TRAI: ఇకపై ఆ నంబర్ల కాల్స్ను బ్లాక్ చేయలేరు.. ట్రాయ్ కొత్త రూల్స్ ఇవిగో
TRAI: ఫోన్లలో స్పామ్ కాల్స్ను అడ్డుకోవడానికి మనం థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటాం. అయితే టెలికాం నియంత్రణ సంస్థ ట్రాయ్ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
TRAI: ప్రస్తుత రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరూ అనవసరమైన స్పామ్ కాల్స్తో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వీటిని అడ్డుకోవడానికి చాలామంది ట్రూ కాలర్ వంటి థర్డ్ పార్టీ యాప్స్పై ఆధారపడుతుంటారు. అయితే భారత టెలికాం నియంత్రణ సంస్థ ట్రాయ్ ఇప్పుడు ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. 140, 160 నంబర్ సిరీస్ల నుంచి వచ్చే కాల్స్ను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ యాప్స్ బ్లాక్ చేయకూడదని స్పష్టం చేసింది. ఈ సిరీస్లు ప్రధానంగా వాణిజ్య ప్రకటనలు, బ్యాంకింగ్ సమాచారం, సేవలకు సంబంధించిన కాల్స్ కోసం కేటాయించారు.
ఈ నంబర్ సిరీస్లు ట్రాయ్ ద్వారా నమోదు చేయబడినవి. వీటిని బ్లాక్ చేయడం వల్ల వినియోగదారులకు కీలకమైన సమాచారం అందకుండా పోయే అవకాశం ఉంది. బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ సంస్థలు పంపే ముఖ్యమైన మెసేజ్లు, కాల్స్ చాలా వరకు ఈ సిరీస్ల నుంచే వస్తాయి. ఈ కాల్స్ అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ట్రాయ్ ఈ నిబంధనను తీసుకువచ్చింది. ఈ ఆదేశాలను పాటించాలని అన్ని మొబైల్ యాప్ డెవలపర్లను ట్రాయ్ ఆదేశించింది.
వినియోగదారులు ఈ మార్పును గమనించాలి. ఒకవేళ మీ ఫోన్లో ఆటోమేటిక్ కాల్ బ్లాకింగ్ సెట్టింగ్స్ ఉంటే, ఆ సెట్టింగ్స్ ఈ సిరీస్లకు వర్తించకుండా మార్చుకోవాలి. తద్వారా మీరు ఏ ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు. ట్రాయ్ తీసుకున్న ఈ చర్య వల్ల స్పామ్ కాల్స్ సమస్య పూర్తిగా పోకపోయినా, ముఖ్యమైన సమాచారం మాత్రం వినియోగదారులకు సకాలంలో అందుతుంది. ఈ మార్పు ద్వారా టెలికాం రంగంలో పారదర్శకత పెరుగుతుందని ట్రాయ్ భావిస్తోంది.
కాగా, సాంకేతికతను వాడుకునేటప్పుడు ప్రభుత్వ నిబంధనలను కూడా పాటించడం మన బాధ్యత. ట్రాయ్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వినియోగదారుల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని చేసినది. ఆ నంబర్ల నుంచి వచ్చే కాల్స్ను అనుమతించడం ద్వారా బ్యాంకింగ్, ప్రభుత్వ సేవలు మనకు వేగంగా అందుతాయి. ఈ కొత్త మార్పులను అర్థం చేసుకుని, మీ మొబైల్ సెట్టింగ్స్ను దానికి అనుగుణంగా అప్డేట్ చేసుకోండి.