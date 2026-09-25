Vivo S2 FE Leaks: 10,000mAh బ్యాటరీతో Vivo కొత్త ఫోన్.. ధర కూడా లీక్.!
Vivo S2 FE Leaks: స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో వరుసగా కొత్త మోడళ్లను తీసుకొస్తున్న వివో.. మరో కొత్త ఫోన్ను లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది. భారత్లో వివో V80..
Vivo S2 FE Leaks: స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో వరుసగా కొత్త మోడళ్లను తీసుకొస్తున్న వివో.. మరో కొత్త ఫోన్ను లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది. భారత్లో వివో V80 అక్టోబర్ 6న లాంచ్ కానుండగా, ఇదే సమయంలో వివో S2 FE గురించి కూడా వరుసగా లీక్లు బయటకు వస్తున్నాయి. తాజాగా ఈ ఫోన్ బాక్స్ ప్రైస్, స్టోరేజ్ వేరియంట్, కలర్ ఆప్షన్లకు సంబంధించిన వివరాలు ఆన్లైన్లో లీక్ అయ్యాయి.
రూ.39,999 బాక్స్ ప్రైస్?
తాజా రిపోర్ట్ ప్రకారం.. వివో S2 FE 6జీబీ ర్యామ్, 128జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్లో అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ వేరియంట్కు రూ.39,999 బాక్స్ ప్రైస్ ఉండనున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఇది లాంచ్ సమయంలో కంపెనీ ప్రకటించే అధికారిక విక్రయ ధర కాదనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ ఫోన్ మూడు కలర్ ఆప్షన్లలో వచ్చే అవకాశం ఉంది. స్టెల్లార్ గ్రీన్, జెన్ వైట్, టైటాన్ బ్లాక్ రంగుల్లో వివో S2 FE లభించనుందని లీక్ వెల్లడించింది. గతంలో వచ్చిన లీక్లలో జెన్ వైట్ కలర్ ప్రస్తావన లేకపోగా.. తాజా సమాచారంలో ఈ కొత్త కలర్ ఆప్షన్ చేరింది.
భారీ 6.83 అంగుళాల అమోలెడ్ డిస్ప్లే
వివో S2 FEలో 6.83 అంగుళాల 1.5కే రిజల్యూషన్ అమోలెడ్ డిస్ప్లే ఉండనున్నట్లు సమాచారం. ఈ స్క్రీన్ 120హెర్ట్జ్ రిఫ్రెష్ రేట్కు సపోర్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది. దీంతో వీడియోలు, గేమింగ్, సోషల్ మీడియా స్క్రోలింగ్ వంటి వాటిలో స్మూత్ విజువల్ అనుభవం లభించే అవకాశం ఉంది. ఈ ఫోన్ గతంలోనే గీక్బెంచ్తో పాటు కొన్ని సర్టిఫికేషన్ వెబ్సైట్లలో కనిపించింది. దీంతో వివో S2 FE త్వరలోనే అధికారికంగా మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ చిప్సెట్
పెర్ఫార్మెన్స్ కోసం వివో S2 FEలో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300E 5G చిప్సెట్ను ఉపయోగించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి ఎల్పీడీడీఆర్4ఎక్స్ ర్యామ్, యూఎఫ్ఎస్ 3.1 స్టోరేజ్ జత కానున్నాయి. ఈ కాంబినేషన్ రోజువారీ యూజ్తో పాటు మల్టీటాస్కింగ్, గేమింగ్ వంటి అవసరాలకు ఉపయోగపడేలా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
50MP కెమెరా.. 32MP సెల్ఫీ కెమెరా
కెమెరా విభాగంలో వివో S2 FE వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉండనుంది. ఇందులో సోనీ IMX852 సెన్సార్తో 50 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా ఉండనున్నట్లు లీక్ పేర్కొంది. దీనికి అదనంగా 2 మెగాపిక్సెల్ మరో రియర్ కెమెరా ఉంటుంది. అయితే ఈ 2 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను ఏ అవసరానికి ఉపయోగిస్తారనే విషయం ఇంకా స్పష్టంగా తెలియలేదు. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ముందు భాగంలో 32 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను అందించనున్నట్లు సమాచారం.
10,000mAh బ్యాటరీ హైలైట్
వివో S2 FEలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించే ఫీచర్ దాని భారీ బ్యాటరీ. ఈ ఫోన్లో ఏకంగా 10,000mAh బ్యాటరీ ఉండనున్నట్లు సమాచారం. ఇది 44వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. సాధారణంగా ఫ్లాగ్షిప్, మిడ్రేంజ్ స్మార్ట్ఫోన్లలో కనిపించే బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో పోలిస్తే ఇది చాలా పెద్దది. దీంతో తరచుగా ఛార్జర్ కోసం వెతకాల్సిన అవసరం లేకుండా ఎక్కువసేపు ఫోన్ను ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
వివో V80తో కలిసి లాంచ్?
గతంలో వచ్చిన సమాచారాన్ని బట్టి వివో S2 FEను వివో V80తో పాటు లాంచ్ చేసే అవకాశం ఉంది. భారత్లో వివో V80 లాంచ్ను అక్టోబర్ 6న కంపెనీ ఇప్పటికే ధృవీకరించింది. అయితే S2 FE లాంచ్కు సంబంధించిన అధికారిక వివరాలను వివో ఇంకా వెల్లడించలేదు. S2 FE డిజైన్ కూడా ఇటీవల మలేషియాలో లాంచ్ అయిన వివో V80 లైట్ను పోలి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఈ కొత్త ఫోన్ డిజైన్ విషయంలోనూ వివో అదే తరహా లుక్ను కొనసాగించే అవకాశం ఉంది.
V80లోనూ ప్రీమియం ఫీచర్లు
మరోవైపు భారత్లో లాంచ్ కానున్న వివో V80లో ఐపీ69 రేటింగ్ ఉండనుంది. అంటే దుమ్ము, నీటి నుంచి మెరుగైన రక్షణ లభించనుంది. దీంతో పాటు ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్ను కూడా అందించనున్నారు. వివో S2 FEకి సంబంధించిన ధర, లాంచ్ డేట్, పూర్తి స్పెసిఫికేషన్లపై కంపెనీ నుంచి అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతం లీక్ అయిన వివరాలను బట్టి చూస్తే.. భారీ 10,000mAh బ్యాటరీ, 120హెర్ట్జ్ అమోలెడ్ డిస్ప్లే, 50MP కెమెరా వంటి ఫీచర్లు ఈ ఫోన్కు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచే అవకాశం ఉంది.