7000mAh బ్యాటరీతో Vivo X Fold 6.. ఫోల్డబుల్స్కు కొత్త బెంచ్మార్క్.!
Vivo X Fold 6 : ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ వీవో (Vivo), చైనాలో జరిగిన జూన్ 2026 ఈవెంట్లో తన లేటెస్ట్ బుక్-స్టైల్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ 'వీవో ఎక్స్ ఫోల్డ్ 6'..
Vivo X Fold 6 : ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ వీవో (Vivo), చైనాలో జరిగిన జూన్ 2026 ఈవెంట్లో తన లేటెస్ట్ బుక్-స్టైల్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ 'వీవో ఎక్స్ ఫోల్డ్ 6' (Vivo X Fold 6) ను అధికారికంగా లాంచ్ చేసింది. వెనుక భాగంలో సరికొత్త సర్క్యులర్ (గుండ్రటి) కెమెరా మాడ్యూల్తో ఎంతో స్టైలిష్గా వచ్చిన ఈ ఫోన్, భారీ బ్యాటరీ , పవర్ఫుల్ ఏఐ (AI) ప్రాసెసర్తో మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టింది.
భారీ డిస్ప్లేలు , అదిరిపోయే ప్రాసెసర్ పర్ఫార్మెన్స్
వీవో ఎక్స్ ఫోల్డ్ 6 స్మార్ట్ఫోన్ లోపలి భాగంలో 8.02-ఇంచుల శామ్సంగ్ M14 అమోలెడ్ ఫోల్డబుల్ స్క్రీన్ను ఇవ్వగా, బయటి వైపు 6.51-ఇంచుల కవర్ డిస్ప్లేను అందించారు. ఈ రెండు డిస్ప్లేలు కూడా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 300Hz టచ్ సాంపిల్ రేట్ , HDR కంటెంట్ను సపోర్ట్ చేస్తాయి. ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ఆరిజిన్ ఓఎస్ 6 ఫోల్డ్పై రన్ అయ్యే ఈ ఫోన్ పర్ఫార్మెన్స్ కోసం, ఫోల్డబుల్స్ , ఏఐ కోసం ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన అత్యంత శక్తివంతమైన 3nm మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 సూపర్ ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్ను ఇందులో వాడారు. దీనికి జతగా 16GB వరకు ఎల్పీడీడీఆర్5ఎక్స్ ర్యామ్, 1TB వరకు యూఎఫ్ఎస్ 4.1 ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ను అందించారు. ఈ ఫోన్కు ధూళి, నీటి నుండి అత్యుత్తమ రక్షణ కోసం ఐపీ58 , ఐపీ59 రేటింగ్స్ కూడా ఇచ్చారు.
200 మెగాపిక్సెల్ జీస్ కెమెరా.. సూపర్ సెల్ఫీలు
ఫోటోగ్రఫీ విషయానికి వస్తే ఇందులో జీస్ (Zeiss) ట్యూనింగ్ కలిగిన అద్భుతమైన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను అమర్చారు. ఇందులో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS) సపోర్ట్తో కూడిన 200 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 50 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ కెమెరా , 100x డిజిటల్ జూమ్ సపోర్ట్ చేసే 50 మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో కెమెరా ఉన్నాయి. ఈ పవర్ఫుల్ కెమెరాతో వినియోగదారులు 8K క్వాలిటీతో వీడియోలను రికార్డ్ చేయవచ్చు. అలాగే అద్భుతమైన సెల్ఫీల కోసం ఫోన్ లోపలి స్క్రీన్పై ఒకటి, కవర్ స్క్రీన్పై మరొకటి చొప్పున రెండు 20 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాలను విడివిడిగా అందించారు.
ఫోల్డబుల్స్ లోనే మొదటిసారి.. 7,000mAh భారీ బ్యాటరీ
సాధారణంగా ఫోల్డబుల్ ఫోన్లలో బ్యాటరీ సామర్థ్యం తక్కువగా ఉంటుంది, కానీ వీవో ఈ మోడల్లో ఏకంగా 7,000mAh భారీ బ్యాటరీని ప్యాక్ చేసి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. ఇది 80W వైర్డ్ ఫాస్ట్ చార్జింగ్ , 40W వైర్లెస్ చార్జింగ్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇంత పెద్ద బ్యాటరీ ఉన్నప్పటికీ, ఫోన్ విప్పినప్పుడు కేవలం 4.40 మిమీ, మడతపెట్టినప్పుడు 9.40 మిమీ మందంతో చాలా స్లిమ్గా ఉంటుంది , దీని బరువు కేవలం 228 గ్రాములు మాత్రమే ఉండటం విశేషం.
మార్కెట్లో వేరియంట్ల వారీగా ధరల వివరాలు
చైనా మార్కెట్లో జూలై 1 నుండి అమ్మకానికి రానున్న ఈ ఫోన్ బ్లూ హోల్, పోలార్ నైట్, సాల్ట్ లేక్ రంగుల్లో లభిస్తుంది. దీని ధరల వివరాలను పరిశీలిస్తే, 12GB ర్యామ్ , 256GB స్టోరేజ్ గల బేస్ వేరియంట్ ధర సుమారు 1,11,000 రూపాయలుగా ఉంది. అలాగే 12GB ర్యామ్ + 512GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర సుమారు 1,25,000 రూపాయలుగా, 16GB ర్యామ్ + 512GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర సుమారు 1,39,000 రూపాయలుగా నిర్ణయించారు. వీటితో పాటు 16GB ర్యామ్ , 1TB స్టోరేజ్ గల టాప్ ఎండ్ మోడల్ ధర సుమారు 1,53,000 రూపాయలు కాగా, ప్రత్యేకంగా తీసుకొచ్చిన బ్లాక్ గోల్డ్ ఎడిషన్ ధర మన కరెన్సీలో సుమారు 1,57,000 రూపాయలుగా ఉంది. అయితే భారత మార్కెట్లో ఈ ఫోన్ లాంచ్పై కంపెనీ ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.