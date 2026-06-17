Airplane Mode: వామ్మో.. ఫ్లైట్ మోడ్తో ఇన్ని ఉపయోగాలున్నాయా.. ఇన్నాళ్లు ఎంత మిస్సయ్యామో?
Airplane Mode: ఫోన్లలో ఉండే కొన్ని అద్భుతమైన ఫీచర్ల గురించి చాలా మందికి కనీస అవగాహన ఉండటం లేదు.
Airplane Mode: ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరి చేతిలోనూ స్మార్ట్ఫోన్ ఉంటోంది. కానీ, అందులోని ఫీచర్లను మనం పూర్తిగా వాడుకుంటున్నామా అంటే లేదనే చెప్పాలి. ముఖ్యంగా 'ఫ్లైట్ మోడ్' కేవలం విమాన ప్రయాణాలకే అనుకుంటే పొరపాటే! నిత్య జీవితంలో మనకు ఎదురయ్యే ఎన్నో సమస్యలకు ఈ ఒక్క చిన్న బటన్తో చెక్ పెట్టవచ్చనే ఆసక్తికర నిజాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
విమాన ప్రయాణాల కోసమే కాదు.. నిత్య జీవితంలోనూ వజ్రాయుధం..!
ఈ ఆధునిక యుగంలో ఉదయం లేచింది మొదలు రాత్రి పడుకునే వరకు అరచేతిలో మొబైల్ లేకపోతే క్షణం గడవని పరిస్థితి. అయితే, ఫోన్లలో ఉండే కొన్ని అద్భుతమైన ఫీచర్ల గురించి చాలా మందికి కనీస అవగాహన ఉండటం లేదు. అలాంటి వాటిలో అత్యంత ముఖ్యమైనది 'ఫ్లైట్ మోడ్' లేదా 'ఏర్ప్లేన్ మోడ్'. దీనిని కేవలం ఆకాశంలో ప్రయాణించేటప్పుడు మాత్రమే ఆన్ చేయాలని మెజారిటీ ప్రజలు భావిస్తుంటారు. కానీ, భూమి మీద మనకు ఎదురయ్యే రోజువారీ మొబైల్ ఇబ్బందులను దూరం చేయడంలో ఇది ఒక సంజీవనిలా పనిచేస్తుందని మీకు తెలుసా? దీని వెనుక ఉన్న ఐదు అద్భుతమైన రహస్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుంటే మీరే ఆశ్చర్యపోతారు.
వేగంగా ఛార్జింగ్ అవ్వాలా? అయితే ఇలా చేయండి!
అత్యవసరంగా బయటకు వెళ్లాలి, కానీ ఫోన్ లో బ్యాటరీ చాలా తక్కువగా ఉంది. ఇలాంటి సమయంలో ఫోన్ను సాధారణ పద్ధతిలో ఛార్జింగ్ పెడితే చాలా సమయం పడుతుంది. ఇక్కడే మనకు ఫ్లైట్ మోడ్ ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. ఫోన్ను ఈ మోడ్లో పెట్టి ఛార్జింగ్ కనెక్ట్ చేయడం ద్వారా లోపల జరిగే బ్యాక్గ్రౌండ్ నెట్వర్క్ సెర్చింగ్లు పూర్తిగా నిలిచిపోతాయి. దీనివల్ల మొబైల్ సాధారణం కంటే దాదాపు 20 నుంచి 25 శాతం వేగంగా ఛార్జ్ అవుతుంది. తక్కువ సమయంలోనే ఎక్కువ బ్యాటరీ బ్యాకప్ సాధించడానికి ఇది ఒక అద్భుతమైన చిట్కా.
బ్యాటరీ ఆదా చేయడంలో దీనికి సాటి లేదు..
మనం ఏదైనా ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు లేదా సిగ్నల్స్ సరిగ్గా లేని మారుమూల ప్రాంతాలకు వెళ్లినప్పుడు ఫోన్ బ్యాటరీ చాలా వేగంగా కరిగిపోతుంటుంది. ఎందుకంటే నెట్వర్క్ వీక్గా ఉన్నప్పుడు, సిగ్నల్ను వెతికేందుకు మొబైల్ తీవ్రంగా ప్రయత్నం చేస్తుంటుంది. ఈ ప్రక్రియ వల్ల బ్యాటరీ వేగంగా నశిస్తుంది. అలాంటప్పుడు కాసేపు ఫ్లైట్ మోడ్ ఆన్ చేస్తే, ఆ అనవసర శోధన ఆగిపోయి బ్యాటరీ చాలా వరకు ఆదా అవుతుంది.
ఫోన్ వేడెక్కే సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం..
నెట్వర్క్ సరిగ్గా లేనప్పుడు లేదా ఇంటర్నెట్ సిగ్నల్స్ కోసం ఫోన్ నిరంతరం వెతుకుతున్నప్పుడు మొబైల్ విపరీతంగా వేడెక్కడం మీరు గమనించే ఉంటారు. ఫోన్ ఇలా హీట్ అవ్వడం వల్ల అంతర్గత విడిభాగాలు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో కేవలం 5 నిమిషాల పాటు ఏర్ప్లేన్ మోడ్ ఆన్ చేసి ఉంచితే, ఫోన్ నెట్వర్క్ వెతకడం ఆపేసి నెమ్మదిగా చల్లబడుతుంది. ఆ తర్వాత తిరిగి మోడ్ను ఆఫ్ చేస్తే, సిగ్నల్ కూడా మునుపటి కంటే చాలా వేగంగా, బలంగా కనెక్ట్ అవుతుంది.
పిల్లల చేతికి ఫోన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్త తప్పనిసరి..
ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు అల్లరి చేయకుండా ఉండటానికి లేదా వీడియోలు చూసుకోవడానికి చాలా మంది తల్లులు తమ స్మార్ట్ఫోన్లను వారి చేతుల్లో పెడుతుంటారు. అయితే, పిల్లలు తెలియక స్క్రీన్పై ఏది పడితే అది నొక్కడం వల్ల ముఖ్యమైన ఫోన్ సెట్టింగ్స్ మారిపోవడం, లేదా ఆఫీస్ గ్రూపులలో ఎవరికో ఒకరికి అనాలోచితంగా కాల్స్ వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంటుంది. ఈ ఇబ్బంది లేకుండా ఉండాలంటే, పిల్లలకు ఫోన్ ఇచ్చే ముందే ఫ్లైట్ మోడ్ ఆన్ చేయడం ఉత్తమం. ఇది ఇంటర్నెట్ డేటాను నిలిపివేస్తుంది కాబట్టి వారు అనవసరమైన వెబ్సైట్లలోకి వెళ్లకుండా, ఎవరికీ కాల్స్ చేయకుండా సురక్షితంగా ఉంటారు.
ఏకాగ్రతతో కూడిన పని కోసం.. డిస్టర్బెన్స్ లేని లోకం..
ముఖ్యమైన ఆఫీస్ పనిలో ఉన్నప్పుడో లేదా విద్యార్థులు పరీక్షల కోసం చదువుకునేటప్పుడో ఫోన్కు వచ్చే నోటిఫికేషన్లు, అనవసరమైన కాల్స్ మన ఏకాగ్రతను పూర్తిగా దెబ్బతీస్తాయి. పదే పదే వచ్చే మెసేజ్ల వల్ల సమయం వృథా అవుతుంది. అటువంటప్పుడు ఈ మోడ్ను ఆన్ చేసుకుంటే, ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా ప్రశాంతంగా మీ పనిపై పూర్తి దృష్టి పెట్టవచ్చు.
సాధారణంగా కనిపించే ఒక చిన్న ఫీచర్ వెనుక ఇన్ని ఉపయోగకరమైన ప్రయోజనాలు ఉన్నాయనే విషయం నిజంగా ఆశ్చర్యకరమే. కేవలం విమాన ప్రయాణాలకే పరిమితం కాకుండా, రోజువారీ జీవితంలో స్మార్ట్ఫోన్ పనితీరును మెరుగుపరుచుకోవడానికి, బ్యాటరీ జీవితకాలాన్ని పెంచుకోవడానికి ఫ్లైట్ మోడ్ను స్మార్ట్గా ఉపయోగించుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి.