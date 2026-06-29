స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులకు పండగే.. జులైలో మార్కెట్లోకి రాబోతున్న టాప్ మొబైల్స్ ఇవే..!
Upcoming Mobiles in July 2026: ఈ జులై నెల స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్ను హీటెక్కించబోతోంది. అటు ప్రీమియం ఫోల్డబుల్ ప్రియుల నుంచి ఇటు బడ్జెట్, మిడ్-రేంజ్ వినియోగదారుల వరకు అందరికీ నచ్చేలా రకరకాల ఆప్షన్లు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి.
Upcoming Mobiles in July 2026: కొత్త ఫోన్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే మరికొద్ది రోజులు ఓపిక పట్టండి! ఈ జులై నెల మొబైల్ మార్కెట్లో సరికొత్త విప్లవానికి వేదిక కాబోతోంది. అదిరిపోయే ఫోల్డబుల్ ఫోన్ల నుంచి మధ్యతరగతి బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్ల వరకు దిగ్గజ కంపెనీలన్నీ తమ సరికొత్త మోడళ్లను రంగంలోకి దించుతున్నాయి. జులైలో సందడి చేయనున్న ఆ టాప్ మొబైల్స్ పై ఒక లుక్కేయండి.
ఫోల్డబుల్ ప్రపంచంలో సరికొత్త సంచలనం: శామ్సంగ్ గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 8, Z ఫ్లిప్ 8..
ప్రతి ఏటా ప్రీమియం ఫోన్ల మార్కెట్లో శామ్సంగ్ సృష్టించే హంగామా అంతా ఇంతా కాదు. ఈసారి కూడా జులై 22న ప్రపంచవ్యాప్తంగా సరికొత్త ఫోల్డబుల్ సిరీస్ను లాంచ్ చేసేందుకు ఈ కొరియన్ దిగ్గజం సిద్ధమైంది. గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 8, గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్ 8 మోడళ్లు అత్యంత శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్తో రానున్నట్లు టెక్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మునుపటి కంటే చాలా పల్చగా, చేతిలో పట్టుకోవడానికి వీలుగా ఉండే సరికొత్త డిజైన్తో ఈ ఫోన్లు వినియోగదారులను ఆకట్టుకోనున్నాయి. అంతర్జాతీయ లాంచ్ ముగిసిన వెంటనే ఇవి భారత మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టనున్నాయి.
స్టైలిష్ లుక్.. అదిరిపోయే కెమెరా: ఒప్పో రెనో 16 సిరీస్..
భారతీయ యువతను అమితంగా ఆకట్టుకునే ఒప్పో రెనో సిరీస్ నుంచి మరో సరికొత్త మోడల్ జులై 2న విడుదల కానుంది. ఒప్పో రెనో 16, ఒప్పో రెనో 16C పేర్లతో ఇవి మార్కెట్లోకి వస్తున్నాయి. ఈ ఫోన్లలో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8550 ప్రాసెసర్ను ఉపయోగించినట్లు తెలుస్తోంది. దీనివల్ల ఫోన్ పనితీరు ఎంతో వేగంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కెమెరా పరంగా సరికొత్త ఫీచర్లు, అద్భుతమైన డిజైన్ ఈ ఫోన్ సొంతం. ప్రీమియం లుక్తో పాటు బడ్జెట్ పరిధిలో పవర్ఫుల్ కెమెరా కావాలనుకునే వారికి ఇది ఉత్తమ ఎంపిక కానుంది.
పారదర్శక డిజైన్తో వస్తున్న 'నథింగ్ ఫోన్ (4b)'..
మొబైల్ రంగంలో డిజైన్ పరంగా సరికొత్త ట్రెండ్ సెట్ చేసిన నథింగ్ కంపెనీ, జులై 7న తన తదుపరి మిడ్-రేంజ్ ఫోన్ను లాంచ్ చేయబోతోంది. 'నథింగ్ ఫోన్ (4b)' పేరుతో వస్తున్న ఈ మొబైల్, ఎప్పటిలాగే తన సిగ్నేచర్ పారదర్శక బ్యాక్ ప్యానెల్, ఆకర్షణీయమైన గ్లిఫ్ లైట్లతో రానుంది. స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 4 ప్రాసెసర్తో పనిచేసే ఈ ఫోన్, తక్కువ ధరలోనే ప్రీమియం ఫీలింగ్ను అందిస్తుందని టెక్ ప్రియులు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
రేసులో మరికొన్ని అద్భుతమైన మోడళ్లు..
కేవలం ఇవే కాకుండా వివో V80, ఐకూ Z11 మోడళ్లు కూడా జులై నెలలోనే మార్కెట్లో సందడి చేయడానికి లైన్ కట్టాయి. అధునాతన కెమెరా సెన్సార్లు, వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో ఇవి రాబోతున్నాయి. మరోవైపు శామ్సంగ్కు గట్టి పోటీ ఇచ్చేందుకు మోటొరోలా సైతం తన సరికొత్త ఫోల్డబుల్ ఫోన్ 'మోటో రేజర్ 70 ఆల్ట్రా'ను భారత మార్కెట్లోకి తీసుకురావడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది.
మొత్తానికి ఈ జులై నెల స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్ను హీటెక్కించబోతోంది. అటు ప్రీమియం ఫోల్డబుల్ ప్రియుల నుంచి ఇటు బడ్జెట్, మిడ్-రేంజ్ వినియోగదారుల వరకు అందరికీ నచ్చేలా రకరకాల ఆప్షన్లు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. కాబట్టి మీ బడ్జెట్, అవసరాలకు తగ్గట్టుగా సరైన ఫోన్ను ఎంచుకోవడానికి ఈ జులై లాంచ్ల కోసం మరికొన్ని రోజులు నిరీక్షించడం ఎంతైనా ఉత్తమం..!