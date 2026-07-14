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శాంసంగ్ ఫ్యాన్స్‌కు గుడ్ న్యూస్.. వన్ యూఐ 9 అప్‌డేట్ రెడీ.. లిస్ట్‌లో మీ ఫోన్ ఉందా..!

Samsung One UI 9 update India: ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్ల మంది అభిమానించే ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ల తయారీ సంస్థ శాంసంగ్, తన వినియోగదారుల కోసం మరో భారీ సర్‌ప్రైజ్‌ను సిద్ధం చేసింది. గూగుల్ సరికొత్త ఆండ్రాయిడ్ 17 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆధారంగా పనిచేసే మోస్ట్ అవేటెడ్ "వన్ యూఐ 9" (One UI 9) సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్‌ను అధికారికంగా విడుదల చేయడానికి ముమ్మరంగా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.

Venkat
Updated on: 14 July 2026 8:56 PM IST
Samsung One UI 9 update India
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శాంసంగ్ ఫ్యాన్స్‌కు గుడ్ న్యూస్.. వన్ యూఐ 9 అప్‌డేట్ రెడీ.. లిస్ట్‌లో మీ ఫోన్ ఉందా..!

Samsung One UI 9 update India: ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్ల మంది అభిమానించే ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ల తయారీ సంస్థ శాంసంగ్, తన వినియోగదారుల కోసం మరో భారీ సర్‌ప్రైజ్‌ను సిద్ధం చేసింది. గూగుల్ సరికొత్త ఆండ్రాయిడ్ 17 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆధారంగా పనిచేసే మోస్ట్ అవేటెడ్ "వన్ యూఐ 9" (One UI 9) సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్‌ను అధికారికంగా విడుదల చేయడానికి ముమ్మరంగా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.

శాంసంగ్ స్మార్ట్‌ఫోన్ వాడుతున్నారా? అయితే మీ మొబైల్ సరికొత్త రూపంలోకి మారిపోయే రోజులు దగ్గరపడ్డాయి. మార్కెట్లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని నిలబెట్టుకున్న శాంసంగ్, సాంకేతిక రంగంలో వస్తున్న మార్పులకు అనుగుణంగా యూజర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ను మరింత మెరుగుపరచడానికి "వన్ యూఐ 9" సాఫ్ట్‌వేర్‌ను రూపొందించింది.

విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. రాబోయే జూలై 22, 2026 న నిర్వహించనున్న గ్రాండ్ "గెలాక్సీ అన్‌ప్యాక్డ్" ఈవెంట్‌లో ఈ సరికొత్త సాఫ్ట్‌వేర్‌ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేయనున్నారు. ఇదే వేదికపై లాంచ్ కానున్న సరికొత్త ఫోల్డబుల్ ఫోన్లు గెలాక్సీ జెడ్ ఫోల్డ్ 8, గెలాక్సీ జెడ్ ఫ్లిప్ 8 మోడళ్లతో ఈ వన్ యూఐ 9 సాఫ్ట్‌వేర్ మొదటిసారిగా మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టనుంది.

ఎప్పుడు లభిస్తుంది? ఎవరికి మొదట వస్తుంది?

ఈ సరికొత్త ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బీటా వెర్షన్ ప్రస్తుతం గెలాక్సీ ఎస్26 సిరీస్ వినియోగదారులకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. అయితే పండుగ సీజన్ అయిన సెప్టెంబర్ 2026 నుంచి పాత గెలాక్సీ స్మార్ట్‌ఫోన్లు, టాబ్లెట్‌లకు స్టేబుల్ అప్‌డేట్ లభించే అవకాశం ఉంది. శాంసంగ్ తన తాజా అప్‌డేట్ పాలసీ ప్రకారం ఫ్లాగ్‌షిప్ మోడళ్లకు ఏడేళ్ల పాటు, మిడ్-రేంజ్ ఫోన్లకు ఆరేళ్ల పాటు సాఫ్ట్‌వేర్ సపోర్ట్ అందిస్తామని ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో వన్ యూఐ 9 పొందే అర్హత కలిగిన డివైజ్‌ల జాబితా చాలా పెద్దగానే ఉంది.

వన్ యూఐ 9 అర్హత కలిగిన డివైజ్‌ల తాజా జాబితా..

కంపెనీ ప్రస్తుత అప్‌డేట్ పాలసీ ఆధారంగా లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 17 అప్‌డేట్ పొందే అవకాశం ఉన్న స్మార్ట్‌ఫోన్ల వివరాలు ఓసారి చూద్దాం..

గెలాక్సీ సిరీస్ అర్హత కలిగిన మోడళ్లు (Eligible Models)..

గెలాక్సీ ఎస్ సిరీస్ = గెలాక్సీ ఎస్26, ఎస్26+, ఎస్26 అల్ట్రా, ఎస్25 సిరీస్, ఎస్24 సిరీస్, ఎస్23 సిరీస్ (FE మోడళ్లతో కలిపి)

గెలాక్సీ జెడ్ సిరీస్ = గెలాక్సీ జెడ్ ఫోల్డ్ 7, జెడ్ ఫ్లిప్ 7, జెడ్ ఫోల్డ్ 6, జెడ్ ఫ్లిప్ 6, జెడ్ ఫోల్డ్ 5, జెడ్ ఫ్లిప్ 5

గెలాక్సీ ఏ సిరీస్ = గెలాక్సీ ఏ57, ఏ56, ఏ55, ఏ54, ఏ37, ఏ36, ఏ35, ఏ34, ఏ26, ఏ25, ఏ16, ఏ15

గెలాక్సీ ఎం & ఎఫ్ సిరీస్ = గెలాక్సీ ఎం56, ఎం55, ఎం54, ఎం34, ఎఫ్56, ఎఫ్55, ఎఫ్54, ఎఫ్34

గమనిక: శాంసంగ్ పాత మోడళ్లయిన గెలాక్సీ ఎస్22 సిరీస్, గెలాక్సీ ఎస్21 ఎఫ్ఈ, గెలాక్సీ జెడ్ ఫోల్డ్ 4 వినియోగదారులకు ఈ వన్ యూఐ 9 అప్‌డేట్ లభించదు. వీరికి వన్ యూఐ 8.5 చివరి అప్‌డేట్ కానుంది.

కొత్తగా రాబోతున్న మార్పులు ఏంటి?

ఈ సరికొత్త అప్‌డేట్‌లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (Galaxy AI) ఫీచర్లను మరింత శక్తివంతంగా మార్చబోతున్నారు. ఫోన్ ఇంటర్‌ఫేస్, ఐకాన్స్ డిజైన్‌లో విప్లవాత్మకమైన "గ్లాసీ ఫినిష్" మార్పులు రానున్నాయి. దీనివల్ల ఫోన్ వాడుతున్నప్పుడు స్క్రీన్ ఎంతో ఆకర్షణీయంగా, వేగంగా స్పందిస్తుంది. అంతేకాకుండా, బ్యాటరీ లైఫ్ పెరిగేలా, ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్ మరింత పటిష్టంగా ఉండేలా ఇందులో ప్రత్యేక కోడింగ్‌ను ఉపయోగించారు.

శాంసంగ్ తన వినియోగదారులకు నిరంతరం అత్యుత్తమ సేవలందించే క్రమంలో తీసుకొస్తున్న వన్ యూఐ 9 అప్‌డేట్, మొబైల్ వాడకంలో సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. మీ ఫోన్ కనుక పైన పేర్కొన్న జాబితాలో ఉంటే, రాబోయే సెప్టెంబర్ కల్లా మీ మొబైల్ సెట్టింగ్స్‌లోకి వెళ్లి సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్ చెక్ చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. సాంకేతిక హంగులతో మీ స్మార్ట్‌ఫోన్ సరికొత్తగా మెరిసిపోవడానికి కౌంట్‌డౌన్ మొదలైంది!

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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