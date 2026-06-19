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Reliance Jio: జియో యూజర్లకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. ఇక కాల్ మాట్లాడుతూనే

Reliance Jio: టెలికాం రంగంలో సంచలనాలు సృష్టించే రిలయన్స్ జియో తమ కస్టమర్ల కోసం మరో అద్భుతమైన ఫీచర్‌ను పరిచయం చేయబోతోంది.

Ravi
By Ravi
Published on: 19 Jun 2026 8:35 PM IST
Reliance Jio
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Reliance Jio: జియో యూజర్లకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. ఇక కాల్ మాట్లాడుతూనే

Reliance Jio: భారతీయ టెలికాం దిగ్గజం రిలయన్స్ జియో ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త టెక్నాలజీతో తన కస్టమర్లను ఆకట్టుకోవడంలో ఎప్పుడూ ముందుంటుంది. తాజాగా జరిగిన రిలయన్స్ వార్షిక సాధారణ సమావేశం సందర్భంగా జియో వినియోగదారుల కోసం ఒక అద్భుతమైన ఫీచర్‌ను సంస్థ అధికారికంగా ప్రకటించింది.

కేవలం ఇంటర్నెట్ సేవలు మాత్రమే కాకుండా, ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సాంకేతికతను నేరుగా ఫోన్ కాల్స్‌లోకి తీసుకువస్తూ 'AI ఏజెంట్' అనే ఒక విప్లవాత్మకమైన ఫీచర్‌ను త్వరలో అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నట్లు జియో వెల్లడించింది. ఈ కొత్త ఫీచర్ రాకతో స్మార్ట్‌ఫోన్ వినియోగం మరింత స్మార్ట్‌గా, సులభతరంగా మారనుందని టెక్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

జియో పరిచయం చేయబోతున్న ఈ అడ్వాన్స్‌డ్ 'AI ఏజెంట్' సేవలను ఉపయోగించుకోవడానికి వినియోగదారులు తమ ఫోన్‌లో ఎలాంటి ప్రత్యేకమైన థర్డ్-పార్టీ యాప్స్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమాత్రం లేదు. ఈ ఫీచర్ నేరుగా జియో నెట్‌వర్క్ కాలింగ్ సిస్టమ్‌లోనే అనుసంధానమై ఉంటుంది. దీనిని వాడే విధానం కూడా సామాన్యులకు అర్థమయ్యేలా చాలా సులభంగా డిజైన్ చేశారు.

జియో యూజర్లు ఎవరితోనైనా ఫోన్ కాల్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు, కాల్ కట్ చేయకుండానే మధ్యలో 'HeyJIO' అని కమాండ్ ఇస్తే చాలు, వెంటనే ఈ ఏఐ ఏజెంట్ ఫీచర్ ఆటోమెటిక్‌గా యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఇలా కాల్‌లో ఉండగానే మీ మాటలకు స్పందించి యాక్టివేట్ అయ్యే ఈ ఫీచర్ కస్టమర్లకు ఒక డిజిటల్ పర్సనల్ అసిస్టెంట్‌లాగా ఎంతో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.

ఈ 'HeyJIO' ఫీచర్ వల్ల వినియోగదారులకు రోజువారీ పనుల్లో అనేక రకాల ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. ముఖ్యంగా సుదీర్ఘమైన లేదా ముఖ్యమైన ఫోన్ కాల్స్ మాట్లాడిన తర్వాత, ఆ కాల్‌లో మాట్లాడుకున్న కీలక విషయాలను వివిధ భాషల్లో 'కాల్ సమ్మరీ' రూపంలో ఈ ఏఐ అప్పటికప్పుడే తయారు చేసి పెడుతుంది.

అంతేకాకుండా, ఫోన్ మాట్లాడుతుండగానే కాల్ ఆపకుండా మీ కోసం క్యాబ్ బుక్ చేయడం, లేదా మీకు ఇష్టమైన ఫుడ్ ఆర్డర్ పెట్టడం లాంటి పనులను కూడా ఈ ఏఐ ఏజెంట్ అత్యంత వేగంగా చేసి పెడుతుంది. వినియోగదారుల శ్రమను, సమయాన్ని భారీగా ఆదా చేసే ఈ అధునాతన ఏఐ కాలింగ్ ఫీచర్‌ను ఈ ఏడాది చివర్లో అధికారికంగా అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే ఛాన్స్ ఉందని రిలయన్స్ వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి.

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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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