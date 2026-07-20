Harish Rao: ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో మహిళల ప్రాణాలకు రక్షణ లేదు: హరీశ్రావు
Harish Rao: బాన్సువాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స వికటించి నిమ్స్లో చేరిన బాలింతలను మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు పరామర్శించారు.
Harish Rao: రాష్ట్రంలో ఇందిరమ్మ పాలనలో మహిళలకు, వారి పసిగుడ్లకు రక్షణ లేకుండా పోయిందని బీఆర్ఎస్ శాసనసభ పక్ష ఉపనేత, మాజీ మంత్రి తన్నీరు హరీశ్రావు తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. కామారెడ్డి జిల్లా బాన్సువాడ మాతా శిశు సంరక్షణ ఆస్పత్రి (MCH)లో కాన్పుల అనంతరం చికిత్స వికటించి, హైదరాబాద్ నిమ్స్ (NIMS) ఆస్పత్రిలో అత్యవసర చికిత్స పొందుతున్న బాలింతలను ఆయన సోమవారం నేరుగా వెళ్లి పరామర్శించారు. బాధితుల ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్న అనంతరం హరీశ్రావు మీడియాతో మాట్లాడారు.
బాన్సువాడ ఆస్పత్రిలో చికిత్స వికటించడం వల్ల ప్రస్తుతం ఐదుగురు బాలింతలు నిమ్స్లో ప్రాణాపాయ స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారని హరీశ్రావు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. "వీరిలో ముగ్గురు బాలింతలు ప్రస్తుతం డయాలసిస్పై ఉన్నారు. తెల్లరక్తకణాలు పడిపోయి, కిడ్నీలు, లంగ్స్ తీవ్ర ఇన్ఫెక్షన్కు గురయ్యాయి. అంతటితో ఆగకుండా, తల్లుల నుంచి పాలు తాగడం వల్ల ఆ పసిగుడ్డులకు కూడా ఇన్ఫెక్షన్ సోకి నిలోఫర్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. తల్లులు కోలుకోని ఈ స్థితిలో ఆ పసిపాపలను ఎవరు చూసుకుంటారు?" అని హరీశ్రావు ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు.
ఈ నెల 10, 11 తేదీలలో సిజేరియన్ (సి-సెక్షన్) ఆపరేషన్లు జరిగిన వీరందరికీ ఆపరేషన్ థియేటర్ మెయింటెనెన్స్ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్లే ఇన్ఫెక్షన్ సోకిందని బాధితులు చెబుతున్నారని హరీశ్రావు పేర్కొన్నారు. ఆస్పత్రిలో కాలం చెల్లిన (Expired) మందులు వాడటం మరియు వైద్యుల తీవ్ర నిర్లక్ష్యం వల్లే ఈ ఘోరం జరిగిందని ఆరోపించారు. ఒక నిరుపేద కుటుంబం తమ బాలింత ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి నగలు అమ్మి, అప్పు తెచ్చి వైద్యం చేయించుకుంటోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఈ దారుణ ఘటన జరిగి పది రోజులవుతున్నా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నుంచి కనీస స్పందన లేకపోవడం దుర్మార్గమని హరీశ్రావు మండిపడ్డారు. వైద్యారోగ్య శాఖ అధికారులు కనీసం బాధితులను పరామర్శించిన పాపాన పోలేదని, పూర్తిస్థాయి విచారణకు కూడా ఆదేశించలేదని విమర్శించారు. కేసీఆర్ హయాంలో గర్భిణులకు న్యూట్రీషన్ కిట్లు, కేసీఆర్ కిట్లు, ఆరోగ్య మహిళ కార్యక్రమం, అమ్మఒడి వాహనాలతో మహిళల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడామని.. కానీ నేడు కాంగ్రెస్ హయాంలో ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో డెలివరీలు గణనీయంగా తగ్గిపోయాయని దుయ్యబట్టారు. ఈ ఘటనపై తక్షణమే విచారణ జరిపి, బాధ్యులైన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని హరీశ్రావు డిమాండ్ చేశారు.