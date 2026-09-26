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Home తెలంగాణనవంబర్‌ రెండో వారంలో కాళేశ్వరం బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ పనులు: మంత్రి ఉత్తమ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి!

నవంబర్‌ రెండో వారంలో కాళేశ్వరం బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ పనులు: మంత్రి ఉత్తమ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి!

నవంబర్‌ రెండో వారంలో కాళేశ్వరం బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ పనులు చేపడతామని మంత్రి ఉత్తమ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి తెలిపారు. 2027 వానాకాలానికి ముందే మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల పనులు పూర్తి చేస్తామన్నారు.

Arun Chilukuri
Published on: 26 Sept 2026 5:53 PM IST
నవంబర్‌ రెండో వారంలో కాళేశ్వరం బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ పనులు: మంత్రి ఉత్తమ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి!
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నవంబర్‌ రెండో వారంలో కాళేశ్వరం బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ పనులు: మంత్రి ఉత్తమ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి!

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కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకంలోని మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ పనులపై రాష్ట్ర నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి (Uttam Kumar Reddy) కీలక ప్రకటన చేశారు. నీటి పారుదల శాఖ అధికారులతో నిర్వహించిన ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. నవంబర్‌ రెండో వారంలో బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ పనులు ప్రారంభించనున్నట్లు తెలిపారు.

వచ్చే 2027 వానాకాలం నాటికి మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీలకు సంబంధించిన అన్ని పునరుద్ధరణ పనులను పూర్తిగా పూర్తి చేస్తామని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. వచ్చే అక్టోబర్‌ 5వ తేదీన సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ (CWC) సాంకేతిక పర్యవేక్షణ కమిటీకి నూతన డిజైన్లు సమర్పిస్తామని తెలిపారు. ఆ కమిటీ నుంచి సాంకేతిక అనుమతులు రాగానే తక్షణమే పనులు ప్రారంభిస్తామన్నారు.

బ్యారేజీల పునరుద్ధరణలో భద్రత మరియు నాణ్యత విషయంలో ఎలాంటి రాజీపడే ప్రసక్తే లేదని మంత్రి ఉత్తమ్ తేల్చిచెప్పారు. నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ (NDSA), నిపుణుల కమిటీ లేవనెత్తిన అభ్యంతరాలు మరియు వారి సూచనలను పూర్తిగా పరిగణనలోకి తీసుకున్నామని తెలిపారు. జాతీయ స్థాయి సాంకేతిక సంస్థల మార్గదర్శకాల మేరకే మూడు బ్యారేజీల భద్రతను మరింత పటిష్ఠం చేసి, వాటి పూర్తి స్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యాన్ని పునరుద్ధరిస్తామని ఆయన వెల్లడించారు.

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Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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