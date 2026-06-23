రూ.30 వేల బడ్జెట్లో బెస్ట్ ఫోన్ ఇదే..? ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే..!
Tecno Pova 8: రూ.30 వేల ధరల శ్రేణిలో టెక్నో, మోటోరోలా, వివో కంపెనీలు తమ సరికొత్త మోడళ్లతో మార్కెట్లోకి దూసుకొచ్చాయి.
Tecno Pova 8: భారతీయ మధ్యతరగతి స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులను ఆకర్షించేందుకు ప్రముఖ మొబైల్ సంస్థలు సరికొత్త యుద్ధానికి తెరలేపాయి. రూ.30 వేల ధరల శ్రేణిలో టెక్నో, మోటోరోలా, వివో కంపెనీలు తమ సరికొత్త మోడళ్లతో మార్కెట్లోకి దూసుకొచ్చాయి. ఫీచర్ల పరంగా ఒకదానికొకటి పోటీ పడుతున్న ఈ మూడు ఫోన్లలో ఏది కొంటే లాభమో, వినియోగదారులకు ఏది బెస్ట్ ఛాయిస్ అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.
ధరల పరంగా గట్టి పోటీ..!
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ మూడు ఫోన్ల ధరలు దాదాపు ఒకే పరిధిలో ఉండి కొనుగోలుదారులను ఆలోచనలో పడేస్తున్నాయి. కొత్తగా మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టిన Tecno Pova 8 మోడల్ 6GB+128GB వేరియంట్ ధర రూ.29,999 కాగా, 8GB+128GB వేరియంట్ ధర రూ.31,999గా ఉంది. మరోవైపు, స్టైలిష్ లుక్తో ఆకట్టుకుంటున్న Moto Edge 70 Fusion మోడల్ 8GB+128GB బేస్ వేరియంట్ రూ.29,999 కు లభిస్తుండగా, 8GB+256GB టాప్ వేరియంట్ రూ.31,999 ధరకు సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇక కెమెరా ప్రియులను టార్గెట్ చేసిన Vivo Y400 5G కేవలం ఒకే ఒక 8GB+128GB వేరియంట్తో రూ.31,999 ధరతో పోటీలో నిలిచింది.
డిస్ప్లే క్వాలిటీలో మోటోదే పైచేయి..
మనం ఫోన్ ఓపెన్ చేయగానే ముందుగా చూసేది స్క్రీన్ క్వాలిటీ. ఈ విభాగంలో మోటోరోలా అందరికంటే ఒకడుగు ముందే ఉందని చెప్పాలి. మోటో ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ లో 6.78 ఇంచుల క్వాడ్ కర్వ్డ్ అమోలెడ్ స్క్రీన్ను అమర్చారు. ఇది 1.5K హై-రెజల్యూషన్, 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్ తో పాటు, ఏకంగా 5200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను కలిగి ఉంది. దీనివల్ల ఎండలో కూడా స్క్రీన్ చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
దీనికి భిన్నంగా వివో వై400 లో 1,800 నిట్స్ బ్రైట్నెస్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో కూడిన 6.67 ఇంచుల అమోలెడ్ డిస్ప్లే ఉంది. ఇక టెక్నో పోవా 8 విషయానికి వస్తే, ఇందులో 6.76 ఇంచుల ఫుల్ HD+ ఐపీఎస్ డిస్ప్లేను ఇచ్చారు. ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను సపోర్ట్ చేసినప్పటికీ, బ్రైట్నెస్ మాత్రం 950 నిట్స్కే పరిమితమైంది.
పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్.. లేటెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్..
యాప్స్ వేగంగా రన్ అవ్వాలన్నా, గేమింగ్ బాగుండాలన్నా ఫోన్ ప్రాసెసర్ కీలకం. మోటోరోలా ఈ ఫోన్లో అత్యంత శక్తివంతమైన క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 7s జెన్ 4 చిప్సెట్ను ఉపయోగించింది. అలాగే సరికొత్త ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత మోటో హెల్లో యూఐపై ఇది పనిచేస్తుంది. టెక్నో పోవా 8 లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7100 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్ను ఇచ్చారు. ఇది కూడా లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత హైఓఎస్ 16 పై రన్ అవుతుంది. అయితే, వివో మాత్రం ఈ విషయంలో కాస్త వెనుకబడింది. వివో వై400 లో బేసిక్ స్నాప్డ్రాగన్ 4 జెన్ 2 ప్రాసెసర్ను ఇవ్వడమే కాకుండా, పాత ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత ఫన్టచ్ ఓఎస్ 15 ను అందించారు.
కెమెరా విభాగంలో ట్విస్టులు..
ఫోటోగ్రఫీ ప్రేమికులకు మోటోరోలా బెస్ట్ ఆప్షన్గా నిలుస్తుంది. మోటో ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ వెనుక వైపు ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS) సపోర్ట్ ఉన్న 50MP ప్రధాన కెమెరాతో పాటు, 13MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్ను కలిగి ఉంది. సెల్ఫీల కోసం 32MP కెమెరాను ఇచ్చారు. వివో వై400 లో వెనుక వైపు 50MP + 2MP కెమెరాలు, ముందు భాగంలో 32MP సెల్ఫీ కెమెరా ఉన్నాయి. కానీ టెక్నో పోవా 8 ఈ విభాగంలో తీవ్రంగా నిరాశపరుస్తుంది. ఇందులో వెనుక వైపు కేవలం 50MP సింగిల్ కెమెరా, ముందు భాగంలో కేవలం 13MP సెల్ఫీ కెమెరా మాత్రమే ఉండటం గమనార్హం.
బ్యాటరీ.. ఛార్జింగ్ స్పీడ్..
బ్యాటరీ బ్యాకప్ కావాలనుకునే వారికి టెక్నో పోవా 8 ఒక వరం లాంటిది. ఇందులో ఏకంగా 8,000mAh మెగా బ్యాటరీని అమర్చారు, ఇది 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇక మోటోరోలా కూడా తక్కువ కాదంటూ 7,000mAh భారీ బ్యాటరీతో పాటు 68W వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను ఇస్తోంది. వివో వై400 లో 6,000mAh బ్యాటరీ ఉన్నప్పటికీ, ఇది అత్యంత వేగంగా ఛార్జ్ అయ్యే 90W సూపర్ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీతో రావడం విశేషం.
రూ.30 వేల బడ్జెట్లో మీకు అద్భుతమైన కర్వ్డ్ డిస్ప్లే, పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్, ఓఐఎస్ కెమెరాతో పాటు ఆండ్రాయిడ్ 16 అనుభూతి కావాలనుకుంటే మోటో ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ అత్యుత్తమ ఎంపికగా నిలుస్తుంది. కేవలం బ్యాటరీ లైఫ్ మాత్రమే ప్రాధాన్యత అనుకుంటే టెక్నో వైపు, వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ కావాలనుకుంటే వివో వైపు మొగ్గు చూపవచ్చు. కానీ ఓవరాల్గా చూస్తే మోటోరోలానే ఈ రేసులో విజేతగా నిలుస్తుంది.