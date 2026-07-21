Weather Update : జోరందుకున్న వానాకాలం.. రాబోయే 3 రోజులు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు
Weather Update : బంగాళాఖాతంలో ఈ నెల 23, 24 తేదీల్లో కొత్త అల్పపీడనం ఏర్పడనుండటంతో తెలంగాణలో వర్షాలు పెరగనున్నాయి.
Weather Update : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడనున్న కొత్త అల్పపీడన ప్రభావంతో తెలంగాణలో వర్షాలు మళ్లీ జోరందుకోనున్నాయి. ఈ నెల 23, 24 తేదీల్లో ఉత్తర ఒడిశా - పశ్చిమ బెంగాల్ తీర ప్రాంతాలను ఆనుకుని మరో అల్పపీడనం రూపుదిద్దుకునేందుకు అనుకూల పరిస్థితులు ఉన్నాయని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) తెలిపింది. దీనికి తోడు ప్రస్తుతం పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం, ఉత్తర కోస్తాంధ్ర పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉపరితల ఆవర్తనంతో పాటు ద్రోణి కొనసాగుతుండటంతో రాబోయే రోజుల్లో రాష్ట్రంలో విస్తారంగా వానలు కురిసే అవకాశముంది.
ఈ జిల్లాలకు భారీ వర్షాల హెచ్చరిక!
మంగళవారం రోజున రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు పడతాయని అధికారులు హెచ్చరించారు. ముఖ్యంగా ఉత్తర, తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాలైన ఆదిలాబాద్, కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి, కరీంనగర్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, వరంగల్, హనుమకొండ, కామారెడ్డి, మహబూబ్నగర్లలో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉంది. మిగిలిన సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, రంగారెడ్డి, మెదక్, సిద్దిపేట, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వానలు నమోదవుతాయని తెలిపారు.
గత 24 గంటల్లో దంచికొట్టిన వానలు
గడిచిన 24 గంటల వ్యవధిలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షపాతం నమోదైంది. కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా సిర్పూర్ (యు) మండలంలో అత్యధికంగా 10.1 సెంటీమీటర్ల వాన పడింది. అలాగే నల్గొండ జిల్లా కట్టంగూరులో 8.2 సెంటీమీటర్లు, నిజామాబాద్ రూరల్ పరిధిలోని మల్కాపూర్లో 8.1 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. వర్షాల రాకతో వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతుండటంతో చెరువులు జలకళను సంతరించుకుంటున్నాయి.
ప్రజలకు, రైతులకు ఐఎమ్డీ సూచనలు
వర్షాల సమయంలో పిడుగులు పడే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉన్నందున ప్రజలు బహిరంగ ప్రదేశాలు, చెట్ల కింద నిలబడకుండా సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఉండాలని వాతావరణ శాఖ విజ్ఞప్తి చేసింది. రాబోయే రెండు మూడు రోజుల పాటు వర్షాల ప్రభావం కొనసాగనున్నందున రైతులు, వాహనదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, స్థానిక యంత్రాంగం ఇచ్చే హెచ్చరికలను పాటించాలని సూచించారు.