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Home తెలంగాణBalapur Ganesh Laddu Auction 2026: ముగిసిన బాలాపూర్ గణేష్ లడ్డూ వేలంపాట.. రికార్డు స్థాయిలో రూ. 39 లక్షలకు...

Balapur Ganesh Laddu Auction 2026: ముగిసిన బాలాపూర్ గణేష్ లడ్డూ వేలంపాట.. రికార్డు స్థాయిలో రూ. 39 లక్షలకు దక్కించుకున్న వ్యక్తి!

Balapur Ganesh Laddu Auction 2026: అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన బాలాపూర్ గణేష్ లడ్డూ వేలంపాట ఉత్సాహంగా ముగిసింది. ఈ ఏడాది రికార్డు స్థాయిలో రూ. 39 లక్షలకు సామా ప్రణీత్‌రెడ్డి లడ్డూను దక్కించుకున్నారు.

Arun Chilukuri
Updated on: 25 Sept 2026 11:38 AM IST
Balapur Ganesh Laddu Auction 2026
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Balapur Ganesh Laddu Auction 2026: ముగిసిన బాలాపూర్ గణేష్ లడ్డూ వేలంపాట.. రికార్డు స్థాయిలో రూ. 39 లక్షలకు దక్కించుకున్న వ్యక్తి!

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Balapur Ganesh Laddu Auction 2026: హైదరాబాద్‌లోని ప్రసిద్ధ గణేష్ ఉత్సవాల్లో అత్యంత ఆసక్తికరంగా మారిన బాలాపూర్ గణేష్ లడ్డూ వేలంపాట అత్యంత కోలాహలంగా ముగిసింది. వినాయక చవితి నవరాత్రుల్లో ప్రత్యేక పూజలందుకున్న స్వామివారి చేతిలో పెట్టిన పవిత్ర లడ్డూను దక్కించుకునేందుకు భక్తులు తీవ్రంగా పోటీపడ్డారు.

ఈ ఏడాది ఈ వేలంలో పాల్గొనేందుకు నిబంధనల ప్రకారం పలువురు తమ పేర్లను నమోదు చేసుకోగా, ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన పోటీలో సామా ప్రణీత్‌రెడ్డి రికార్డు స్థాయిలో రూ.39 లక్షలకు బాలాపూర్ లడ్డూను సొంతం చేసుకున్నారు.

ప్రతిఏటా వినాయక నిమజ్జన రోజున ఉదయం నిర్వహించే ఈ లడ్డూ వేలంపాటకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఈ లడ్డూను దక్కించుకుంటే ఐశ్వర్యసమృద్ధి, అదృష్టం కలుగుతాయని భక్తుల బలమైన నమ్మకం. ఈ వేలం పాట ముగిసిన వెంటనే బాలాపూర్ మహా గణపతి శోభాయాత్ర అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమైంది.

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Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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