవద్దు అని స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇవ్వడంతో ఆయన నిష్క్రమణ దాదాపు ఖాయమైంది.
రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రావడం, రేవంత్ రెడ్డి సీఎం కావడంతో మల్లారెడ్డి విద్యాసంస్థలు, వ్యాపారాలపై గట్టి ప్రభావం పడింది. భూమి ఆక్రమణలు, అనుమతుల నిబంధనల ఉల్లంఘనలు అంటూ వరుస వివాదాలు చుట్టుముట్టడంతో తమ బిజినెస్లను కాపాడుకునేందుకు మల్లారెడ్డి కుటుంబం అధికార పార్టీ వైపు లేదా జాతీయ పార్టీ వైపు చూడక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడింది.
తొలుత కాంగ్రెస్లోకి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వారికి ఏమాత్రం ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా గేట్లు మూసేశారు. దీంతో మల్లారెడ్డి రూట్ మార్చి బీజేపీ అగ్రనేతలతో సంప్రదింపులు జరిపారు. జాతీయ పార్టీ అయిన బీజేపీ అండ ఉంటే తమ విద్యా, వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించుకోవచ్చని భావించి, కమలం పార్టీతో డీల్ కుదుర్చుకున్నట్లు సమాచారం.
మొదట్లో అల్లుడు మర్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి మామ రాజకీయం వేరు, నా రాజకీయం వేరు.. నేను బీఆర్ఎస్లోనే ఉంటాను అని ప్రకటించినప్పటికీ, ఆ తర్వాత ఎదురైన రాజకీయ, వ్యాపార ఇబ్బందుల దృష్ట్యా కుటుంబం అంతా కలిసి ఒకే బాట పట్టాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఇక శనివారం నాడు జరిగిన రెండు వేర్వేరు సంఘటనలతో వీరి వ్యవహారం పూర్తిగా తేలిపోయింది.
సరూర్ నగర్లో జరిగిన బీఆర్ఎస్ ప్రతిష్టాత్మక సభకు మల్లారెడ్డి డుమ్మా కొట్టారు. అదే సమయంలో తన నియోజకవర్గంలో జరిగిన అందెశ్రీ స్మృతివనం భూమిపూజ కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో కలిసి ఒకే వేదికపై మెరిశారు. వేదికపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ లీడర్లపై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నా, మల్లారెడ్డి అక్కడే చిరునవ్వులతో కూర్చోవడం గులాబీ శ్రేణులకు మింగుడుపడటం లేదు.
ఇటీవలే మల్లారెడ్డి కోడలు నేరుగా బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయానికి వెళ్లి రావడం అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించింది. ఆ సమయంలో వారు ఖండించినప్పటికీ, లోపల స్క్రిప్ట్ రెడీ అయిపోయింది. దీనికి తోడు ఆదివారం నాడు బీజేపీ తెలంగాణ ఇంచార్జ్ అభయ్ పాటిల్ చేసిన కామెంట్స్ ఈ చేరికకు మరింత బలాన్ని చేకూర్చాయి. శ్రావణ మాసం నుంచి బీజేపీలోకి భారీగా చేరికలు ఉంటాయి అని ఆయన ప్రకటించడంతో, కమలం గూటికి చేరే మొదటి లిస్టులో మల్లారెడ్డి ఫ్యామిలీ పేరు ఖాయమని టాక్ నడుస్తోంది.
మొత్తానికి కేసీఆర్ క్యాబినెట్లో ఓ వెలుగు వెలిగిన మల్లారెడ్డి.. ఇప్పుడు మారిన రాజకీయ సమీకరణాల నేపథ్యంలో గులాబీ జెండాను పక్కనపెట్టి, కాషాయ కండువా కప్పుకోవడానికి సర్వం సిద్ధం చేసుకున్నారు. శ్రావణ మాసంలో ఈ పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఎలా ఉండబోతుందో చూడాలి.