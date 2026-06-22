Heavy Rain Alert: హైదరాబాద్కు భారీ వర్ష సూచన.. ఐటీ కంపెనీలకు సైబరాబాద్ పోలీసుల కీలక ఆదేశాలు..!
Heavy Rain Alert: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తాయన్న ఐఎండీ హెచ్చరికలతో సైబరాబాద్ పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు.
Rain Alert: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రానున్న రోజుల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయన్న భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) హెచ్చరికల నేపథ్యంలో సైబరాబాద్ పోలీసులు ముందస్తుగా అప్రమత్తమయ్యారు. ముఖ్యంగా ఐటీ కారిడార్లో ట్రాఫిక్ రద్దీ, రోడ్లపై నీటి నిల్వ సమస్యల వల్ల వాహనదారులు ఇబ్బంది పడకుండా ఉండేందుకు గాను సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ విభాగం ఒక కీలక అడ్వైజరీని జారీ చేసింది.
భారీ వర్షాల సమయంలో ఐటీ కారిడార్లో గంటల తరబడి ట్రాఫిక్ జామ్లు అయ్యే ప్రమాదం ఉన్నందున పోలీసులు ఈసారి కొత్త వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. సైబరాబాద్ పరిధిలోని ఐటీ కంపెనీలు, ఇతర ప్రైవేట్ కార్యాలయాలు, విద్యాసంస్థలు సోమవారం నుంచి సాయంత్రం 3:30 గంటల నుంచే ఉద్యోగులను, విద్యార్థులను విడతల వారీగా (Staggered shifts) ఇళ్లకు పంపాలని సూచించారు. ఉద్యోగులందరూ ఒకేసారి కాకుండా బ్యాచ్ల వారీగా లాగౌట్ కావడం వల్ల రోడ్లపై వాహనాల రద్దీ అకస్మాత్తుగా పెరగకుండా నియంత్రించవచ్చని పోలీసులు పేర్కొన్నారు.
వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) తాజా నివేదిక ప్రకారం.. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జూన్ 27 వరకు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ మహానగరంలో జూన్ 24 వరకు ఈదురుగాలులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేసింది. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ సహా పలు జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ‘ఎల్లో అలర్ట్’ జారీ చేసింది.
గతంలో భారీ వర్షాలు పడిన ప్రతిసారీ గచ్చిబౌలి, మాదాపూర్, హైటెక్ సిటీ, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ వంటి ప్రధాన ఐటీ హబ్లలో కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది. వాహనదారులు రాత్రి సమయాల్లో గంటల తరబడి రోడ్లపైనే నరకం చూశారు. ఆ చేదు అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకునే ఈసారి ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
ప్రస్తుతానికి సోమవారం మధ్యాహ్నం వరకు నగరంలో పెద్దగా వర్షపాతం నమోదు కానప్పటికీ, రానున్న గంటల్లో వర్ష తీవ్రత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు. ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప అనవసర ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవాలని, ముఖ్యంగా నీరు నిలిచే లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ప్రయాణించేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సైబరాబాద్ పోలీసులు విజ్ఞప్తి చేశారు.