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Kamareddy: బిచ్కుందలో ఘనంగా 'అంగన్ మిలన్' కార్యక్రమం!

Kamareddy: కామారెడ్డి జిల్లా బిచ్కుందలో మహిళా మోర్చా ఆధ్వర్యంలో అంగన్‌వాడీ కేంద్రంలో చిన్నారులకు పండ్లు పంపిణీ చేసి, సిబ్బందిని సన్మానించారు.

VEERANNA, JUKKAL
Published on: 25 Sept 2026 2:24 PM IST
Kamareddy
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Kamareddy: బిచ్కుందలో ఘనంగా 'అంగన్ మిలన్' కార్యక్రమం!

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Kamareddy: బిచ్కుంద (కామారెడ్డి ) కామారెడ్డి జిల్లా బిచ్కుంద మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని ఎస్సీ కాలనీ అంగన్‌వాడీ కేంద్రంలో మహిళా మోర్చా ఆధ్వర్యంలో అంగన్ మిలన్ సేవా కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు.ఈ కార్యక్రమంలో మహిళా మోర్చా కామారెడ్డి జిల్లా కో-ఇంచార్జి రాథోడ్ సునీత పాల్గొని అంగన్‌వాడీ టీచర్లు, చిన్నారులు, గర్భిణీ మహిళలతోముచ్చటించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలపై అవగాహన కల్పించారు.

అంగన్‌వాడీ కేంద్రంలో చిన్నారులకు అందిస్తున్న సేవలను అభినందిస్తూ అంగన్‌వాడీ టీచర్, ఆశా కార్యకర్త, ఆయమ్మలను శాలువాలతోసన్మానించారు. అనంతరం చిన్నారులకు పండ్లు పంపిణీ చేసి సేవా కార్యక్రమాన్నినిర్వహించారు.కార్యక్రమంలో బీజేపీ నాయకులు పత్తి రమేష్, బోడాల గంగరాజు, తోట సందీప్, గోనే సురేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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VEERANNA, JUKKAL

VEERANNA, JUKKAL

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