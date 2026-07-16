KTR: అమర రాజా గిగా కారిడార్ ప్రారంభం.. కేటీఆర్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు!
KTR: మహబూబ్నగర్లోని అమర రాజా గిగా కారిడార్లో కస్టమర్ క్వాలిఫికేషన్ ప్లాంట్ ప్రారంభం కావడంపై కేటీఆర్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
KTR: తెలంగాణను ఎనర్జీ స్టోరేజ్ హబ్గా మార్చేందుకు బీఆర్ఎస్ (BRS) హయాంలో చేసిన ప్రయత్నాలు ఒక్కొక్కటిగా ఫలించడంపై మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ (KTR) సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. మహబూబ్నగర్లోని అమర రాజా గిగా కారిడార్లో 'కస్టమర్ క్వాలిఫికేషన్ ప్లాంట్' ప్రారంభం కావడంపై ఆయన సోషల్ మీడియా ద్వారా స్పందించారు.
మహబూబ్నగర్లో అమర రాజా సంస్థ ప్రతిష్టాత్మకంగా పెట్టనున్న రూ. 9,500 కోట్ల పెట్టుబడిలో ఈ ప్లాంట్ ప్రారంభం కావడం అత్యంత కీలకమైన మైలురాయి అని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో రాష్ట్రానికి తాము సాధించగలిగిన అతిపెద్ద ఎనర్జీ స్టోరేజ్ పెట్టుబడులలో ఇది ఒకటని ఆయన గుర్తుచేశారు.
వచ్చే ఏడాది (2027) అమర రాజా గిగాఫ్యాక్టరీలో పూర్తిస్థాయి వాణిజ్యపరమైన ఉత్పత్తి (Commercial Production) ప్రారంభం కానుందని కేటీఆర్ తెలిపారు. అయితే, ఈ ఉత్పత్తి మొదలయ్యే కంటే ముందే.. ప్రొడక్ట్, ప్రాసెస్ క్వాలిఫికేషన్ పరీక్షించుకోవడానికి ఇప్పుడు ప్రారంభమైన నూతన సదుపాయం ఎంతో ఉపయోగపడుతుందన్నారు. ఇది బ్యాటరీ రీసెర్చ్, కమర్షియల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కు మధ్య ఒక బలమైన వారధిలా నిలుస్తుందని వెల్లడించారు. అధునాతన ఎనర్జీ స్టోరేజ్ తయారీ హబ్గా దేశంలోనే తెలంగాణ స్థానాన్ని ఈ ప్రాజెక్ట్ మరింత బలోపేతం చేస్తుందని కేటీఆర్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.