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Smart Phones: రూ.15 వేల లోపు బెస్ట్ ఫోన్స్.. సెల్ఫీలు ఇక అదుర్స్.!

Smart Phones: సోషల్ మీడియాలో మీ ఫోటోలు మరింత అందంగా కనిపించాలంటే ఖరీదైన మొబైల్ అవసరం లేదు. కేవలం పదిహేను వేల రూపాయల బడ్జెట్‌లోనే అద్భుతమైన ఫ్రంట్ కెమెరా, పవర్ ఫుల్ బ్యాటరీ, ఆకట్టుకునే డిస్ప్లే ఫీచర్లతో వస్తున్న ఐదు బెస్ట్ సెల్ఫీ కెమెరా స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

Ravi
By Ravi
Published on: 10 July 2026 7:08 PM IST
Smart Phones
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Smart Phones: రూ.15 వేల లోపు బెస్ట్ ఫోన్స్.. సెల్ఫీలు ఇక అదుర్స్.!

Smart Phones: సామాజిక మాధ్యమాల వినియోగం పెరిగిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరికీ ఫోటోల పిచ్చి బాగా పట్టుకుంది. ఎక్కడికి వెళ్లినా, ఏం చేసినా ముందుగా సెల్ఫీ దిగడం అనేది మన దైనందిన జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం అయిపోయింది. ఇన్‌స్టా, ఫేస్‌బుక్ లేదా వాట్సాప్ స్టేటస్ ఏదైనా సరే, అందులో మనం అందంగా కనిపించాలంటే ఒక మంచి సెల్ఫీ కెమెరా ఫోన్ కచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. అయితే, మంచి కెమెరా అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది వేల రూపాయల ధర. కానీ, కేవలం పదిహేను వేల రూపాయల బడ్జెట్‌లోనే అద్భుతమైన ఫ్రంట్ కెమెరాతో వస్తున్న స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు మార్కెట్లో చాలానే ఉన్నాయి. మీ జేబుకు చిల్లు పడకుండా, అద్భుతమైన సెల్ఫీలు తీసుకునేందుకు ఉపయోగపడే ఐదు బెస్ట్ ఫోన్ల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న బడ్జెట్ ఫోన్లలో Redmi 13 మోడల్ ఒక బెస్ట్ ఎంపిక. దీని ధర సుమారు రూ. 12,947 ఉంది. ఇందులో 13 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఉండటం వల్ల సెల్ఫీలు చాలా స్పష్టంగా వస్తాయి. అలాగే, మోటోరోలా G45 కూడా సెల్ఫీ ప్రియులను బాగా ఆకట్టుకుంటుంది. కేవలం రూ. 12,999కే లభిస్తున్న ఈ ఫోన్‌లో 16 మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరాతో పాటు, అద్భుతమైన బ్యాటరీ బ్యాకప్ కూడా ఉంది. మంచి డిజైన్‌తో పాటు అద్భుతమైన కెమెరా కావాలనుకునే వారికి పోకో ఎక్స్ సిక్స్ నియో 5G బెస్ట్ ఆప్షన్. దీని ధర రూ. 13,299 కాగా, ఇందులో కూడా 16 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను ప్రత్యేకంగా అందించారు.

ఇక ఈ మధ్య కాలంలో యువతను బాగా ఆకర్షిస్తున్న నథింగ్ సీఎమ్ఎఫ్ ఫోన్ వన్ కూడా ఈ బడ్జెట్‌లోనే లభిస్తోంది. దీని ధర రూ. 14,997. ఇది ప్రత్యేకమైన డిజైన్‌తో పాటు 16 మెగాపిక్సెల్ అద్భుతమైన ఫ్రంట్ కెమెరాను కలిగి ఉండి, నాణ్యమైన ఫోటోలను అందిస్తుంది. అలాగే, బ్రాండ్ వాల్యూ కోరుకునే వారి కోసం శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎఫ్ 15 ఎప్పుడూ ముందు వరుసలో నిలుస్తుంది. రూ. 12,186లో లభించే ఈ ఫోన్లో 13 మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరాతో పాటు, ఎక్కువ సేపు ఛార్జింగ్ వచ్చే భారీ బ్యాటరీని అదనంగా అందించారు. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్లు అన్నీ మీ సోషల్ మీడియా అవసరాలను తీర్చడమే కాకుండా మంచి ఫోటోగ్రఫీ అనుభవాన్ని కూడా కచ్చితంగా ఇస్తాయి.

ఈ ఐదు మొబైల్ ఫోన్‌లు కేవలం సెల్ఫీ కెమెరా పరంగానే కాకుండా, స్క్రీన్ డిస్ప్లే, బ్యాటరీ సామర్థ్యం, అలాగే ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ లాంటి అన్ని ముఖ్యమైన విభాగాల్లోనూ అత్యుత్తమమైన పనితీరును కనబరుస్తాయి అని చెప్పవచ్చు.

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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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