Khairatabad Ganesh: గంగమ్మ ఒడికి చేరిన ఖైరతాబాద్ బడా గణేశుడు.. ప్రశాంతంగా ముగిసిన మహాగణపతి నిమజ్జనం!
Khairatabad Ganesh: ఖైరతాబాద్ బడా గణేశుడి నిమజ్జనం ప్రశాంతంగా ముగిసింది. ఎన్డీఆర్ మార్గ్లోని హుస్సేన్సాగర్లో వేలాది మంది భక్తుల జయధ్వానాల నడుమ మహాగణపతి గంగమ్మ ఒడికి చేరారు.
Khairatabad Ganesh: హైదరాబాద్లో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించే ఖైరతాబాద్ బడా గణేశుడి నిమజ్జన ఘట్టం ప్రశాంతంగా ముగిసింది. ఈ ఏడాది 69 అడుగుల ఎత్తులో ‘పంచముఖ సంకటహర మహాగణపతి’గా భక్తులకు దర్శనమిచ్చిన గణనాథుడు.. శోభాయాత్ర పూర్తి చేసుకుని హుస్సేన్సాగర్లో నిమజ్జనమయ్యారు.
శుక్రవారం ఉదయం 9.30 గంటల సమయంలో ఖైరతాబాద్ నుంచి ప్రారంభమైన శోభాయాత్ర.. సెన్సేషన్ థియేటర్, రాజ్దూత్ చౌరస్తా, టెలిఫోన్ భవన్, ఇక్బాల్ మినార్, తెలంగాణ తల్లి చౌరస్తా మీదుగా ఎన్టీఆర్ మార్గ్కు చేరుకుంది. యాత్ర ప్రారంభ సమయంలో దానం నాగేందర్ గణపతి ఎదుట డ్యాన్స్ చేసి సందడి చేశారు.
మార్గమధ్యంలో భక్తుల జయజయద్వావాలు, 'గణపతి బప్పా మోరియా' నినాదాలతో నగరమంతా మార్మోగింది. ఎన్డీఆర్ మార్గ్లోని క్రేన్ నంబర్ 4 వద్ద ఉత్సవ కమిటీ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం.. మధ్యాహ్నం 2.15 గంటలకు భారీ క్రేన్ల సాయంతో మహాగణపతిని గంగమ్మ ఒడికి చేర్చారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా పోలీసులు పటిష్ఠ బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేయడంతో ఉత్సవం విజయవంతంగా ముగిసింది.