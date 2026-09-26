News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home తెలంగాణKTR: చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఈ రోజు సినిమాకు వెళ్తున్నా: కేటీఆర్ ఆసక్తికర పోస్ట్!

KTR: చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఈ రోజు సినిమాకు వెళ్తున్నా: కేటీఆర్ ఆసక్తికర పోస్ట్!

KTR: నేచురల్ స్టార్ నాని, శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన ‘ది ప్యారడైజ్‌’ సినిమాను శనివారం రాత్రి థియేటర్‌లో వీక్షించనున్నట్లు బీఆర్‌ఎస్ నేత కేటీఆర్ తెలిపారు.

Arun Chilukuri
Published on: 26 Sept 2026 2:11 PM IST
KTR
X

KTR: చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఈ రోజు సినిమాకు వెళ్తున్నా: కేటీఆర్ ఆసక్తికర పోస్ట్!

Short News

KTR: టాలీవుడ్ నేచురల్ స్టార్ నాని కథానాయకుడిగా శ్రీకాంత్‌ ఓదెల దర్శకత్వంలో రూపొందిన పీరియాడిక్‌ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘ది ప్యారడైజ్‌’ (The Paradise) ప్రస్తుతం బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేస్తోంది. ఈ సినిమా మిశ్రమ స్పందనలు అందుకున్నప్పటికీ.. బి, సి సెంటర్లు, సింగిల్‌ స్క్రీన్‌ థియేటర్స్‌లో మాస్‌ ఆడియెన్స్ నుంచి అద్భుతమైన స్పందన లభిస్తోంది. సోషల్ మీడియాలోనూ ఈ చిత్రం నిత్యం ఏదో ఒక అంశంతో ట్రెండింగ్‌లో నిలుస్తోంది.

ఈ నేపథ్యంలో బీఆర్‌ఎస్‌ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ (KTR) ఈ సినిమాపై ఆసక్తికర పోస్ట్ పెట్టారు. శనివారం రాత్రి తాను ‘ది ప్యారడైజ్‌’ సినిమాను థియేటర్‌లో వీక్షించనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ‘‘చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఈ రోజు రాత్రి థియేటర్‌లో సినిమా చూడాలనుకుంటున్నా. నా అభిమాన నటుడు నాని, ప్రతిభావంతుడైన యువ దర్శకుడు శ్రీకాంత్‌ ఓదెల కలిసి తీసిన ‘ది ప్యారడైజ్‌’ చూడబోతున్నా’’ అంటూ ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా ఆయన పేర్కొన్నారు.

ఇదిలా ఉంటే, ఈ చిత్రంలో బీఆర్‌ఎస్‌ అధినేత, మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ను పోలిన రీతిలో ఎమ్మెల్యే శంకర్‌ పాత్రను నటుడు ప్రియదర్శి పోషించినట్లు వస్తున్న వార్తలు, ఆ పాత్రకు సంబంధించిన సన్నివేశాలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. సవారీ తెగకు, శంకర్‌ పాత్రకు మధ్య వచ్చే సన్నివేశాలు థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఈ తరుణంలో కేటీఆర్ స్వయంగా ఈ సినిమాను చూడటానికి వెళ్తుండటం సినీ, రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.

KTRThe ParadiseNani
Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
HMTV Advertisement
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X