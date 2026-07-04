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Revanth Reddy: ‘రేవంత్ రెడ్డి’ టు ‘రేవంతన్న’.. పొలిటికల్ జర్నీకి 20 ఏళ్లు: సీఎం ఎమోషనల్!

Revanth Reddy: రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టి 20 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సోషల్ మీడియాలో భావోద్వేగ పోస్ట్ చేశారు.

Arun Chilukuri
Published on: 4 July 2026 11:52 AM IST
Revanth Reddy
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Revanth Reddy: ‘రేవంత్ రెడ్డి’ టు ‘రేవంతన్న’.. పొలిటికల్ జర్నీకి 20 ఏళ్లు: సీఎం ఎమోషనల్!

Revanth Reddy: తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎనుముల రేవంత్ రెడ్డి తన రాజకీయ ప్రస్థానంలో ఒక అరుదైన, అత్యంత ముఖ్యమైన మైలురాయిని చేరుకున్నారు. ఆయన ప్రజా జీవితంలోకి అడుగుపెట్టి విజయవంతంగా 20 ఏళ్లు (రెండు దశాబ్దాలు) పూర్తయింది. ఈ సుదీర్ఘ పొలిటికల్ జర్నీని గుర్తుచేసుకుంటూ శనివారం సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆయన ఒక ఎమోషనల్ పోస్ట్ చేశారు. తన కష్టసుఖాల్లో అండగా నిలిచిన ప్రతి ఒక్కరినీ స్మరించుకుంటూ భవిష్యత్తు కార్యాచరణను ప్రజల ముందు ఉంచారు.

రెండు దశాబ్దాల క్రితం మహబూబ్‌నగర్ జిల్లా మిడ్జిల్‌లో ఒక సాధారణ ‘రేవంత్ రెడ్డి’గా తన రాజకీయ ప్రస్థానం మొదలైందని సీఎం గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆనాడు మొదలైన ప్రయాణం, నేడు ప్రజల అపారమైన ఆదరాభిమానాలతో ‘రేవంతన్న’గా వారి గుండెల్లో నిలిచేలా చేసిందని పేర్కొన్నారు. ఈ సుదీర్ఘమైన, అద్భుతమైన ప్రయాణం తన జీవితంలోనే ఒక ప్రత్యేక అధ్యాయమని సీఎం అభివర్ణించారు.

ఈ 20 ఏళ్ల కాలంలో తాను ఎదుర్కొన్న ప్రతి సంఘర్షణలో, ప్రజల పక్షాన నిలబడి చేసిన ప్రతి పోరాటంలో తనకు వెన్నంటి నిలిచిన ఆత్మీయులకు, మిత్రులకు, శ్రేయోభిలాషులకు మరియు కాంగ్రెస్ అశేష కార్యకర్తలకు రేవంత్ రెడ్డి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. వారిచ్చిన ధైర్యమే తనను ఈ రోజు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పీఠంపై కూర్చోబెట్టిందని పరోక్షంగా గుర్తుచేశారు.

ఇదే పోరాట స్ఫూర్తితో భవిష్యత్తులో ‘తెలంగాణ పునర్నిర్మాణ శ్రామికుడి’గా సేవ చేస్తానని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ప్రజా ఆకాంక్షలను నెరవేర్చే ఒక నిఖార్సైన సేవకుడిగా కష్టపడతానని ప్రజలకు హామీ ఇచ్చారు. పదవుల కంటే ‘రేవంతన్న’గా ప్రజల హృదయాల్లో సంపాదించుకున్న స్థానమే తనకు మిన్న అని, దాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసుకుంటానని ఆయన మాట ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేసిన ఈ ఎమోషనల్ పోస్ట్ సామాజిక మాధ్యమాల్లో (Social Media) విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. కాంగ్రెస్ శ్రేణులు, అభిమానులు ఆయనకు పెద్ద ఎత్తున శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.


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Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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