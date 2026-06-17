Home తెలంగాణHarish Rao: రేవంత్ రెడ్డి నాడు స్పీకర్‌కు జిరాక్స్ పేపర్ ఇచ్చారు.. హరీశ్‌రావు సంచలన ఆరోపణలు!

Harish Rao: రేవంత్ రెడ్డి నాడు స్పీకర్‌కు జిరాక్స్ పేపర్ ఇచ్చారు.. హరీశ్‌రావు సంచలన ఆరోపణలు!

Harish Rao: తెలంగాణ రాష్ట్ర కేబినెట్‌లో ఎస్టీలకు స్థానం కల్పించకపోవడంపై మాజీమంత్రి హరీశ్‌రావు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Arun Chilukuri
Published on: 17 Jun 2026 3:11 PM IST
Harish Rao: రేవంత్ రెడ్డి నాడు స్పీకర్‌కు జిరాక్స్ పేపర్ ఇచ్చారు.. హరీశ్‌రావు సంచలన ఆరోపణలు!
X

Harish Rao: తెలంగాణలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మరియు ముఖ్యమంత్రి ఎనుముల రేవంత్ రెడ్డి లక్ష్యంగా బీఆర్‌ఎస్ కీలక నేత, మాజీ మంత్రి తన్నీరు హరీశ్‌రావు తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. రాష్ట్ర కేబినెట్‌లో గిరిజనులకు (ఎస్టీలకు) కనీస ప్రాతినిధ్యం కూడా కల్పించలేదని ఆయన మండిపడ్డారు. సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గంలో బీఆర్‌ఎస్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ఎస్‌ఐఆర్‌ (SIR) అవగాహన సదస్సులో పాల్గొన్న హరీశ్‌రావు.. కాంగ్రెస్ విఫల పాలనపై నిప్పులు చెరిగారు.

గత కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఎస్సీ, ఎస్టీల సంక్షేమం కోసం ఎంతో కృషి చేసిందని హరీశ్‌రావు గుర్తు చేశారు. "ఎస్సీ, ఎస్టీ కార్పొరేషన్ల నిధులు పక్కదారి పట్టకుండా ఆనాడు కేసీఆర్ చట్టం చేశారు. కానీ నేటి కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన ఈ 30 నెలల్లో ఎస్సీ కార్పొరేషన్ నుంచి ఒక్కరికి కూడా రుణాలు ఇవ్వలేదు" అని ఆరోపించారు. గత బీఆర్‌ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలోనే ఎస్టీలకు 10 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించామని, తండాలను గ్రామపంచాయతీలుగా మార్చి గిరిజనులకు ఆత్మగౌరవాన్ని ఇచ్చామని చెప్పారు. అంతేకాకుండా పోడు భూములకు పట్టాలివ్వడంతో పాటు వారికి రైతుబంధు వర్తింపజేసి ఎస్టీలను అక్కున చేర్చుకున్న ఘనత కేసీఆర్‌దేనని స్పష్టం చేశారు.

తెలంగాణ మలిదశ ఉద్యమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాత్రపై హరీశ్‌రావు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. "ఆనాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం బీఆర్‌ఎస్‌కు చెందిన ఎమ్మెల్యేలందరం వెనుకాడకుండా పదవులకు రాజీనామా చేశాం. కానీ రేవంత్ రెడ్డి మాత్రం నామమాత్రంగా రాజీనామా చేసి, స్పీకర్‌కు ఒరిజినల్ కాకుండా కేవలం జిరాక్స్ పేపర్ ఇచ్చి తప్పించుకున్నారు" అని ఎద్దేవా చేశారు. తెలంగాణ కోసం ఏనాడూ పోరాడని వ్యక్తి.. ఇవాళ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారని విమర్శించారు.

హుస్నాబాద్ ప్రాంత ప్రయోజనాల కోసం, రైతుల హక్కుల రక్షణ కోసం బీఆర్‌ఎస్ ఎల్లప్పుడూ ముందుంటుందని ఈ సందర్భంగా హరీశ్‌రావు పేర్కొన్నారు. ఎస్‌ఐఆర్ (Special Investment Region) ఏర్పాటు పరమార్ధాన్ని వివరిస్తూ, స్థానికులకు నష్టం జరగకుండా పార్టీ పరంగా అండగా ఉంటామని శ్రేణులకు దిశా నిర్దేశం చేశారు.

Harish RaoRevanth ReddyTelangana CabinetST Reservation
Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X