KTR: చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఈ రోజు సినిమాకు వెళ్తున్నా: కేటీఆర్ ఆసక్తికర పోస్ట్!
KTR: నేచురల్ స్టార్ నాని, శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్లో వచ్చిన ‘ది ప్యారడైజ్’ సినిమాను శనివారం రాత్రి థియేటర్లో వీక్షించనున్నట్లు బీఆర్ఎస్ నేత కేటీఆర్ తెలిపారు.
KTR: టాలీవుడ్ నేచురల్ స్టార్ నాని కథానాయకుడిగా శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో రూపొందిన పీరియాడిక్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘ది ప్యారడైజ్’ (The Paradise) ప్రస్తుతం బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేస్తోంది. ఈ సినిమా మిశ్రమ స్పందనలు అందుకున్నప్పటికీ.. బి, సి సెంటర్లు, సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్స్లో మాస్ ఆడియెన్స్ నుంచి అద్భుతమైన స్పందన లభిస్తోంది. సోషల్ మీడియాలోనూ ఈ చిత్రం నిత్యం ఏదో ఒక అంశంతో ట్రెండింగ్లో నిలుస్తోంది.
ఈ నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ (KTR) ఈ సినిమాపై ఆసక్తికర పోస్ట్ పెట్టారు. శనివారం రాత్రి తాను ‘ది ప్యారడైజ్’ సినిమాను థియేటర్లో వీక్షించనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ‘‘చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఈ రోజు రాత్రి థియేటర్లో సినిమా చూడాలనుకుంటున్నా. నా అభిమాన నటుడు నాని, ప్రతిభావంతుడైన యువ దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల కలిసి తీసిన ‘ది ప్యారడైజ్’ చూడబోతున్నా’’ అంటూ ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఇదిలా ఉంటే, ఈ చిత్రంలో బీఆర్ఎస్ అధినేత, మాజీ సీఎం కేసీఆర్ను పోలిన రీతిలో ఎమ్మెల్యే శంకర్ పాత్రను నటుడు ప్రియదర్శి పోషించినట్లు వస్తున్న వార్తలు, ఆ పాత్రకు సంబంధించిన సన్నివేశాలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. సవారీ తెగకు, శంకర్ పాత్రకు మధ్య వచ్చే సన్నివేశాలు థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఈ తరుణంలో కేటీఆర్ స్వయంగా ఈ సినిమాను చూడటానికి వెళ్తుండటం సినీ, రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.