WhatsApp: వాట్సాప్ కొత్త ఫీచర్కు కేంద్రం ఎందుకు నో చెబుతోంది.? దీంతో జరిగే నష్టమేంటి.?
WhatsApp: వాట్సాప్ మరో కీలక మార్పుకు సిద్ధమవుతోంది.
WhatsApp: వాట్సాప్ మరో కీలక మార్పుకు సిద్ధమవుతోంది. మొబైల్ నంబర్ను పంచుకోకుండా కేవలం యూజర్నేమ్ ఆధారంగా చాటింగ్ చేసే సదుపాయాన్ని తీసుకురావాలని మెటా ప్రయత్నిస్తోంది. అయితే ఈ ఫీచర్ భారత్లో అమలులోకి రావడానికి ముందే కేంద్ర ప్రభుత్వం పలు భద్రతా అంశాలపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తింది.
యూజర్నేమ్ ఫీచర్ అంటే ఏమిటి?
ప్రస్తుతం వాట్సాప్లో కొత్త వ్యక్తితో మాట్లాడాలంటే తప్పనిసరిగా అతని మొబైల్ నంబర్ అవసరం. కొత్తగా రానున్న యూజర్నేమ్ ఫీచర్లో మాత్రం ప్రతి యూజర్కు ప్రత్యేకమైన పేరు (Username) ఉంటుంది. అదే ఆధారంగా ఇతరులు సెర్చ్ చేసి చాట్ ప్రారంభించవచ్చు. దీంతో వ్యక్తిగత మొబైల్ నంబర్ను అందరికీ చెప్పాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది. మెటా అభిప్రాయం ప్రకారం ఈ మార్పు వల్ల వ్యక్తిగత గోప్యత మరింత మెరుగుపడుతుంది. ముఖ్యంగా తెలియని వ్యక్తులతో మాట్లాడే సందర్భాల్లో ఫోన్ నంబర్ బయటపడకుండా రక్షణ లభిస్తుందని సంస్థ చెబుతోంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు ఆందోళన చెందుతోంది?
యూజర్నేమ్ ఫీచర్ గోప్యతను పెంచినప్పటికీ, అదే అంశాన్ని సైబర్ నేరగాళ్లు దుర్వినియోగం చేసే అవకాశం ఉందని కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఫోన్ నంబర్ ఆధారంగా నేరస్తులను గుర్తించడం కొంతవరకు సులభంగా ఉంటుంది. కానీ యూజర్నేమ్లతో మాత్రమే ఖాతాలు నడిస్తే నకిలీ అకౌంట్లు పెరిగే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. అలాగే బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ శాఖలు లేదా ప్రముఖుల పేర్లతో నకిలీ యూజర్నేమ్లు సృష్టించి ప్రజలను మోసం చేసే అవకాశాలు కూడా పెరుగుతాయని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
ప్రభుత్వం ప్రస్తావించిన ప్రధాన భద్రతా అభ్యంతరాలు
కేంద్ర ప్రభుత్వం మెటా దృష్టికి తీసుకెళ్లిన కీలక అంశాలు ఇవి.
* మొబైల్ నంబర్ కనిపించకపోవడం వల్ల ఖాతా అసలు యజమానిని గుర్తించడం కష్టమయ్యే అవకాశం.
* 'డిజిటల్ అరెస్ట్' వంటి కొత్త తరహా సైబర్ మోసాలు మరింత పెరిగే ప్రమాదం.
* బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు లేదా ప్రముఖుల పేర్లతో నకిలీ యూజర్నేమ్లు సృష్టించి ప్రజలను మోసం చేసే అవకాశం.
* ఫిషింగ్ లింకులు పంపి ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ వివరాలు దొంగిలించే ప్రయత్నాలు పెరగడం.
* నేరాల దర్యాప్తులో పోలీసులకు నిందితులను గుర్తించడం క్లిష్టంగా మారడం.
* ప్రస్తుత ఐటీ చట్టాలు, ఐటీ నిబంధనలకు ఈ ఫీచర్ ఎలా అనుగుణంగా ఉంటుందనే అంశంపై స్పష్టత లేకపోవడం.
* వృద్ధులు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం తక్కువ ఉన్నవారు నకిలీ ఖాతాలను నమ్మి మోసపోయే అవకాశం.
* సోషల్ ఇంజినీరింగ్ పద్ధతులతో వ్యక్తిగత సమాచారం లేదా డబ్బు దోచుకునే ప్రమాదం.
మెటాకు ప్రభుత్వం అడిగిన వివరాలు
యూజర్నేమ్ ఫీచర్ను భారత మార్కెట్లో ప్రవేశపెట్టే ముందు, భద్రతకు సంబంధించి పూర్తి సమాచారం ఇవ్వాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం కోరినట్టు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా నకిలీ ఖాతాలను ఎలా అడ్డుకుంటారు? అనుమానాస్పద యూజర్నేమ్లను ఎలా గుర్తిస్తారు? చట్ట అమలు సంస్థలకు అవసరమైన సమాచారం ఎలా అందుబాటులో ఉంటుంది? వంటి అంశాలపై స్పష్టమైన వివరణ ఇవ్వాలని సూచించింది. అలాగే సైబర్ మోసాలను అరికట్టేందుకు ఎలాంటి సాంకేతిక భద్రతా వ్యవస్థలు అమలు చేస్తారో కూడా వివరించాలని మెటాను కోరినట్టు సమాచారం.
భారత్లో ఫీచర్ ఎప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తుంది?
ప్రస్తుతం ఈ ఫీచర్కు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో సమీక్ష నిర్వహిస్తోంది. మెటా నుంచి వచ్చే వివరణలు, భద్రతా హామీలను పరిశీలించిన తర్వాతే తుది నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ప్రభుత్వం సంతృప్తి చెందిన తర్వాత మాత్రమే భారతీయ వినియోగదారులకు ఈ యూజర్నేమ్ ఫీచర్ అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశముంది. అంటే, ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాల్లో ఈ ఫీచర్ ప్రారంభమైనా, భారత్లో మాత్రం భద్రతా ప్రమాణాలపై స్పష్టత వచ్చిన తర్వాతే అమలు చేసే దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్లే అవకాశం కనిపిస్తోంది.