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Khairathabad: ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్‌ నిమజ్జనానికి బ్రేక్.. !

Khairathabad: ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి నిమజ్జన శోభాయాత్రకు సర్వం సిద్ధం. క్రేన్ సాంకేతిక సమస్యను పరిష్కరించిన సిబ్బంది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

Gagan kumar
Published on: 25 Sept 2026 9:01 AM IST
Khairathabad
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Khairathabad: ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్‌ నిమజ్జనానికి బ్రేక్.. !

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Khairathabad: భక్తుల కోలాహలం, జై బోలో గణేశ్ మహరాజ్ కీ జై అనే నామస్మరణతో హైదరాబాద్ నగరమంతా మారుమోగుతోంది. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి నిమజ్జన శోభాయాత్రకు సర్వం సిద్ధమైంది. అయితే, ఈసారి శోభాయాత్ర ప్రారంభంలో ఊహించని చిన్న అడ్డంకి ఎదురైంది.

ఉదయం నిర్ణీత వేళకే బడా గణేశుని శోభాయాత్రను ప్రారంభించాలని ఉత్సవ కమిటీ అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. కానీ, చివరి నిమిషంలో విగ్రహాన్ని ఎత్తే భారీ క్రేన్‌లో అకస్మాత్తుగా ఒక చిన్న సాంకేతిక సమస్య తలెత్తింది. ఈ విషయం తెలిసిన వెంటనే ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులు ఎలాంటి ఆందోళనకు గురికాకుండా అత్యంత అప్రమత్తమయ్యారు. హుటాహుటిన నిపుణులైన సాంకేతిక సిబ్బందిని రంగంలోకి దింపారు.

రంగంలోకి దిగిన నిపుణులు యుద్ధప్రాతిపదికన మరమ్మతులు చేపట్టి, క్రేన్‌ను పూర్తిగా పరిశీలించారు. ఎలాంటి లోపాలు లేవని నిర్ధారించుకుని, శోభాయాత్రకు వంద శాతం సురక్షితంగా సిద్ధం చేశారు. ప్రస్తుతం సాంప్రదాయ పూజా కార్యక్రమాలు ముగింపు దశకు చేరగా, మరికాసేపట్లో మన ఖైరతాబాద్ మహాగణపతి శోభాయాత్ర అత్యంత వైభవంగా, కనులపండువగా ప్రారంభం కానుంది.

KhairathabadKhairathabad Ganesh NimmajanamShobhayatra
Gagan kumar

Gagan kumar

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో సబ్-ఎడిటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్, పాలిటిక్స్ , వైరల్ న్యూస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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