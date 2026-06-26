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YouTube షార్ట్స్‌లో బిగ్ అప్‌డేట్.. ఇక వీడియోలు చూడటం మరింత ఈజీ.!

YouTube Shorts : ప్రముఖ వీడియో స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్ 'యూట్యూబ్' (YouTube), తన షార్ట్స్ (Shorts) వినియోగదారుల కోసం సరికొత్త అప్‌డేట్‌లను తీసుకువస్తోంది..

G Krishna
Published on: 26 Jun 2026 12:38 PM IST
Youtube Shorts
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Youtube Shorts 

YouTube Shorts : ప్రముఖ వీడియో స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్ 'యూట్యూబ్' (YouTube), తన షార్ట్స్ (Shorts) వినియోగదారుల కోసం సరికొత్త అప్‌డేట్‌లను తీసుకువస్తోంది. యూజర్ల ఫీడ్‌బ్యాక్, మారుతున్న అలవాట్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని, షార్ట్స్ చూసే అనుభూతిని మరింత సులభతరం , ఆసక్తికరంగా మార్చడానికి పలు ఇంటర్‌ఫేస్ మార్పులను చేస్తోంది. ఈ సరికొత్త మార్పులు వినియోగదారులకు మరింత నియంత్రణను ఇవ్వనున్నాయి.

ఇకపై 2X స్పీడ్‌తో షార్ట్స్ చూడొచ్చు

ఈ సరికొత్త అప్‌డేట్‌లలో అత్యంత కీలకమైనది '2X ప్లేబ్యాక్ స్పీడ్' ఫీచర్. దీని ద్వారా యూజర్లు షార్ట్స్ వీడియోలను రెట్టింపు వేగంతో చూడవచ్చు. ఏదైనా ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోలో కావాల్సిన సమాచారాన్ని త్వరగా తెలుసుకోవాలన్నా, పూర్తి వీడియో చూడకుండా తమకు నచ్చిన మెయిన్ పాయింట్‌కి వెళ్లాలన్నా ఈ ఫీచర్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. చాలా కాలంగా యూట్యూబ్ షార్ట్స్ కమ్యూనిటీ ఈ ఫీచర్ కోసం ఎదురుచూస్తోంది. దీనితో పాటు, స్క్రీన్‌పై క్లిక్ చేసి వీడియోను ఆపడం, ఆపై మ్యూట్ చేసుకునే సదుపాయాన్ని కూడా మరింత మెరుగుపరిచారు.

డిస్ట్రాక్షన్ లేని 'క్లియర్ స్క్రీన్' మోడ్

వీడియో చూస్తున్నప్పుడు స్క్రీన్‌పై కనిపించే బటన్లు, ఐకాన్లు, క్యాప్షన్లు (సబ్‌టైటిల్స్) ఒక్కోసారి విసుగు తెప్పిస్తుంటాయి. అందుకే యూట్యూబ్ 'క్లియర్ స్క్రీన్' (Clear Screen) మోడ్‌ను పరిచయం చేస్తోంది. ఈ ఫీచర్‌ని ఆన్ చేస్తే వీడియో ప్లే అవుతున్నంత సేపు స్క్రీన్‌పై ఎలాంటి బటన్లు, అక్షరాలు కనిపించవు. ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా కేవలం వీడియోను మాత్రమే క్లియర్‌గా చూస్తూ ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.

లైక్ బటన్ స్థానంలో 'హార్ట్ సింబల్'.. డిస్‌లైక్ ఇక లేదు

యూజర్లు షార్ట్స్ వీడియోలపై తమ స్పందనను తెలిపే విధానాన్ని యూట్యూబ్ పూర్తిగా మారుస్తోంది. ఇప్పటివరకు ఉన్న సాంప్రదాయక థంబ్స్-అప్ (లైక్) బటన్ స్థానంలో ఇకపై 'హార్ట్' (Heart) ఐకాన్ రానుంది. అలాగే, షార్ట్స్ నుండి 'డిస్‌లైక్' బటన్‌ను పూర్తిగా తొలగించారు. ఒక వీడియో నచ్చకపోవడానికి నాణ్యత లోపం కావచ్చు లేదా వ్యక్తిగత కారణాలు కావచ్చు.. కాబట్టి డిస్‌లైక్ బటన్ సరైన అభిప్రాయాన్ని ప్రతిబింబించట్లేదని యూట్యూబ్ భావించింది. ఒకవేళ మీకు అలాంటి కంటెంట్ నచ్చకపోతే, ఇకపై "నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్", "డోంట్ రికమండ్ దిస్ ఛానల్" ఆప్షన్లను వాడుకోవచ్చు. కమ్యూనిటీ గైడ్‌లైన్స్‌ను ఉల్లంఘించే వీడియోలపై ఎప్పటిలాగే కంప్లైంట్ చేసే అవకాశం ఉంది.

దశలవారీగా రోలౌట్

ఈ కొత్త ఫీచర్ల రోలౌట్ ప్రక్రియను యూట్యూబ్ ఇప్పటికే ప్రారంభించింది. ఇది అందరు వినియోగదారులకు దశలవారీగా, రాబోయే రోజుల్లో అందుబాటులోకి రానుంది. ప్రస్తుతం యూట్యూబ్ షార్ట్స్‌కు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రోజుకు 200 బిలియన్ల వీక్షణలు (Views) వస్తున్నాయని, అలాగే కనెక్టెడ్ టీవీల్లో నెలకు దాదాపు 2 బిలియన్ గంటల పాటు షార్ట్స్ చూస్తున్నారని కంపెనీ సీఈఓ నీల్ మోహన్ గతంలో వెల్లడించారు. ఈ భారీ ఆదరణను మరింత పెంచుకునేందుకే యూట్యూబ్ ఈ సరికొత్త ఫీచర్లను సిద్ధం చేసింది.

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G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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