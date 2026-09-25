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Snapdragon 8 Elite Gen 6తో దూసుకొస్తున్న ఫోన్లు ఇవే.!

స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్‌లో మరో కొత్త టెక్నాలజీ రేస్ మొదలైంది. క్వాల్‌కామ్ తన సరికొత్త స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 6, స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ ఎక్స్‌ట్రీమ్..

G Krishna
Published on: 25 Sept 2026 1:35 PM IST
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స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్‌లో మరో కొత్త టెక్నాలజీ రేస్ మొదలైంది. క్వాల్‌కామ్ తన సరికొత్త స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 6, స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ ఎక్స్‌ట్రీమ్ జెన్ 6 మొబైల్ చిప్‌సెట్లను అధికారికంగా ప్రకటించింది. స్నాప్‌డ్రాగన్ సమ్మిట్‌లో వీటిని పరిచయం చేసిన క్వాల్‌కామ్.. 2ఎన్ఎం ప్రాసెస్ టెక్నాలజీపై ఈ చిప్‌సెట్లను తయారు చేసినట్లు తెలిపింది. క్వాల్‌కామ్ కస్టమ్ ఓరియాన్ సీపీయూ ఆర్కిటెక్చర్‌తో రూపొందిన ఈ రెండు చిప్‌సెట్లలో అడ్రినో జీపీయూ, హెక్సాగాన్ ఎన్‌పీయూ ఉన్నాయి. ఆన్-డివైస్ ఏఐ, గేమింగ్, కెమెరా, కనెక్టివిటీ వంటి విభాగాల్లో గత జెన్ 5 చిప్‌సెట్ల కంటే మెరుగైన పనితీరు అందిస్తాయని కంపెనీ చెబుతోంది. ఈ కొత్త చిప్‌సెట్లను తమ రాబోయే ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్లలో ఉపయోగించేందుకు షావోమీ, ఆనర్, ఐక్యూ, మోటరోలా, వన్‌ప్లస్, ఒప్పో, రెడ్‌మ్యాజిక్ వంటి బ్రాండ్లు సిద్ధమవుతున్నాయి.

షావోమీ 18 ప్రో, 18 ప్రో మ్యాక్స్

కొత్త స్నాప్‌డ్రాగన్ చిప్‌సెట్ సిరీస్‌ను ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్లలో తీసుకొచ్చిన తొలి బ్రాండ్‌గా షావోమీ నిలిచింది. షావోమీ 18 ప్రోలో స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 6 చిప్‌సెట్ ఉండగా, షావోమీ 18 ప్రో మ్యాక్స్లో మరింత పవర్‌ఫుల్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ ఎక్స్‌ట్రీమ్ జెన్ 6 చిప్‌సెట్‌ను అందించారు. ఈ రెండు ఫోన్లు ఆండ్రాయిడ్ 17 ఆధారిత హైపర్‌ఓఎస్ 4పై పనిచేస్తాయి. షావోమీ 18 ప్రోలో 6.4 అంగుళాల డిస్‌ప్లే ఉండగా, 18 ప్రో మ్యాక్స్‌లో 6.9 అంగుళాల స్క్రీన్ ఉంటుంది. ఇందులో కొత్త ప్రైవసీ డిస్‌ప్లే ఫీచర్‌ను కూడా అందించారు. వెనుక భాగంలో 2.7 అంగుళాలు, 2.9 అంగుళాల సెకండరీ డిస్‌ప్లేలను వరుసగా రెండు ఫోన్లలో అందించారు. 16జీబీ వరకు ఎల్‌పీడీడీఆర్5ఎక్స్ ర్యామ్, 1టీబీ వరకు యూఎఫ్‌ఎస్ 4.1 స్టోరేజ్ లభిస్తుంది.

కెమెరాల విషయానికి వస్తే.. రెండు ఫోన్లలో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇందులో 200 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా, 200 మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో కెమెరా, 50 మెగాపిక్సెల్ మరో సెన్సార్ ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం 50 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను అందించారు. బ్యాటరీ విషయంలోనూ ఈ ఫోన్లు భారీగా ఉన్నాయి. షావోమీ 18 ప్రో మ్యాక్స్‌లో 8,500ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 18 ప్రోలో 7,000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ ఉన్నాయి. రెండు ఫోన్లూ 100వాట్ వైర్డ్, 50వాట్ వైర్‌లెస్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తాయి.

ఆనర్ మ్యాజిక్ 9 ప్రో

ఆనర్ మ్యాజిక్ 9 సిరీస్ సెప్టెంబర్ 28న చైనాలో లాంచ్ కానుంది. ఈ సిరీస్‌లోని ఆనర్ మ్యాజిక్ 9 ప్రో మ్యాక్స్, ఆనర్ మ్యాజిక్ 9 ఫోన్లలో స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ ఎక్స్‌ట్రీమ్ జెన్ 6 సిరీస్ చిప్‌సెట్లను ఉపయోగించనున్నట్లు కంపెనీ ఇప్పటికే వెల్లడించింది. ఈ ఫోన్లలో ఆనర్ స్వయంగా డెవలప్ చేసిన లైట్ హెచ్1 ఇమేజింగ్ చిప్ కూడా ఉండనుంది. ప్రస్తుతం చైనాలో వీటి ప్రీ-రిజర్వేషన్లు ప్రారంభమయ్యాయి. 16జీబీ వరకు ర్యామ్, 1టీబీ వరకు స్టోరేజ్ లభించనుంది.

వన్‌ప్లస్ 16

స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ ఎక్స్‌ట్రీమ్ జెన్ 6 చిప్‌సెట్‌తో రాబోతున్న మరో ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్ వన్‌ప్లస్ 16. ఈ చిప్‌సెట్ గరిష్ఠంగా 5.0గిగాహెర్ట్జ్ క్లాక్ స్పీడ్‌తో పనిచేయనుంది. గేమింగ్ పనితీరును మరింత మెరుగుపరిచేందుకు వన్‌ప్లస్ ప్రత్యేకంగా విండ్ ఛేజర్ గేమింగ్ కర్నెల్ను ఉపయోగించనుంది. హార్డ్‌వేర్, కొత్త గేమింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ కారణంగా ఈ ఫోన్ 185ఎఫ్‌పీఎస్ వరకు గేమింగ్ అందించగలదని కంపెనీ చెబుతోంది.

వన్‌ప్లస్ 16లో 200 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా, 9,000ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీ, 100వాట్ వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉండనుంది. 12జీబీ + 256జీబీ నుంచి 16జీబీ + 1టీబీ వరకు పలు ర్యామ్, స్టోరేజ్ వేరియంట్లు రానున్నాయి. చైనాలో ఈ ఫోన్ వచ్చే నెలలో లాంచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సెప్టెంబర్ 28న జరిగే వన్‌ప్లస్ గేమ్ కాన్ఫరెన్స్‌లో లాంచ్ డేట్‌ను ప్రకటించే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ఇప్పటికే చైనాలో ప్రీ-ఆర్డర్లు ప్రారంభమయ్యాయి.

ఐక్యూ 16

ఐక్యూ 16 కూడా స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ ఎక్స్‌ట్రీమ్ జెన్ 6 చిప్‌సెట్‌తో త్వరలో మార్కెట్‌లోకి రానుంది. ఐక్యూ 15కు సక్సెసర్‌గా వస్తున్న ఈ ఫోన్‌లో కంపెనీ సొంత క్యూ4 గేమింగ్ చిప్ కూడా ఉంటుంది. ఈ గేమింగ్ చిప్ 2కే రిజల్యూషన్‌లో 165ఎఫ్‌పీఎస్ వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఐక్యూ 16ను సెప్టెంబర్ 29న ఐక్యూ ప్యాడ్ అల్ట్రా, ఐక్యూ గేమింగ్ హెడ్‌సెట్‌తో కలిసి లాంచ్ చేయనున్నారు. ఫోన్‌లో శాంసంగ్ ఎం16 అమోలెడ్ డిస్‌ప్లే, లీడ్ 2.0 టెక్నాలజీ ఉంటాయి. లోకల్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్ 10,000 నిట్స్ వరకు, గ్లోబల్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్ 2,800 నిట్స్ వరకు ఉండనుంది. 3,300హెర్ట్జ్ పీడబ్ల్యూఎం డిమ్మింగ్ కూడా అందించనున్నారు.

మోటరోలా సిగ్నేచర్ 27

మోటరోలా కూడా కొత్త క్వాల్‌కామ్ చిప్‌సెట్‌ను తన ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్‌లో ఉపయోగించనుంది. మోటరోలా సిగ్నేచర్ 27లో స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ ఎక్స్‌ట్రీమ్ జెన్ 6 చిప్‌సెట్ ఉండనుంది. ఈ ఫోన్‌ను గ్లోబల్ మార్కెట్లలో త్వరలో అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. కెమెరా సెటప్‌లో 50 మెగాపిక్సెల్ సోనీ ఎల్‌వైటీఐఏ 910 మెయిన్ కెమెరా, 200 మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో కెమెరా ఉన్నాయి. మెరుగైన కూలింగ్ కోసం మోటరోలా ఆర్కిటిక్‌మేష్ కూలింగ్ సిస్టమ్, రీడిజైన్ చేసిన 3డీ వేపర్ ఛాంబర్‌ను అందించింది. ఈ ఫోన్‌కు ఏకంగా ఏడేళ్ల ఓఎస్ అప్‌గ్రేడ్స్ అందిస్తామని మోటరోలా హామీ ఇచ్చింది. జెమినీ ఓమ్ని ఫీచర్ కూడా ఇందులో ఉంటుంది.

రెడ్‌మ్యాజిక్ 12 ప్రో+

గేమింగ్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లకు పేరుగాంచిన రెడ్‌మ్యాజిక్ కూడా కొత్త చిప్‌సెట్‌ను ఉపయోగించనుంది. రాబోయే **రెడ్‌మ్యాజిక్ 12 ప్రో+**లో స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ ఎక్స్‌ట్రీమ్ జెన్ 6 చిప్‌సెట్ ఉండనుంది. ఈ ఫోన్ అక్టోబర్‌లో లాంచ్ కానున్నట్లు ఇప్పటికే నిర్ధారణ అయింది.


వివో, రెడ్‌మీ ఫోన్లలోనూ కొత్త చిప్‌సెట్

కొత్త స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 6 చిప్‌సెట్ భవిష్యత్‌లో వివో, రెడ్‌మీ ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్లలోనూ కనిపించనుంది. క్వాల్‌కామ్ అధికారికంగా ఈ రెండు బ్రాండ్లను తన కొత్త చిప్‌సెట్ ఎకోసిస్టమ్‌లో భాగంగా ప్రకటించింది. అయితే ఏ ఫోన్ మోడళ్లలో ఈ చిప్‌సెట్ వస్తుంది, వాటి లాంచ్ డేట్లు ఎప్పుడు అనే వివరాలు మాత్రం ఇంకా వెల్లడించలేదు. కొత్త 2ఎన్ఎం టెక్నాలజీ, ఓరియాన్ సీపీయూ, అడ్రినో జీపీయూ, హెక్సాగాన్ ఎన్‌పీయూతో స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 6 సిరీస్ మరింత పవర్‌ఫుల్ ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్లకు బేస్‌గా మారనుంది. రాబోయే వారాల్లో ఈ చిప్‌సెట్‌తో మరిన్ని ప్రీమియం ఫోన్లు మార్కెట్‌లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.

Snapdragon 8 Elite Gen 6Xiaomi 18 ProOnePlus 16iQOO 16Flagship Phones
G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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