Smartphone Deals : బంపర్ ఆఫర్.. రూ. 85 వేల లోపు ధరకే శామ్సంగ్ గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా.!
Smartphone Deals : మీరు శామ్సంగ్ కంపెనీకి చెందిన టాప్ ఎండ్ ప్రీమియం ఫోన్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే మీకు ఒక అదిరిపోయే శుభవార్త. మార్కెట్లోకి దీని
Smartphone Deals : మీరు శామ్సంగ్ కంపెనీకి చెందిన టాప్ ఎండ్ ప్రీమియం ఫోన్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే మీకు ఒక అదిరిపోయే శుభవార్త. మార్కెట్లోకి దీని తదుపరి మోడల్ అయిన గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా వచ్చినప్పటికీ, శామ్సంగ్ గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా ఫోన్కు ఉన్న క్రేజ్ అస్సలు తగ్గలేదు. విడుదలయ్యాక దాదాపు ఏడాదిన్నర గడుస్తున్నా, ఇప్పటికీ ఈ ఫోన్ మార్కెట్లో భారీ ధరకే అమ్ముడవుతోంది. అయితే, ప్రతి ఏటా వచ్చే కొన్ని ప్రత్యేక సేల్స్ వల్ల ఈ ఫోన్ ధర సామాన్యులకు అందుబాటులోకి వస్తూ ఉంటుంది. తాజాగా రాబోయే అమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్ అటువంటి ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని మొబైల్ ప్రియుల ముందుకు తీసుకువస్తోంది.
అమెజాన్ సేల్లో ఊహించని భారీ తగ్గింపు
ప్రతి ఏటా అమెజాన్ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించే ‘ప్రైమ్ డే సేల్’ ఈసారి జూలై 4 నుండి జూలై 6 వరకు జరగనుంది. ఈ సేల్లో భాగంగా శామ్సంగ్ గెలాక్సీ S25 అల్ట్రా బేస్ వేరియంట్ అయిన 12GB రామ్ , 256GB స్టోరేజ్ మోడల్పై అమెజాన్ భారీ ఆఫర్ ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో దీని సాధారణ ధర రూ. 1,29,999 గా ఉండగా, ఈ సేల్లో అన్ని బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లు కలుపుకుని ఈ ఫోన్ ఏకంగా రూ. 84,999 కే లభించనుంది. ఈ ఏడాదిలోనే ఇదే అత్యంత తక్కువ ధర అని అమెజాన్ అధికారికంగా స్పష్టం చేసింది. దీనితో పాటు వినియోగదారుల సౌకర్యార్థం 9 నెలల పాటు ఎలాంటి అదనపు వడ్డీ లేని నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ ఆప్షన్ కూడా కల్పిస్తున్నారు. అలాగే ఈ ఫోన్ కొనుగోలు చేసిన వారికి మూడు నెలల పాటు అమెజాన్ మ్యూజిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ పూర్తిగా ఉచితంగా లభిస్తుంది.
టాప్ ఎండ్ ఫీచర్లు.. పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్
ఈ ఫోన్ ధర భారీగా తగ్గడంతో ఫీచర్ల పరంగా ఇది కొనుగోలుదారులకు అత్యంత బెస్ట్ డీల్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన 6.9 ఇంచుల డైనమిక్ అమోలెడ్ 2X స్క్రీన్తో వస్తుంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ , 2,600 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను కలిగి ఉండటం వల్ల ఎండలో చూసినా కూడా స్క్రీన్ చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అలాగే శామ్సంగ్ కోసం ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన పవర్ఫుల్ 'స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ ఫర్ గెలాక్సీ' చిప్సెట్ను ఇందులో వాడారు. ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత వన్ యూఐ సాఫ్ట్వేర్తో రన్ అయ్యే ఈ ఫోన్కు త్వరలోనే సరికొత్త ఆండ్రాయిడ్ 16 అప్డేట్ కూడా లభించనుంది. ఇందులో 45W ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ చేసే 5,000mAh భారీ బ్యాటరీని కూడా అమర్చారు.
కెమెరా పరంగా మార్కెట్లో దీనికి తిరుగులేదు
శామ్సంగ్ అల్ట్రా సిరీస్ ఫోన్లు కెమెరాలకు పెట్టింది పేరుగా నిలుస్తాయి. ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో ఏకంగా నాలుగు పవర్ఫుల్ కెమెరాలను అమర్చారు. అందులో మెయిన్ కెమెరా 200 మెగాపిక్సెల్ కావడం విశేషం, దీనికి ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS) సపోర్ట్ కూడా ఉంది. దీనితో పాటు దూరాన ఉన్న వాటిని స్పష్టంగా క్యాప్చర్ చేయడానికి 5x ఆప్టికల్ జూమ్తో కూడిన 50 మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో కెమెరా, , 3x జూమ్ కలిగిన 10 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాలను ఇచ్చారు. వైడ్ షాట్స్ కోసం మరో 50 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ కెమెరా కూడా ఉంది. సెల్ఫీల కోసం ముందు వైపు 12 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను కేటాయించారు. కనెక్టివిటీ పరంగా చూస్తే 5G, వై-ఫై 7, బ్లూటూత్ 5.4 వంటి అత్యంత అధునాతన ఫీచర్లన్నీ ఇందులో ఉన్నాయి. ప్రీమియం లుక్, అద్భుతమైన కెమెరా క్వాలిటీ కావాలనుకునే వారికి ఈ అమెజాన్ సేల్ ఆఫర్ ఒక గోల్డెన్ ఛాన్స్ అని చెప్పొచ్చు.