వాట్సాప్ హ్యాక్ అయిందా.? టెన్షన్ పడకండి.. ఇలా చేస్తే చాలు..
WhatsApp: మీ వాట్సాప్ అకౌంట్ హ్యాక్ అయిందని మీకు తెలిస్తే ఏమాత్రం కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. సైబర్ నిపుణులు సూచిస్తున్న ఈ సులభమైన పద్ధతులను వెంటనే పాటించడం ద్వారా మీ అకౌంట్ను తిరిగి మీ కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకోవచ్చు.
WhatsApp: డిజిటల్ యుగంలో స్మార్ట్ఫోన్ వాడే ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో వాట్సాప్ అనేది ఒక విడదీయరాని భాగంగా మారిపోయింది. వ్యక్తిగత చాట్స్, ఫోటోలు, బ్యాంకింగ్ సంబంధిత సమాచారం కూడా ఇందులో ఉండటంతో సైబర్ నేరగాళ్లు వాట్సాప్ అకౌంట్లను హ్యాక్ చేయడంపై ప్రధానంగా దృష్టి సారిస్తున్నారు.
హఠాత్తుగా మీ వాట్సాప్ అకౌంట్ లాగ్ అవుట్ అయిపోయినా, లేదా మీ ప్రమేయం లేకుండానే మీ కాంటాక్ట్స్కు డబ్బులు అడుగుతూ మెసేజ్లు వెళ్తున్నా మీ అకౌంట్ హ్యాక్ అయిందని మీరు గుర్తించాలి. ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురైనప్పుడు చాలామంది తీవ్ర భయాందోళనలకు గురవుతుంటారు.
కానీ, ఏమాత్రం భయపడకుండా వెంటనే కచ్చితమైన చర్యలు తీసుకుంటే మీ వాట్సాప్ అకౌంట్ను సులభంగా రక్షించుకోవచ్చని టెక్ నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. హ్యాకర్ల బారి నుంచి మీ అకౌంట్ను తిరిగి పొందడానికి మీరు చేయాల్సిన మొదటి పని భయాందోళనలను పక్కనపెట్టడం.
మీ అకౌంట్ హ్యాక్ అయిందని తెలిసిన వెంటనే ముందుగా మీ స్మార్ట్ఫోన్లో వాట్సాప్ యాప్ను ఓపెన్ చేసి, మీ ఫోన్ నంబర్తో మళ్లీ రిజిస్టర్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. మీరు మీ నంబర్ను ఎంటర్ చేసిన వెంటనే మీ మొబైల్కు ఒక ఆరు అంకెల వన్ టైమ్ పాస్వర్డ్ వస్తుంది.
ఈ ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా వచ్చిన ఓటీపీని యాప్లో నమోదు చేసిన మరుక్షణమే, హ్యాకర్ వినియోగిస్తున్న డివైజ్ నుంచి మీ వాట్సాప్ అకౌంట్ ఆటోమేటిక్గా లాగ్ అవుట్ అయిపోతుంది. తద్వారా హ్యాకర్ మీ అకౌంట్ను మరింత దుర్వినియోగం చేయకుండా మీరు వెంటనే అడ్డుకట్ట వేయవచ్చు.
ఒకవేళ హ్యాకర్ అప్పటికే మీ అకౌంట్కు 'టూ-స్టెప్ వెరిఫికేషన్' పిన్ను సెట్ చేసి ఉంటే, ఆ పిన్ అడిగినప్పుడు మీకు తెలియదు కాబట్టి మీరు ఏడు రోజుల పాటు వేచి చూడాల్సి రావచ్చు. కానీ మీ ఓటీపీ నమోదు చేసిన వెంటనే హ్యాకర్ మాత్రం కచ్చితంగా మీ ఖాతాను కోల్పోతాడు కాబట్టి మీరు సురక్షితంగా ఉన్నట్లే.
అకౌంట్ రికవరీ ప్రక్రియ కొనసాగుతున్న సమయంలోనే మీరు చేయాల్సిన మరో ముఖ్యమైన పని.. మీ స్నేహితులు, బంధువులు, కుటుంబ సభ్యులకు మీ అకౌంట్ హ్యాక్ అయిన విషయాన్ని ఇతర మార్గాల ద్వారా వెంటనే చెప్పడం. దీనివల్ల హ్యాకర్ మీ పేరుతో డబ్బులు అడిగితే వారు మోసపోకుండా అప్రమత్తంగా ఉంటారు.
ఇక భవిష్యత్తులో మీ అకౌంట్ ఎప్పటికీ హ్యాక్ కాకుండా సురక్షితంగా ఉండాలంటే, వాట్సాప్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్లి 'టూ-స్టెప్ వెరిఫికేషన్' ఆప్షన్ను కచ్చితంగా ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. దీని ద్వారా మీ అకౌంట్కు ఒక అదనపు పాస్వర్డ్ భద్రత లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా, గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు పంపే అనుమానాస్పద లింక్స్పై ఎప్పుడూ క్లిక్ చేయకూడదని, మీ వాట్సాప్ ఓటీపీని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇతరులతో పంచుకోకూడదని సైబర్ నిపుణులు పదేపదే హెచ్చరిస్తున్నారు.