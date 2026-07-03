WhatsApp ఫీచర్పై కేంద్రం వార్నింగ్.!
WhatsApp Usernames : ఈ వారం టెక్ ప్రపంచంలో మెసేజింగ్ ప్లాట్ఫారమ్లు, ముఖ్యంగా వాట్సాప్ హాట్ టాపిక్గా మారాయి. మెటా యాజమాన్యంలోని వాట్సాప్ కొత్త సీఈఓ..
WhatsApp Usernames : ఈ వారం టెక్ ప్రపంచంలో మెసేజింగ్ ప్లాట్ఫారమ్లు, ముఖ్యంగా వాట్సాప్ హాట్ టాపిక్గా మారాయి. మెటా యాజమాన్యంలోని వాట్సాప్ కొత్త సీఈఓ కునాల్ షా ఇటీవల యాప్లోకి 'యూజర్నేమ్స్' (Usernames) ఫీచర్ను తీసుకువస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. అయితే, ఈ ప్రకటన వచ్చిన కొద్దిసేపటికే భారత ప్రభుత్వం దీనిపై స్పందించింది. దీనివల్ల వచ్చే భద్రత, గోప్యత (Privacy) సమస్యలపై పూర్తిస్థాయి సంప్రదింపులు ముగిసేవరకు ఈ ఫీచర్ను నిలిపివేయాలని మెటా సంస్థను ఆదేశించింది.
జోహో 'అరట్టై' కీలక నిర్ణయం..
ఒకవైపు వాట్సాప్ ఈ ఫీచర్ను పూర్తిగా రద్దు చేసే ఆలోచనలో లేనప్పటికీ, మరో దేశీయ మెసేజింగ్ యాప్ 'అరట్టై' (Arattai) మాత్రం ఒక అడుగు ముందుకు వేసింది. జోహో (Zoho) సహ వ్యవస్థాపకుడు శ్రీధర్ వెంబు తమ యాప్లో యూజర్నేమ్స్ ఫీచర్ను పూర్తిగా నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఫోన్ నంబర్ షేర్ చేయకుండా కేవలం యూజర్నేమ్తో ఇతరులతో కనెక్ట్ అయ్యే ఈ సౌకర్యాన్ని ప్రభుత్వ నిబంధనలకు కట్టుబడి తీసివేస్తున్నట్లు ఆయన 'X' లో వెల్లడించారు. వాస్తవానికి ప్రభుత్వం యూజర్నేమ్స్ ఫీచర్ను పూర్తిగా నిషేధించలేదు, కానీ దీనివల్ల జరిగే మోసాలపై వివరణ ఇవ్వాలని వాట్సాప్తో పాటు టెలిగ్రామ్, సిగ్నల్ యాప్లను ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ (MeitY) కోరింది.
యూజర్నేమ్స్ వల్ల ముప్పు ఏంటి?
టెలిగ్రామ్, సిగ్నల్ వంటి యాప్లలో ఫోన్ నంబర్ ఇవ్వకుండా కేవలం ఒక ఐడీ లేదా యూజర్నేమ్తో చాట్ చేసుకునే వీలుంటుంది. ఇన్స్టాగ్రామ్ లేదా X (ట్విట్టర్) లాగే ఇవి పనిచేస్తాయి. అయితే, ఇదే ఫీచర్ కోట్లాది మంది వాడుతున్న వాట్సాప్లోకి వస్తే సైబర్ నేరగాళ్లకు అది పెద్ద ఆయుధంగా మారుతుందని నిపుణులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ప్రముఖ వ్యక్తులు, ప్రభుత్వ సంస్థలు లేదా బ్యాంకుల పేర్లతో పోలి ఉండే నకిలీ యూజర్నేమ్స్ (Lookalike Usernames) సృష్టించి, ప్రజలను సులభంగా మోసం చేసే అవకాశం ఉందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ముఖ్యంగా దేశంలో పెరుగుతున్న 'డిజిటల్ అరెస్ట్' స్కామ్లు, ఫిషింగ్ దాడుల నేపథ్యంలో ఈ ఫీచర్ మరింత ప్రమాదకరంగా మారే ఛాన్స్ ఉంది.
వాట్సాప్ ఇస్తున్న భద్రత ఏంటి.?
ఈ ఆందోళనలపై వాట్సాప్ స్పందిస్తూ.. తాము దీనికోసం కట్టుదిట్టమైన భద్రతా చర్యలు తీసుకున్నట్లు తెలిపింది. సెలబ్రిటీలు, ప్రభుత్వ సంస్థల పేర్లతో ఇతరులు యూజర్నేమ్స్ క్రియేట్ చేయకుండా ముందే వాటిని రిజర్వ్ (బ్లాక్) చేసినట్లు పేర్కొంది. అలాగే 'యూజర్నేమ్ కీ' (Username Key) అనే ఫోర్-డిజిట్ కోడ్ను కూడా ఆప్షనల్గా ఇస్తోంది, ఇది తెలిస్తేనే ఎదుటివారు మీకు మెసేజ్ చేయగలరు. దీనితో పాటు యూజర్నేమ్స్ వెతకడానికి ఎలాంటి పబ్లిక్ డైరెక్టరీ లేదా సెర్చ్ ఆప్షన్ ఉండదని, కాబట్టే స్పామ్ మెసేజ్ ల భయం ఉండదని స్పష్టం చేసింది.
ప్రభుత్వ సీరియస్ యాక్షన్
ఈ రక్షణ చర్యలు ఉన్నప్పటికీ భారత ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ (MeitY) మాత్రం వెనక్కి తగ్గలేదు. ఈ ఫీచర్ సైబర్ నేరాలను పెంచేలా ఉందని, దీనిపై మూడు రోజుల్లోగా పూర్తి నివేదిక , వివరణ ఇవ్వాలని మెటా చీఫ్ కాంప్లయన్స్ ఆఫీసర్కు నోటీసులు జారీ చేసింది. ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారం ప్రస్తుతానికి భారతదేశంలో వాట్సాప్ యూజర్నేమ్స్ రోలవుట్ నిలిచిపోయింది.