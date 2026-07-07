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Flipkart GOAT Sale: ఫ్లిప్‌కార్ట్ గోట్ సేల్‌లో గెలాక్సీ A36 5Gపై భారీ తగ్గింపు

Samsung Galaxy A36 5g Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్ GOAT సేల్‌లో సాంసంగ్ గెలాక్సీ ఏ36 5జీపై రూ.7,825 వరకు తగ్గింపు లభిస్తోంది. బ్యాంక్ ఆఫర్లతో పాటు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.

Ramya Vegirouthu
Published on: 7 July 2026 3:03 PM IST
Samsung Galaxy A36 5g Price
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Samsung Galaxy A36 5g Price

Samsung Galaxy A36 5g Price: ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సంస్థ ఫ్లిప్‌కార్ట్ నిర్వహిస్తున్న గోట్ సేల్లో స్మార్ట్‌ఫోన్‌లపై భారీ ఆఫర్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈ సేల్‌లో భాగంగా సాంసంగ్ గెలాక్సీ ఏ36 5జీ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై రూ.7,825 వరకు తగ్గింపు లభిస్తోంది. బ్యాంక్ ఆఫర్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్‌తో ఈ ఫోన్‌ను మరింత తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేసే అవకాశం వినియోగదారులకు లభిస్తోంది.

ధర, బ్యాంక్ ఆఫర్లు

సాంసంగ్ గెలాక్సీ ఏ36 5జీ 8జీబీ ర్యామ్ + 128జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ప్రారంభ ధర రూ.32,999 కాగా, ప్రస్తుతం ఫ్లిప్‌కార్ట్ గోట్ సేల్‌లో రూ.26,999కు అందుబాటులో ఉంది. అదనంగా ఫ్లిప్‌కార్ట్ ఎస్‌బీఐ క్రెడిట్ కార్డుతో చెల్లింపు చేస్తే రూ.1,825 వరకు తక్షణ తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఈ ఫోన్ ప్రభావవంతమైన ధర రూ.25,174కు చేరుతుంది. అంటే లాంచ్ ధరతో పోలిస్తే మొత్తం రూ.7,825 వరకు ఆదా చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్

పాత స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేసే వినియోగదారులకు గరిష్టంగా రూ.23,700 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ విలువ లభించే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ మొత్తం పాత ఫోన్ మోడల్, కండిషన్ ఆధారంగా మారుతుంది.

డిస్‌ప్లే, పనితీరు

సాంసంగ్ గెలాక్సీ ఏ36 5జీలో 6.7 అంగుళాల ఫుల్ హెచ్‌డీ ప్లస్ సూపర్ అమోలెడ్ డిస్‌ప్లేను అందించారు. ఇది 120 హెర్ట్జ్ రిఫ్రెష్ రేట్, 2340 × 1080 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్తో వస్తుంది. ఫోన్‌లో శక్తివంతమైన ఎక్సినోస్ 1380 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్ ఉండగా, ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత వన్ యూఐ 7పై పనిచేస్తుంది.

కెమెరా ఫీచర్లు

ఫోటోగ్రఫీ కోసం ఈ ఫోన్‌లో 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో కూడిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌ను అందించారు. దీనికి తోడు 8 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా, 5 మెగాపిక్సెల్ మాక్రో కెమెరా ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం 12 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను అందించారు.

బ్యాటరీ

రోజంతా వినియోగానికి అనువుగా సాంసంగ్ గెలాక్సీ ఏ36 5జీలో భారీ బ్యాటరీతో పాటు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌ను కంపెనీ అందించింది. దీంతో దీర్ఘకాలిక బ్యాటరీ బ్యాకప్‌తో పాటు వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ అనుభవాన్ని పొందవచ్చు.

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Ramya Vegirouthu

Ramya Vegirouthu

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