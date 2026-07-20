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H-FAST Raids: హైదరాబాద్‌లో ఫుడ్ సేఫ్టీ రైడ్స్.. 6 సంస్థలపై కేసు నమోదు!

H-FAST Raids: హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో హెచ్-ఫాస్ట్ (H-FAST) ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు మెరుపు దాడులు నిర్వహించారు.

Arun Chilukuri
Published on: 20 July 2026 11:13 AM IST
H-FAST Raids
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H-FAST Raids: హైదరాబాద్‌లో ఫుడ్ సేఫ్టీ రైడ్స్.. 6 సంస్థలపై కేసు నమోదు!

H-FAST Raids: భాగ్యనగరంతో పాటు రంగారెడ్డి జిల్లా పరిధిలోని పలు ఆహార తయారీ, విక్రయ కేంద్రాలపై ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు కొరడా ఝుళిపించారు. హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లోని 6 ప్రముఖ ఆహార సంస్థల్లో హెచ్-ఫాస్ట్ బృందాలు ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించాయి. ప్రజల ఆరోగ్యంతో చెలగాటమాడుతూ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నడుస్తున్న పలు సంస్థల గుట్టును ఈ తనిఖీల్లో రట్టు చేశారు.

ఈ దాడుల్లో భాగంగా అధికారులు దిగ్భ్రాంతికర విషయాలను గుర్తించారు. హోటళ్లు, ఆహార సంస్థల్లో విచ్చలవిడిగా వాడుతున్న రీ-యూజ్డ్ (మళ్లీ మళ్లీ వాడిన) వంట నూనె, ప్రమాదకరమైన కృత్రిమ రంగులు, నాణ్యత లేని అసురక్షిత ఆహార పదార్థాలను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీటితో పాటు ప్యాక్ చేసిన గడువు ముగిసిన ప్రొడక్ట్స్, మార్కెట్లో లభించే ప్రముఖ బ్రాండ్ల పేరుతో చలామణీ అవుతున్న నకిలీ ఆహార ఉత్పత్తుల విక్రయాలను గుర్తించి తక్షణమే సీజ్ చేశారు.

కనీస ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ పాటించకపోవడమే కాకుండా, FSSAI (భారతీయ ఆహార భద్రత ప్రమాణాల ప్రాధికార సంస్థ) నుంచి ఎలాంటి అధికారిక లైసెన్స్ లేకుండానే ఈ ఆహార వ్యాపారాలను నిర్వహిస్తున్నట్లు అధికారులు తేల్చారు. నిబంధనలను బేఖాతరు చేసిన ఆరుగురు సంస్థల నిర్వాహకులపై ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేశారు. అలాగే, ఆయా కేంద్రాల నుంచి సేకరించిన ఆహార నమూనాలను తదుపరి ల్యాబ్ పరీక్షల కోసం ప్రభుత్వ ప్రయోగశాలకు పంపుతున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

HyderabadFood Safety RaidsH FAST RaidsFSSAI License Violations
Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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