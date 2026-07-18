Hanamkonda: నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు బంపర్ ఆఫర్.. ఉచిత సివిల్స్ శిక్షణ!
Hanamkonda: ఉచిత సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిలిమినరీ–2027 రెసిడెన్షియల్ కోచింగ్ కోసం ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల గడువు నేడు జూలై 19తో ముగుస్తుంది.
హనంకొండ: హైదరాబాద్లోని తెలంగాణ షెడ్యూల్డ్ కులాల స్టడీ సర్కిల్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ఉచిత సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిలిమినరీ–2027 రెసిడెన్షియల్ కోచింగ్ కోసం ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల స్వీకరణకు నేడు జూలై 19 చివరి తేదీ అని ములుగు జిల్లా ఎస్ సి అభివృద్ధి శాఖ అధికారి కొమురయ్య,
,ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా షెడ్యూల్డ్ కులాల స్టడీ సర్కిల్ డైరెక్టర్ డా. కె. జగన్ మోహన్ తెలిపారు.
తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన SC, ST, BC, మైనారిటీ మరియు దివ్యాంగ PwDవర్గాలకు చెందిన డిగ్రీ ఉత్తీర్ణులైన నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు నేటిలోగా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు. అధికారిక నోటిఫికేషన్ ప్రకారం దరఖాస్తుల చివరి తేదీ జూలై 19.
దరఖాస్తు చేసిన అభ్యర్థులకు జూలై 26 ఆదివారం ఉదయం 11:00 గంటలకు, యూనివర్సిటీ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాల, హనుమకొండలో ప్రవేశ పరీక్ష నిర్వహించబడుతుంది.
దరఖాస్తులు మరియు పూర్తి వివరాల కోసం అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించండి,TS Study Circle అధికారిక వెబ్సైట్౭.