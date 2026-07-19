Siddipet: రైతుల మహా పాదయాత్ర.. రంగంలోకి దిగిన హరీష్ రావు!
Siddipet: రైతులు మహా పాదయాత్ర చేపట్టారు. మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు నేతృత్వంలో రంగనాయక సాగర్ వరకు సాగిన ఈ యాత్ర పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.
సిద్దిపేట: అనంతగిరి నుండి రంగనాయక సాగర్ రైతుల మహా పాదయాత్ర.రైతులకు మద్దతుగా పాదయాత్ర లో పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు, కాళేశ్వరం జలాల కోసం కదం తొక్కిన రైతన్నలు.
కాళేశ్వరం మోటార్లు ఆన్ చేయాలి.. ప్రాజెక్టు లు నింపాలని డిమాండ్.అల్లీపూర్ నుండి రంగనాయక సాగర్ వరకు పాదయాత్ర చేపట్టిన రైతు లు బి ఆర్ ఎస్ పార్టీ నాయకులు.పాదయాత్ర కు వేలాది మందిగా తరలివచ్చి రిజర్వాయర్లకు నీళ్లు నింపాలని హెచ్చరిక.
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